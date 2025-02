Monday, 17 February 2025, 15:35 HKT/SGT Share: 酷家乐母公司群核科技拟来港IPO 冲击「全球空间智能第一股」

香港, 2025年2月17日 - (亚太商讯) - 今年春节期间,新兴的人工智能大模型DeepSeek以低成本、高性能以及开源模式轰动全球AI产业,引发了国内外广泛关注,不仅在资本市场掀起了一股前所未有的投资热潮,也预示着拥有颠覆式前沿科技的新兴独角兽将是未来热门风口。 2月14日,与DeepSeek同为「杭州六小龙」(杭州六家新技术前沿领域企业)的群核科技(Manycore Tech Inc.)正式递表港交所,向「全球空间智能第一股」发起冲击。 「空间智能」概念由「AI教母」李飞飞提出,是指机器在三维空间中的感知、理解和交互能力。群核科技作为一家以人工智能(AI)技术和专用图形处理单元(GPU)集群为底座的空间智能企业,构建了一套物理正确的世界模拟器。在过去数年里,群核科技一直专注于空间认知相关技术,去年正式发布了基于三维空间的多模态CAD大模型,幷通过逼真的虚拟模拟帮助训练复杂模型。这些技术沉淀如今被广泛运用在室内空间场景下的实时渲染、工业生产制造,以及虚拟物理世界训练等场景中。 业绩连年稳健增长 为全球最大空间设计平台 群核科技成立于2011年,业务重点始于空间设计和可视化。根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的平均月活跃用户(MAU)数目计量,公司是全球最大的空间设计平台,按2023年的收入计量,亦是中国最大的空间设计行业参与者,约占22.2%的市场份额。2024年,群核科技的平均月活跃访客数达到8,630万名。 在群核科技的产品矩阵中,主打产品酷家乐被用于设计住宅、办公楼、零售连锁店及商业项目,同时亦扩展至一些新兴用途,如电商产品展示等。除了渲染引擎促进设计流程外,酷家乐可自动将详细设计数据转换为可用于生产的指令,然后直接交予制造商进行生产。截至2024年12月31日,酷家乐包含超3.62亿个3D模型及空间设计元素。Coohom是为国际用户及客户设计的产品,主要目标市场为美国、韩国、日本及东南亚。截至2024年9月30日止九个月,公司海外收入占比近10%。群核空间智能平台(SpatialVerse)则是一款面向室内环境AI开发的下一代空间智能解决方案,卡位具身智能风口,旨在成为3D界的ImageNet。 自成立以来,群核科技平台的流量大幅飙升,于2024年,平台累积的平均月活跃访客数为86.3百万名。截至2024年9月30日,公司分别服务了41.39万名个人客户及4.55万名企业客户,其大客户净收益留存率达114.1%,个人客户的净收益留存率为96.0%。可见,公司产品具有极高的用户忠诚度,这为其未来长期稳定收益奠定了坚实基础。 伴随核心产品广受欢迎与用户规模扩大,近年来,群核科技业绩持续增长。于2022年、2023年、2023年首九个月及2024年首九个月,收入约人民币6.01亿元、6.64亿元、4.86亿元及5.53亿元,2023年及2024年首九个月同比增长10.5%、13.8%。各期内,毛利率为72.7%、76.8%、76.5%及80.4%,处于较高水准。 拥有稀缺物理正确数据集 卡位具身智能风口 群核科技核心管理层均具有强大技术背景,以「打造物理世界模拟器」为共同目标。公司的联合创始人黄晓煌、陈航及朱皓长期专注于计算机图形学、高性能计算方向,曾在全球知名公司和研究机构(包括英伟达、微软、亚马逊及美国国家超级计算应用中心)历练积累专业知识。此外,截至2024年9月30日,公司拥有一支超过600人规模的研发团队,占员工总数超四成。 基于专门构建的GPU基础设施、先进的AI应用程序及合成数据生成能力等三项核心技术能力,群核科技打造了空间智能领域的先驱解决方案,并实现成熟的商业化落地。 例如,在近两年愈发火热的具身智能领域,群核科技能够提供物理正确的3D空间合成数据集从而实现复杂的模型训练服务。通过复制现实世界的物理特性,具身人工智能可以应对各种场景及挑战。这允许对其行为及响应进行彻底测试及改进,确保其能够在各种实际情况下有效且安全地运行。 公司的业务前景和投资价值一直受到明星资本一致看好,吸引了IDG资本、纪源资本、顺为资本、云启资本、经纬创投、线性资本、Hearst、Pavillion、高瓴创投、Coatue等顶级投资机构阵容。 近期Deepseek的爆火,掀起了中国AI投资巨浪,激发科技股价值重估,为新兴科技独角兽打开了无限的潜力空间。在空间智能这一黄金赛道,仅空间设计软件领域的市场规模 2028年就将达人民币369亿元,前景可期。已经踏上IPO征程的群核科技,有望沿着高确定性的内生成长轨迹,为港股市场再添优质标的。



