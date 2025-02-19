Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, February 19, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Tuesday, 18 February 2025, 19:09 HKT/SGT
Share:

来源 HKTDC
贸发局珠宝双展下月闪烁登场
- 近七成非本地展商 匯聚环球珍品 首设展区网罗创意金饰

- 珠宝双展匯聚超过40个国家及地区、约4,000家展商参与
- 近七成展商来自香港以外地区，日本及阿联酋等地的展商更扩大参展规模
- 紧贴珠宝业市场趋势，香港国际珠宝展增设黄金首饰展区，同时网罗轻奢首饰、男士／中性珠宝等设计独特的产品
- 举办超30场讲座、交流活动及匯演，促进业界交流最新市况

香港, 2025年2月18日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的世界级珠宝双展，将继续以「两展两地」的成功模式于3月初揭幕。11届香港国际钻石、宝石及珍珠展将于3月2至6日在亚洲国际博览馆举行，展示各式珠宝原材料。41届香港国际珠宝展则于3月4至8日假湾仔香港会议展览中心举办，带来一系列珍贵珠宝首饰成品。两展为买卖双方缔造商机，捕捉环球贸易机遇。

香港贸发局副总裁张淑芬表示：「今年珠宝双展将云集逾40个国家及地区、约4,000家展商，当中近七成来自香港以外的地区，日本、西班牙、法属波利尼西亚、阿联酋、墨西哥及黎巴嫩等地的展商更扩大参展规模。两展预计会吸引超过110个买家团亲临参观，展现香港贸发局为买卖双方打造顶尖珠宝商贸平台的实力，凸显香港作为国际商贸及珠宝採购中心的地位。」

回顾环球珠宝市场，虽然面对挑战，但去年由本港出口至美国的贵重珠宝价值按年升超过10%，出口至欧盟、中东及东盟分别按年上升6.5%、3.8%及2.6%。

两展共设38个展馆 各地买家热切期待

珠宝双展多年来深受环球业内人士青睐，今年共设38个国家及地区和业界展馆，包括中国内地、台湾、印度、日本、韩国、马来西亚、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国、比利时、德国、意大利、西班牙、土耳其、英国、以色列、巴西、哥伦比亚及美国等。业界展馆方面，亚洲珠宝文化设计工艺协会首度参展，而坦桑石协会、亚太区创作师协会及国际彩色宝石协会将重临，香港珠宝玉石厂商会亦会联同Italian Exhibition Group（IEG）再度设馆，展示最新珠宝制造机械及技术。展览将匯聚各地买家，涵盖大型珠宝零售连锁店、高端珠宝品牌、轻奢珠宝品牌，以及设计师珠宝品牌。买卖双方将聚首一堂，迎来大量交流及合作机会。

另外，香港贸发局一直与时并进，透过不同措施优化世界各地买家的採购体验。为鼓励穆斯林买家来港採购，大会今年加强穆斯林友善措施，包括提供接驳巴士来往清真寺、穆斯林友善酒店及餐厅名单，并与香港旅游发展局合作，为穆斯林买家安排具特色的导赏团。

创意设计领潮流 增「黄金首饰」展区推陈出新

紧贴潮流及具创意的产品有助业界突围而出，今年珠宝双展以谱奏闪烁乐章为主题，寓意宝石雕琢犹如编排音符成乐章，体现创造之美。今年「珠宝设计精选」展区（Designer Jewellery Galleria）有展商利用几近失传的国家级非物质文化遗产「花丝镶嵌工艺」打造创意设计产品，当中中国内地常州壹安珠宝有限公司（展位：CEC 1CON-029）推出的18K金饰麦穗，在2019年设计天工奖中获最佳设计奖。不少香港展商亦把握潮流推出创意产品，当中Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）会带来富有新年气氛的蛇造型颈鍊。金致珠宝有限公司（展位：CEC 1E-C18）更唿应熊猫经济，推出「熊猫与竹」珠宝系列，以大熊猫「安安」、「可可」为蓝本，设计相当可爱。

