国泰君安国际助力知行汽车科技(1274.HK) 完成港股配售

香港, 2025年2月18日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK) 旗下国泰君安证券(香港)有限公司作为独家整体协调人、配售代理协助知行汽车科技(苏州)股份有限公司("知行汽车科技",股份代号: 1274.HK)于2月17日成功完成港股闪电配售,以20.88港元每股配售11,190,200股新H股,集资总额超2.3亿港元。此次是知行汽车科技港股IPO后第二次于二级市场进行公开股权融资活动,也是国泰君安国际协助其完成的第二单配售项目。 国泰君安国际在2024年12月协助知行汽车科技发行共4,427,000股新H股,募集资金约为7,800万港元。凭借广泛的投资者网络及高效突出的项目执行能力,国泰君安国际赢得客户的高度信赖和认可,在2025年2月再次受知行汽车科技委任作为独家整体协调人及配售代理。本次知行汽车科技新H股配售于2025年2月7日收市后启动,配发新H股数量相当于公告日现有已发行股本的约4.85%,及经配发及发行配售股份扩大后之已发行股本的约4.63%。本次配售已于2月17日圆满完成,筹资总额约2.3亿港元,将用于知行汽车科技提升高阶智驾、驾舱一体解决方案及产品的研发、提升研发设施及生产设施的资本开支、扩大海外销售及服务网络、营运资金及一般公司用途。 国泰君安国际在本次配售项目中发挥至关重要的作用,积极与项目各方保持及时紧密的沟通,协助发行人制定切实可行的项目方案,高效推进各项工作,充分彰显了在资本市场中的专业能力与深厚经验。国泰君安国际汇集了对香港及中国内地资本市场有透彻认识及丰富经验的资深专业人才,依托优秀的研究力量、雄厚的融资实力、广泛的信息渠道及持续创新的专业风格,秉承着专业、诚信、创新、亲和的经营理念,将客户的信任化为动力,把客户的要求当作使命,致力于为客户提供全方位、多元化的综合性金融服务。



