康哲药业（867.HK）入选标普全球《可持续发展年鉴2025》

深圳, 2025年2月14日 - (亚太商讯) - 2025年2月11日,康哲药业以CSA(Corporate Sustainability Assessment)得分61分,超过93%全球参评同业的成绩,入选标普全球(S&P Global)《可持续发展年鉴2025》(以下简称"《年鉴2025》")。这是康哲药业继两次入选《可持续发展年鉴(中国版)》后,首次入选《可持续发展年鉴》全球版本(以下简称"《年鉴》")。 标普全球自2008年发布《年鉴》以来,其专业性和权威性受到全球ESG投资者等利益相关方的高度认可。《年鉴》旨在识别和表彰在各自行业中展现出可持续发展优势的优秀企业。《年鉴2025》对全球62个行业7,690家企业的2024年可持续发展表现进行评估,最终仅有780家企业入选。此次入选《年鉴2025》,是对康哲药业可持续发展实践的高度认可。 长期以来,康哲药业积极回应联合国可持续发展目标,将ESG治理与业务战略紧密结合,制定覆盖运营各维度的ESG战略。持续投入创新,提升优质诊疗技术的可及性,并积极承担社会责任,以期在商业、行业、社会层面发挥更大的价值。康哲药业的可持续发展表现亦获得了其他多个权威ESG专业评级机构的认可,明晟MSCI ESG评级维持"AA";香港品质保证局(HKQAA)可持续发展评级位于行业前10%水平;华证指数ESG评级为"AA"。 未来,康哲药业将继续秉承"成为全球领先的可持续发展医药企业"的ESG愿景,持续提升在企业治理、环境保护以及社会贡献等方面的综合表现,携手各利益相关方共同推动可持续发展,为建设宜居地球贡献力量。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化,把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业,致力于提供有竞争力的产品和服务,满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创(FIC)及同类最优(BIC)的创新产品,并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程,赋能科研成果向诊疗实践的持续转化,造福患者。 康哲药业聚焦专科领域,拥有被验证的商业化能力,广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源,核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展,以巩固心脑血管/消化业务竞争力,并将皮肤医美、眼科业务独立运营,培育专科小领域的大龙头,提升专科规模效率。同时业务版图拓展至东南亚市场,着力成为全球药企进军东南亚市场的"桥头堡",助力康哲药业高质量持续健康发展。 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广,非广告用途。本新闻不对任何药品和医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息,请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请,不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制,但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示,或其他表述,对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及康哲药业的市场机会及业务前景的陈述,该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证,存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。康哲药业并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测,康哲药业对该等第三方声明及预测不承担责任。