此外，香港国际珠宝展增设「黄金首饰」展区（Gold Jewellery），展示设计新颖的金饰，当中马来西亚展商俊辉创新工业股份有限公司（展位：CEC 3E-D15）推出一系列走轻奢时尚风的金饰套装，适合日常不同场合穿戴，当中榴槤吊坠更别具地方特色。

为推动业界发掘设计新血，香港贸发局主办了「国际珠宝设计大奖」及「26届香港珠宝设计比赛」，比赛结果及得奖作品将于香港国际珠宝展公布及展示。同时，今年珠宝展特别增设新晋珠宝设计师专区，让新生代设计师展示其创意及工艺。

罕有珍品闪耀全场

两展将一如以往为买家搜罗稀有珠宝首饰，香港国际珠宝展的香港展商创一有限公司（展位：CEC GH-C13）带来超过40卡的坦桑尼亚红宝石吊坠，该红宝石未经加热处理，极为罕有。香港国际钻石、宝石及珍珠展则有美国展商Emco Gem Inc. （展位：AWE 7-H01）带来介乎 9 至 15 卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石；印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd（展位：AWE 5-D23）展示超过30卡的艳彩黄钻；香港展商HYT International HK Limited（展位：AWE 9-A23）展示来自澳洲的1.5卡粉红心形钻石。

男士和中性珠宝及轻奢首饰愈来愈有市场，今年有近200家展商提供男士珠宝，当中香港展商Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）带来由18K玫瑰金及古董物料组成的鹤姬千之舞胸针。轻奢首饰方面，香港展商晓逸珠宝制造有限公司（展位：CEC 1A-E36）、资钻珠宝有限公司（展位：CEC 1C-A12）及Kayra Creation Limited（展位：CEC 1C-F18）分别带来适合日常佩戴的首饰。

30活动探讨可持续发展及AI等行业热话

珠宝双展期间将举行超过30 场珠宝行业讲座及交流活动，议题包括可持续发展、珠宝科技及鑑定技术等多个行业发展新趋势，务求让业界人士早着先机。当中，ISO 认证专家张展强以及远道由英国GEMFIELDS公司来的企业社会责任总监Mr. Edward Johnson将讲解珠宝业的ISO及ESG认证最新发展，并分析这些认证如何在行业中设立标准，带领行业步向可持续发展。至于在珠宝鑑定及科技方面，展览增设一系列有关设计、工艺及创新科技的研讨会，美国宝石研究院 (GIA) 亦会讲解宝石的热处理细节，以及介绍全新针对祖母绿填充物的鑑定服务。另外，古宝琳宝石鑑定所(Gübelin Gem Lab) 将讲解如何应用多项突破性技术来建立更一致与可靠的标准，包括以人工智能驱动的「Gemtelligence」技术以及如何运用区块链技术与物理追踪标记，提升市场透明度，让经销商与消费者得以验证材料的溯源资讯。

线上线下相结合 便利入场洽商採购

今年珠宝双展将沿用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，除了在展会现场採购，「商对易」(Click2Match)的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」（Scan2Match）扫描展商的二维码，于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。在买家入场方面，「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展的官方网页都提供网上验证功能。买家只需透过上述平台登记、上传照片和有效证件，即可获取已验证的买家证，无需现场排队登记或验证，大大提升採购效率。

为方便买家参观两展，大会将安排免费穿梭巴士，接载买家往返亚洲国际博览馆及市区（包括湾仔香港会议展览中心），详情请参阅展会网站。

图片下载︰http://bit.ly/4k0NoWB

香港贸发局副总裁张淑芬（中）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（右）以及香港贸发局香港国际珠宝展及香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜（左），出席今天（2月18日）举行的香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展新闻发佈会。

