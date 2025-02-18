加盟模式成就茶饮帝国 蜜雪冰城顺利通过港交所聆讯

香港, 2025年2月17日 - (亚太商讯) - 蛇年春节刚过，资本市场陆续传来好消息。现制饮品龙头企业蜜雪冰城已通过港交所聆讯，或于近期启动招股，上市计划进展顺利。

自1997年至今，近二十年时间里，蜜雪冰城抓住现制茶饮市场广阔的发展空间，以加盟模式为枢纽，持续推进跨地域和跨品类的规模化拓展，建立并巩固行业领军地位。根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，蜜雪冰城是中国及全球最大的现制饮品企业。

坚持利益与共，打造健康的加盟门店网络

在现制饮品行业，采取加盟模式是很多连锁企业做大做强的首选路径。早于2007年时，蜜雪冰城联合创始人及首席执行官张红甫便基于亲自运营门店的成功经验，总结形成了一套标准化的运营管理体系，并通过加盟模式予以复制，推动公司持续健康发展。

始终坚持和加盟商利益与共，是蜜雪冰城加盟模式的精髓所在。公司为加盟商提供了具有竞争力的一站式解决方案，门店的初始投资和加盟费都低于行业平均收费水平，从而提高其利润空间。公司亦是中国现制饮品行业内唯一对加盟商同时推行免物流费、免空间设计费、免宣传物料费政策的企业，吸引了大量加盟商。于2021年1月1日至2024年9月30日，公司累计收到加盟咨询超过420万份。

与加盟商利益与共的合作，还体现为蜜雪冰城在选址、店型、操作和营销方面实行了标准化管理，同时对加盟商及门店员工进行集中培训，亦通过智慧门店解决方案赋能加盟商并提升其运营效率。此外，公司对加盟商实行「严选」制度，于2021年1月1日至2024年9月30日，其在国内的加盟申请通过率不到5%。

树立行业加盟式标杆，国际化发展前景俏

利益与共的加盟模式理念下，蜜雪冰城和加盟商一起，实现了行业领先的门店规模。截至2024年12月31日，公司拥有超过46,479家门店，覆盖中国及海外11个国家，其中超过99%的门店为加盟门店，并在加盟商中树立了良好的口碑。

不仅如此，在加盟门店的闭店率、加盟商数量增长、开多店比例等多个指标方面，蜜雪冰城也表现出色。于2023年及2024年首九个月，公司全量加盟门店于中国内地及内地以外的闭店率分别为1.7%及1.6%，根据灼识咨询的报告，此闭店率远低于同期现制饮品行业的平均水平。

于2021年、2022年、2023年及2024年首九个月，蜜雪冰城的加盟商数量分别为9,784名、13,625名、16,784名及19,780名，经营多家门店的加盟商数量分别为3,585名、5,382名、7,041名及8,292名，均呈持续增长之势。按期末加盟店和加盟商数量计，截至2024年9月底，经营多家门店的加盟商数量占比达42%。

受惠于经市场验证的加盟模式，蜜雪冰城于2023年取得了年收入超人民币200亿、净利润超30亿的靓丽业绩，筑牢了护城河根基。在加盟模式的长期驱动下，公司有望加速从本土到国际的全球化扩张，让「蜜雪冰城」品牌进一步走向世界各地。

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