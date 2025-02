Wednesday, 19 February 2025, 11:28 HKT/SGT Share: 洲际航天科技再添重大订单 加速商业卫星全球部署

香港, 2025年2月19日 - (亚太商讯) - 近日,全球创新工业卫星制造商洲际航天科技("USPACE Technology", 01725.HK)宣布与TREEFAM Holdings L.L.C-FZ(TREEFAM)签署了一份价值2100万美元的采购合同。根据合同,洲际航天科技将向TREEFAM供应600颗5米空间分辨率的遥感卫星(型号为A-OS15-6U),这些卫星将在合同生效日期起的三年内完成交付。 此次合同的签署标志着洲际航天科技在工业化、规模化、批量化生产5米空间分辨率光学遥感卫星方面取得了重要突破。TREEFAM对洲际航天的卫星产品价格及制造技术给予了高度认可,这不仅证明了洲际航天在技术创新和生产效率上的优势,也为其在全球商业卫星市场的进一步拓展奠定了坚实基础。回溯公告,洲际航天科技生产的这批遥感卫星将广泛应用于农业监测、环境保护、城市规划等多个领域,助力TREEFAM在这些应用场景中实现技术提升和市场竞争力增强。洲际航天表示,此次合作将为客户提供高质量的遥感数据支持,推动其业务快速发展。 与此同时,洲际航天还与国际宇航联合会(IAF)商定了共同举办由其子公司Aspace生产的百颗卫星全球展览活动,以此展示公司先进的卫星制造技术和创新成果。此次展览不仅提升了洲际航天在全球航天领域的知名度,IAF作为全球航天领域的核心组织也为其进军新市场提供了有力支持。值得称道的是,洲际航天还与巴林国家航天局(NSSA)签署了谅解备忘录,双方计划在卫星制造、测运控、数据应用等领域开展深入合作。这一合作无疑将持续巩固巴林在航天科学领域的国际领先地位,同时也为洲际航天在中东及非洲地区的未来发展开启关键契机。 展望未来,洲际航天科技计划继续提升产量,目标在2025年第一季度生产100颗卫星产品。这一目标的设定,彰显了公司对全球商业卫星市场需求的深刻洞察和充足准备。在全球商业航天市场中,卫星互联网和低轨卫星星座建设正成为重要的增长点。随着全球对遥感数据需求的持续增长,洲际航天科技的规模化生产模式将为其在国际市场中赢得更多机遇。 在全球商业航天产业进入发展黄金期的背景下,洲际航天科技将继续秉持"创新、务实、高效"的企业精神,以卓越的技术实力和优质的产品服务,为全球商业卫星市场的发展贡献更多力量。



