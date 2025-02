B.Duck成功挑战吉尼斯世界纪录：83.972M最大的充气式小黄鸭

香港, 2025年2月14日 - (亚太商讯) - 小黄鸭德盈控股国际有限公司(「B.Duck小黄鸭」或「集团」)(香港交易所股份代号:2250)欣然宣布,2月11日,在深圳前海石公园桂湾段,由B.Duck小黄鸭打造的巨型小黄鸭气模装置成功挑战吉尼斯世界纪录称号,正式成为最大的充气式小黄鸭。 此举不仅为B.Duck小黄鸭20周年庆典活动的画上了浓墨重彩的第一笔,也为深圳这座现代都市增添了一抹独特而亮丽的风景线。 B.Duck成功挑战吉尼斯世界纪录称号发布会现场 B.Duck小黄鸭吉尼斯世界纪录发布会当天,前海合作区党工委副书记梁珂、深圳市前海产业发展集团有限公司副总经理陶鹏、小黄鸭品牌创始人许夏林、吉尼斯世界纪录认证官熊文、One Universal Production Sdn Bhd马来西亚环壹制作有限公司总经理Alvin李光辉、 城市乐园(香港)控股有限公司总经理王言之等商业伙伴以及授权商代表齐聚一堂,共同见证了这一历史时刻。 最大的充气式小黄鸭气模装置一亮相,瞬间成为了深圳的城市新地标,吸引了众多市民和游客驻足观赏、拍照留念。 此外,深圳卫视、广东台、深圳新闻网、第一现场、深圳晚报等多家权威媒体悉数到场,他们的出席不仅为活动增添了权威性和影响力,更充分体现了社会各界对该项目的高度关注与期待。 小黄鸭德盈控股国际有限公司董事会主席许夏林接受媒体采访 经过吉尼斯世界纪录认证人员的严格测量和审核,小黄鸭巨型气模长38.640米、宽26.252米、高19.080米,长宽高之和为83.972米,符合认定吉尼斯世界纪录的标准。 认证官在发布会现场为小黄鸭公司颁发了认证证书,并表示,这一装置的成功落地不仅展示了B.Duck小黄鸭公司的创意和设计能力,也为吉尼斯世界纪录增添了新的篇章。 吉尼斯世界纪录认证官为B.Duck小黄鸭颁发认证证书 B.Duck小黄鸭对此次项目进行了详细介绍,整个气模乐园位于前海石公园桂湾段及海滨栈道沿线,气模装置内部打造了一个玩法多样的趣味游乐园,气模周边设置了集社交打卡、娱乐游戏、购物于一体的市集嘉年华。 这不仅为游客提供了丰富多样的娱乐体验和消费享受,还打破了传统城市地标的单一定位,成功融入了城市公园,打造了多消费场景,为市民和游客提供了更多元化的休闲选择。 B.Duck小黄鸭还透露,该气模乐园还将与周边商圈进行联动活动,打造寻鸭活动等互动玩法,进一步推动消费市场的繁荣,不仅能提升气模装置的影响力,也将为商圈带来更多的客流量和经济效益。 小黄鸭德盈控股国际有限公司董事会主席许夏林致辞 小黄鸭德盈控股国际有限公司董事会主席许夏林表示:「巨型趴姿小黄鸭装置的创意灵感来源于B.Duck一直以来对于传递快乐精神和「Be Playful」的追求,希望给忙碌的人们带来一点「放轻松」的勇气。 此次B.Duck小黄鸭巨型气模装置的成功落地和荣获吉尼斯世界纪录认证,不仅展示了小黄鸭公司的创意、实力和水平,也为深圳的文化产业注入了新的活力。 展望未来,B.Duck小黄鸭将继续秉承创新精神,推出更多优秀的文化创意项目,为市民和游客提供更多元化的文化体验。」 关于小黄鸭德盈控股国际有限公司 小黄鸭德盈控股国际有限公司(2250. HK)是一家主要从事角色知识产权业务的投资控股公司。 该公司通过两个分部经营业务。 角色授权业务分部从事角色授权业务,包括商品授权,实景娱乐授权,内容及媒体授权,推广授权及设计咨询。 电子商务及其他业务分部主要在第三方电子商务平台上及透过线下销售渠道销售以B.Duck家族角色为特色的产品。 传媒查询:

