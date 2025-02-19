贸发局珠宝双展下月闪烁登场



- 珠宝双展匯聚超过40个国家及地区、约4,000家展商参与

- 近七成展商来自香港以外地区，日本及阿联酋等地的展商更扩大参展规模

- 紧贴珠宝业市场趋势，香港国际珠宝展增设「黄金首饰」展区，同时网罗轻奢首饰、男士／中性珠宝等设计独特的产品

- 举办超过30场讲座、交流活动及匯演，促进业界交流最新市况 香港, 2025年2月18日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的世界级珠宝双展，将继续以「两展两地」的成功模式于3月初揭幕。第11届香港国际钻石、宝石及珍珠展将于3月2至6日在亚洲国际博览馆举行，展示各式珠宝原材料。第41届香港国际珠宝展则于3月4至8日假湾仔香港会议展览中心举办，带来一系列珍贵珠宝首饰成品。两展为买卖双方缔造商机，捕捉环球贸易机遇。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「今年珠宝双展将云集逾40个国家及地区、约4,000家展商，当中近七成来自香港以外的地区，日本、西班牙、法属波利尼西亚、阿联酋、墨西哥及黎巴嫩等地的展商更扩大参展规模。两展预计会吸引超过110个买家团亲临参观，展现香港贸发局为买卖双方打造顶尖珠宝商贸平台的实力，凸显香港作为国际商贸及珠宝採购中心的地位。」 回顾环球珠宝市场，虽然面对挑战，但去年由本港出口至美国的贵重珠宝价值按年升超过10%，出口至欧盟、中东及东盟分别按年上升6.5%、3.8%及2.6%。 两展共设38个展馆 各地买家热切期待 珠宝双展多年来深受环球业内人士青睐，今年共设38个国家及地区和业界展馆，包括中国内地、台湾、印度、日本、韩国、马来西亚、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国、比利时、德国、意大利、西班牙、土耳其、英国、以色列、巴西、哥伦比亚及美国等。业界展馆方面，亚洲珠宝文化设计工艺协会首度参展，而坦桑石协会、亚太区创作师协会及国际彩色宝石协会将重临，香港珠宝玉石厂商会亦会联同Italian Exhibition Group（IEG）再度设馆，展示最新珠宝制造机械及技术。展览将匯聚各地买家，涵盖大型珠宝零售连锁店、高端珠宝品牌、轻奢珠宝品牌，以及设计师珠宝品牌。买卖双方将聚首一堂，迎来大量交流及合作机会。 另外，香港贸发局一直与时并进，透过不同措施优化世界各地买家的採购体验。为鼓励穆斯林买家来港採购，大会今年加强穆斯林友善措施，包括提供接驳巴士来往清真寺、穆斯林友善酒店及餐厅名单，并与香港旅游发展局合作，为穆斯林买家安排具特色的导赏团。 创意设计领潮流 增「黄金首饰」展区推陈出新 紧贴潮流及具创意的产品有助业界突围而出，今年珠宝双展以「谱奏闪烁乐章」为主题，寓意宝石雕琢犹如编排音符成乐章，体现创造之美。今年「珠宝设计精选」展区（Designer Jewellery Galleria）有展商利用几近失传的国家级非物质文化遗产「花丝镶嵌工艺」打造创意设计产品，当中中国内地常州壹安珠宝有限公司（展位：CEC 1CON-029）推出的18K金饰麦穗，在2019年设计天工奖中获最佳设计奖。不少香港展商亦把握潮流推出创意产品，当中Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）会带来富有新年气氛的蛇造型颈鍊。金致珠宝有限公司（展位：CEC 1E-C18）更唿应熊猫经济，推出「熊猫与竹」珠宝系列，以大熊猫「安安」、「可可」为蓝本，设计相当可爱。 此外，香港国际珠宝展增设「黄金首饰」展区（Gold Jewellery），展示设计新颖的金饰，当中马来西亚展商俊辉创新工业股份有限公司（展位：CEC 3E-D15）推出一系列走轻奢时尚风的金饰套装，适合日常不同场合穿戴，当中榴槤吊坠更别具地方特色。 为推动业界发掘设计新血，香港贸发局主办了「国际珠宝设计大奖」及「第26届香港珠宝设计比赛」，比赛结果及得奖作品将于香港国际珠宝展公布及展示。同时，今年珠宝展特别增设新晋珠宝设计师专区，让新生代设计师展示其创意及工艺。 罕有珍品闪耀全场 两展将一如以往为买家搜罗稀有珠宝首饰，香港国际珠宝展的香港展商创一有限公司（展位：CEC GH-C13）带来超过40卡的坦桑尼亚红宝石吊坠，该红宝石未经加热处理，极为罕有。香港国际钻石、宝石及珍珠展则有美国展商Emco Gem Inc. （展位：AWE 7-H01）带来介乎 9 至 15 卡的优质哥伦比亚祖母绿宝石；印度展商Fine Star Jewellery & Diamond Pvt Ltd（展位：AWE 5-D23）展示超过30卡的艳彩黄钻；香港展商HYT International HK Limited（展位：AWE 9-A23）展示来自澳洲的1.5卡粉红心形钻石。 男士和中性珠宝及轻奢首饰愈来愈有市场，今年有近200家展商提供男士珠宝，当中香港展商Austy Lee Company Limited（展位：CEC 1E-F32）带来由18K玫瑰金及古董物料组成的鹤姬千之舞胸针。轻奢首饰方面，香港展商晓逸珠宝制造有限公司（展位：CEC 1A-E36）、资钻珠宝有限公司（展位：CEC 1C-A12）及Kayra Creation Limited（展位：CEC 1C-F18）分别带来适合日常佩戴的首饰。 逾30场活动探讨可持续发展及AI等行业热话 珠宝双展期间将举行超过30 场珠宝行业讲座及交流活动，议题包括可持续发展、珠宝科技及鑑定技术等多个行业发展新趋势，务求让业界人士早着先机。当中，ISO 认证专家张展强以及远道由英国GEMFIELDS公司来的企业社会责任总监Mr. Edward Johnson将讲解珠宝业的ISO及ESG认证最新发展，并分析这些认证如何在行业中设立标准，带领行业步向可持续发展。至于在珠宝鑑定及科技方面，展览增设一系列有关设计、工艺及创新科技的研讨会，美国宝石研究院 (GIA) 亦会讲解宝石的热处理细节，以及介绍全新针对祖母绿填充物的鑑定服务。另外，古宝琳宝石鑑定所(Gübelin Gem Lab) 将讲解如何应用多项突破性技术来建立更一致与可靠的标准，包括以人工智能驱动的「Gemtelligence」技术以及如何运用区块链技术与物理追踪标记，提升市场透明度，让经销商与消费者得以验证材料的溯源资讯。 线上线下相结合 便利入场洽商採购 今年珠宝双展将沿用「展览+」（EXHIBITION+）线上线下融合模式，除了在展会现场採购，「商对易」(Click2Match)的人工智能会为展商及买家提供线上商贸配对。在场买家则可利用「扫码易」（Scan2Match）扫描展商的二维码，于展会期间或之后随时随地于线上洽谈。在买家入场方面，「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展的官方网页都提供网上验证功能。买家只需透过上述平台登记、上传照片和有效证件，即可获取已验证的买家证，无需现场排队登记或验证，大大提升採购效率。 为方便买家参观两展，大会将安排免费穿梭巴士，接载买家往返亚洲国际博览馆及市区（包括湾仔香港会议展览中心），详情请参阅展会网站。 图片下载︰http://bit.ly/4k0NoWB 香港贸发局副总裁张淑芬（中）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（右）以及香港贸发局香港国际珠宝展及香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜（左），出席今天（2月18日）举行的香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展新闻发佈会。 张淑芬（左七）连同一众香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会委员，以及表演嘉宾合照。 女高音歌唱家及艺人海儿Hedy（右三）率领一众模特儿演绎各款瑰丽珠宝。 女高音歌唱家及艺人海儿Hedy佩戴安东公司带来的缅甸天然翡翠套装，翠绿通透的翡翠钻石颈链、戒指及耳环，配搭雍容华贵。 男士珠宝是蓝海市场，展商Austy Lee Company Limited带来由18K玫瑰金及古董物料组成的鹤姬千之舞胸针，设计时尚型格。 女高音歌唱家及艺人海儿Hedy戴上新世界海达有限公司的红宝石套装，现场压轴演唱由AI创作的双展主题曲。 相关网页 香港国际珠宝展 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览网页 http://hkjewelleryshow.hktdc.com/sc http://hkdgp.hktdc.com/sc 精选产品 https://bit.ly/4hE1ifz 两展穿梭巴士安排 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery

/sc/travel-to-fairground-hkcec https://www.hktdc.com/event

/hkdgp/sc/travel-to-fairground-awe 展会活动 https://www.hktdc.com/event/hkjewellery

/sc/intelligence-hub https://www.hktdc.com/event

/hkdgp/sc/intelligence-hub 香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/sc 传媒查询 香港贸易发展局传讯及公共事务部： 夏妙婷 电话：(852) 2584 4575 电邮：sharon.mt.ha@hktdc.org 张希汶 电话：(852) 2584 4272 电邮：serena.hm.cheung@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lawuw@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 消费者, 业务, Design & Art, 手表/珠宝

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

