来源 Sadot Group Inc. Sadot Group Inc. 宣布任命 Catia Jorge 女士为新任首席执行官

德克萨斯州伯利森, 2025年2月13日 - (亚太商讯) - 纳斯达克上市公司 Sadot Group Inc.(Nasdaq: SDOT)(“Sadot Group”或“公司”)今日宣布,任命 Catia Jorge 女士为新任首席执行官,即日起生效。Jorge 女士是一位在全球农产品大宗商品领域经验丰富的领导者,她的加入正值公司全球化扩展的关键时刻。Jorge 女士将向董事会汇报,并领导 Sadot Group 的战略规划、全球运营及业务增长,以最大化公司的长期发展潜力。 作为业内广受认可的资深人士,Jorge 女士在农业市场、大宗商品贸易及运营管理方面拥有近 30 年的经验。她最近担任 Olam Agri 巴西区总裁兼拉美谷物业务负责人,管理着年收入达 10 亿美元的业务组合。在加入 Olam 之前,她曾在 Cargill Agricola 南美公司担任领导职务,每年出口 700 万公吨以上的谷物,同时在 J. Macedo 也担任过重要领导职位。Jorge 女士在推动全球农业企业规模化发展及运营卓越方面拥有卓越的成功记录。 Sadot Group 董事会主席 Kevin Mohan 表示:“Catia 在全球农业市场的深厚专业知识、卓越的领导能力以及战略眼光,使她成为带领 Sadot 迈向新一轮扩展的最佳人选。她是一位极具协作精神的领导者,以擅长制定创新解决方案、持续推动增长和创造价值而闻名。在过去两年里,我们的团队奠定了坚实的基础,而 Catia 恰逢其时,能够加速增长,将 Sadot 打造为全球食品供应链中的领先企业。” 对于这一新角色,Jorge 女士表示:“此时加入 Sadot 令人振奋,我期待与这支才华横溢的团队紧密合作。公司已经拥有一个强大的全球平台,并具备扩展的潜力,我们正处于把握全球食品行业重大机遇的绝佳位置。我们的目标十分明确:坚定执行多元化增长战略,大幅提升收入和盈利能力,同时优化运营,实现公司的最大潜能。” Jorge 女士接替 Michael Roper 先生的职务,后者将转任首席治理与合规官,负责公司的监管事务及资本市场合规要求。此外,Roper 先生还将继续领导公司此前宣布的餐饮业务剥离计划。 Roper 先生表示:“在我担任首席执行官期间,我们取得了令人自豪的成就,使公司成为全球食品供应链中极具竞争力和灵活性的企业。如今,正是引入像 Catia 这样经验丰富的行业专家,推动公司进入下一个增长阶段的最佳时机。我期待在这一过渡期内,支持她和整个团队,共同推动 Sadot 迈向新的高度。” Jorge 女士拥有堪萨斯州立大学农业企业管理硕士学位,以及达拉斯大学全球贸易 MBA 学位,这使她具备了领导 Sadot Group 进入下一个扩展阶段的专业背景和战略视野。 关于 Sadot Group Inc. Sadot Group Inc. 已迅速成长为全球食品供应链中的新兴企业,提供创新和可持续的供应链解决方案,以应对全球日益严峻的粮食安全挑战。 目前,Sadot Group 主要运营全球食品供应链的核心领域,包括食品及饲料产品(如豆粕、小麦和玉米)的全球农产品采购和贸易业务,以及在南部非洲的农场运营,生产谷物和经济作物。 Sadot Group 连接全球生产商和消费者,从美洲、非洲和黑海等主要农业生产区域采购农产品,并供应至东南亚、中国、中东和北非市场。 Sadot Group 总部位于美国得克萨斯州伯利森市,在美国、巴西、加拿大、哥伦比亚、印度、以色列、新加坡、乌克兰、阿联酋和赞比亚设有子公司运营。更多信息,请访问 www.sadotgroupinc.com。 前瞻性声明 本新闻稿可能包含符合 1995 年美国《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款的“前瞻性声明”。如果本新闻稿涉及财务预测、业务计划、经营业绩、产品或市场相关的信息,或涉及未来事件的陈述,则这些内容均属于前瞻性声明。这些前瞻性声明可通过“应当”、“可能”、“计划”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“展望”、“期望”及类似表述加以识别。 尽管我们相信这些前瞻性声明所反映的预期基于合理假设,但仍存在许多风险和不确定因素,可能导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异。请仔细阅读并考虑我们不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中关于“风险因素”及其他部分的相关披露。前瞻性声明仅代表文件发布当日的观点,Sadot Group Inc. 无义务更新任何前瞻性声明,除非法律另有要求。 投资者关系:

