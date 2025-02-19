洲际航天科技再添重大订单 加速商业卫星全球部署

香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 近日，全球创新工业卫星制造商洲际航天科技（"USPACE Technology", 01725.HK）宣布与TREEFAM Holdings L.L.C-FZ（TREEFAM）签署了一份价值2100万美元的采购合同。根据合同，洲际航天科技将向TREEFAM供应600颗5米空间分辨率的遥感卫星（型号为A-OS15-6U），这些卫星将在合同生效日期起的三年内完成交付。

此次合同的签署标志着洲际航天科技在工业化、规模化、批量化生产5米空间分辨率光学遥感卫星方面取得了重要突破。TREEFAM对洲际航天的卫星产品价格及制造技术给予了高度认可，这不仅证明了洲际航天在技术创新和生产效率上的优势，也为其在全球商业卫星市场的进一步拓展奠定了坚实基础。回溯公告，洲际航天科技生产的这批遥感卫星将广泛应用于农业监测、环境保护、城市规划等多个领域，助力TREEFAM在这些应用场景中实现技术提升和市场竞争力增强。洲际航天表示，此次合作将为客户提供高质量的遥感数据支持，推动其业务快速发展。

与此同时，洲际航天还与国际宇航联合会（IAF）商定了共同举办由其子公司Aspace生产的百颗卫星全球展览活动，以此展示公司先进的卫星制造技术和创新成果。此次展览不仅提升了洲际航天在全球航天领域的知名度，IAF作为全球航天领域的核心组织也为其进军新市场提供了有力支持。值得称道的是，洲际航天还与巴林国家航天局（NSSA）签署了谅解备忘录，双方计划在卫星制造、测运控、数据应用等领域开展深入合作。这一合作无疑将持续巩固巴林在航天科学领域的国际领先地位，同时也为洲际航天在中东及非洲地区的未来发展开启关键契机。

展望未来，洲际航天科技计划继续提升产量，目标在2025年第一季度生产100颗卫星产品。这一目标的设定，彰显了公司对全球商业卫星市场需求的深刻洞察和充足准备。在全球商业航天市场中，卫星互联网和低轨卫星星座建设正成为重要的增长点。随着全球对遥感数据需求的持续增长，洲际航天科技的规模化生产模式将为其在国际市场中赢得更多机遇。

在全球商业航天产业进入发展黄金期的背景下，洲际航天科技将继续秉持"创新、务实、高效"的企业精神，以卓越的技术实力和优质的产品服务，为全球商业卫星市场的发展贡献更多力量。

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