张淑芬（左七）连同一众香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会委员，以及表演嘉宾合照。

女高音歌唱家及艺人海儿Hedy（右三）率领一众模特儿演绎各款瑰丽珠宝。

女高音歌唱家及艺人海儿Hedy佩戴安东公司带来的缅甸天然翡翠套装，翠绿通透的翡翠钻石颈链、戒指及耳环，配搭雍容华贵。

男士珠宝是蓝海市场，展商Austy Lee Company Limited带来由18K玫瑰金及古董物料组成的鹤姬千之舞胸针，设计时尚型格。

女高音歌唱家及艺人海儿Hedy戴上新世界海达有限公司的红宝石套装，现场压轴演唱由AI创作的双展主题曲。

相关网页

 

香港国际珠宝展

香港国际钻石、宝石及珍珠展

展览网页

http://hkjewelleryshow.hktdc.com/sc

http://hkdgp.hktdc.com/sc

精选产品

https://bit.ly/4hE1ifz

两展穿梭巴士安排

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery
/sc/travel-to-fairground-hkcec

https://www.hktdc.com/event
/hkdgp/sc/travel-to-fairground-awe

展会活动

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery
/sc/intelligence-hub

https://www.hktdc.com/event
/hkdgp/sc/intelligence-hub

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc

传媒查询

香港贸易发展局传讯及公共事务部：

夏妙婷

电话：(852) 2584 4575

电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org

张希汶

电话：(852) 2584 4272

电邮：serena.hm.cheung@hktdc.org

刘茸

电话：(852) 2584 4472

电邮：clayton.y.lawuw@hktdc.org

香港贸易发展局简介

香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会会议商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc



话题 Press release summary

部门 展会, 消费者, 业务, Design & Art, 手表/珠宝
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
HKTDC
Jan 16, 2025 18:54 HKT/SGT
第34届教育及职业博览今天盛大开幕
Nov 19, 2024 21:57 HKT/SGT
第14届「亚洲物流航运及空运会议」圆满结束
Nov 11, 2024 12:52 HKT/SGT
第32届香港国际眼镜展圆满结束
Oct 13, 2024 17:45 HKT/SGT
秋电展与国际电子组件及生产技术展今日揭幕
Sept 9, 2024 18:33 HKT/SGT
首届「香港好物节」圆满结束
Sept 8, 2024 15:45 HKT/SGT
香港钟表展及国际名表荟萃圆满结束
Aug 13, 2024 16:18 HKT/SGT
踏上巴黎高订殿堂香港设计师Robert Wun 首度「回家」呈献时装骚
Aug 2, 2024 20:40 HKT/SGT
香港代表团东盟三国之旅在越南作结 共签署逾50份合作备忘录
July 23, 2024 20:12 HKT/SGT
第34届香港书展录得近百万人次入场 运动及零食展同样气氛炽热 名作家讲座大受欢迎
July 17, 2024 22:47 HKT/SGT
香港书展、运动消闲博览及零食世界今日盛大揭幕
June 26, 2024 10:52 HKT/SGT
香港书展、运动消闲博览及零食世界7月17日盛大举行
May 20, 2024 10:22 HKT/SGT
亚洲医疗健康高峰论坛和香港国际医疗及保健展圆满闭幕
May 16, 2024 18:24 HKT/SGT
香港贸发局第三届「国际医疗健康周」正式展开
Feb 29, 2024 19:27 HKT/SGT
香港国际珠宝展今天湾仔会展隆重开幕
Feb 27, 2024 20:32 HKT/SGT
香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展今天亚博馆揭幕
Feb 20, 2024 20:11 HKT/SGT
香港贸发局新闻稿: 珠宝双展下周隆重举行 疫后首復「两展两地」
Jan 25, 2024 21:00 HKT/SGT
第17届亚洲金融论坛圆满结束
Jan 11, 2024 14:00 HKT/SGT
第17届亚洲金融论坛1月下旬盛大开幕 聚焦多边合作
Dec 19, 2023 16:00 HKT/SGT
环球领袖及诺贝尔经济学奖得主亲临亚洲金融论坛2024
Nov 3, 2023 13:00 HKT/SGT
香港国际眼镜展11月开幕
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       