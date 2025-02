Thursday, 13 February 2025, 18:18 HKT/SGT Share:

来源 Black Spade Capital Limited S EXPERIENCE与KINGSMEN XPERIENCE签署战略合作备忘录 - 在亚太地区携手开发品牌主题娱乐景点

香港, 2025年2月13日 - (亚太商讯) - 黑桃资本有限公司(「黑桃资本」)今日宣布,其附属公司 S Experience Limited(「S Experience」)已与全球知名的娱乐体验创造者Kingsmen Creatives Ltd. (「Kingsmen」)旗下专注实景娱乐的美国附属公司Kingsmen Xperience, Inc.(「Kingsmen Xperience」)签署战略合作备忘录,将于亚太地区合作开发基于品牌主题设计的实景娱乐景点,首阶段聚焦澳门、菲律宾、越南及泰国。 Kingsmen曾设计并打造多个标志性品牌主题实景娱乐项目,包括位于香港的大富翁主题互动游戏空间「大富翁梦想世界」,以及孩之宝在亚洲首个多品牌嘉年华「孩之宝TOYBOX」等。该公司亦参与新加坡环球影城及香港迪士尼乐园等世界级主题公园大型景点的设计与建造。 Kingsmen Xperience目前管理运营多个品牌授权娱乐景点,包括孩之宝的「培乐多星球」与「Nerf极限体验」,Infinity Experiences的沉浸式VR体验「太空探索者:无垠之境」,以及华纳兄弟探索集团的互动展览「Discovery:生生不息的世界」。 Kingsmen Xperience更与Netflix达成独家合作,将于2025年2月下旬在韩国首尔推出最新「鱿鱼游戏」主题的实景沉浸式体验项目。 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟表示:「此次战略合作结合了Kingsmen将全球知名消费品牌转化为创新互动体验的专业实力,以及S Experience及其股东对本地市场的深刻认知、人脉网络和在当地的强大影响力。」 Kingsmen Xperience资深执行副总裁Corey Redmond指出:「透过双方专业资源的整合,我们期待打造突破性沉浸式娱乐体验,为不同地区和类型的观众带来耳目一新的感官盛宴。」 (左起)Kingsmen Xperience资深执行副总裁Corey Redmond先生、Kingsmen Creatives集团

首席执行官Anthony Chong先生、黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生及S Experience 董事

兼高级管理人员黎树勋先生 关于 S Experience 和 黑桃资本

S Experience 是一家以探索和投资娱乐产业为使命的企业。通过与创新项目的合作和相关投资,S Experience 与世界领先的娱乐公司合作,为消费者提供无与伦比的体验,并提供吸引广泛客户群的最佳和独特的娱乐项目。 S Experience 由黑桃资本有限公司控股。黑桃资本总部设于香港,其全球投资组合涵盖广泛的跨境投资项目,公司亦不断寻求在其投资组合中增加新项目和机会。黑桃资本的投资策略最大限度地覆盖地理区域和行业,同时维持多元化资产类别的投资组合,从股票、固定收益、医疗技术、休闲和文化、绿色能源、房地产到首次公开募股前投资。2023年8月,黑桃发起的Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了价值230亿美元的业务合并。 关于Kingsmen Xperience

Kingsmen Xperience总部位于美国加州洛杉矶,是新加坡交易所主板上市公司Kingsmen Creatives Ltd.(股票代号:5MZ)旗下专注实景娱乐的附属公司。 Kingsmen Xperience 擅长将知名消费品牌重塑为创新互动体验,通过打造地标式景点,让消费者以崭新方式接触心仪品牌。其业务涵盖全球知识产权授权管理、资金募集、与顶级商业地产开发商合作选址,并提供体验式景点设计、建造及运营的全流程管理服务。项目类型包括博物馆级巡回特展、快闪活动及常设装置,涵盖传统与非传统场域。 更多资讯请浏览:https://www.kx.kingsmen-int.com 传媒垂询:

纵横财经公关顾问有限公司 李惠儿 电话:+852 2864 4834 电邮:vicky.lee@sprg.com.hk 杨丽明 电话:+852 2864 4833 电邮:lilia.yang@sprg.com.hk 网址: www.sprg.com.hk



