Papabo伙拍淘宝香港站开设首家「PapaHome淘宝家具实体店」



淘宝天猫港澳事业部负责人陈子坚先生（左）及PapaHome淘宝家具实体店共同创办人兼行政总裁黄达豪先生

（右）在新闻发布会上正式宣布，位于尖沙咀中港城2楼的「PapaHome淘宝家具实体店」将于2月22日正式开幕。 香港, 2025年2月12日 - (亚太商讯) - 本地领先的一站式家居维修平台Papabo宣布与淘宝中国香港站（下称「淘宝香港站」）携手合作，推出淘宝在香港首间家俬及生活家品实体店，并正式将其命名为「PapaHome淘宝家具实体店」。该店选址信和集团旗下尖沙咀中港城2楼，将于2025年2月22日正式正式开幕。此外，该店采用崭新的线上线下融合（Online-Merge-Offline，OMO）的营运模式，为本地消费者提供前所未有的购物新体验 PapaHome淘宝家具实体店占地逾25,000平方呎，2月22日正式开幕 PapaHome淘宝家具实体店首阶段营运占地逾25,000平方呎，搜罗来自逾100个优质淘宝商家超过1万件精选产品，由客厅、饭厅、卧室家具，以至全屋订制家具及各类装修材料，均一应俱全。店内展示的产品特别迎合香港消费者的品味及香港家庭的需求，并且着重高品质、高性价比及具优质设计三大条件。 PapaHome淘宝家具实体店提供导购服务，消费者能先在实体店内亲身接触及了解产品，并扫描商品上的二维码（QR Code）以获取详细的产品资讯及独家折扣资讯；锁定心仪产品后，可直接在淘宝购物平台上轻松完成购买。这种在香港家具市场崭新的 OMO 营运模式，结合实体店内浏览的沉浸体验与线上购物的便利，相比纯线上购买的模式，可让消费者享受更全面、更优质及更贴心的一站式购物新体验。 位于香港尖沙咀中港城的PapaHome淘宝家具实体店首阶段营运占地逾25,000平方呎，将于2025年2月22日开业。 此外，PapaHome淘宝家具实体店将提供全面的服务，包括：客户支援、淘宝家居产品导购、家居空间设计，以及安排上门度尺等，并利用智能家居及AI/AR等科技方便消费者选择合适的产品，提供无缝的购物体验。 值得一提，店内精选的商家均具信誉，当中包括以精湛工艺而闻名的厨柜订造商金牌家居（603180.SH）、全屋家具订造商好莱客（603898.SH）、专营瓷砖的东鹏控股（003012.SZ）及蒙娜丽莎（002918.SZ）、以创新设计而著称的卫浴洁具公司四季沐歌（603366.SH）等中国上市公司，以及入选淘宝神店榜前列位置的创新家具品牌吱音、现代欧式家具店树吱家居、办公家具品牌圣奥、独立设计师原创品牌若奈地毯、淘宝家具原创品牌小半等。这些知名商家及设计师品牌将通过PapaHome淘宝家具实体店，首次向香港消费者展示其特色优质的家具设计、家居装饰和装修材料等产品。 共创香港零售产业新未来，首阶段预计将在香港创造超过100个就业机会 PapaHome淘宝家具实体店共同创办人兼行政总裁黄达豪先生表示：「PapaHome淘宝家具实体店是为了服务香港消费者，迎合香港市场而设，我们希望透过结合线上销售及线下实体零售的优势，以全新的消费体验和营运模式，为有意购买淘宝家俬及生活家品的香港市民提供更轻松的购买途径。这间店不仅是一个零售空间，我们精心策划的营销环境，旨在为消费者提供卓越的产品和服务，同时成为商家进入香港及其他市场的最佳平台，目前的合作伙伴除中国内地知名品牌外，亦有香港知名品牌及机构，例如煤气公司及中银香港等。营运初期预计将在香港创造超过100个就业机会，并将为有志投身零售业界的年青人提供零售管理实习及培训机会。」 PapaHome淘宝家具实体店共同创办人兼行政总裁黄达豪先生 淘宝天猫港澳事业部负责人陈子坚先生表示：「近年来，大型家具已成为淘宝香港站的热销产品类别之一，这一趋势显示本地消费者越来越乐于在网上寻找多样化的产品选择，以满足个性化需求。PapaHome淘宝家具实体店能协助香港消费者在淘宝海量的商品中更容易地找到合适的商品。Papabo在服务香港淘宝用户方面已积累了丰富的经验，我们非常高兴能够与这样一家在家装领域拥有专业知识和深厚洞察的本地企业合作，创造一个让消费者亲身体验淘宝家具并享受一站式服务的空间。我们相信，此举将进一步提升淘宝香港站在大件产品方面的用户体验，并让更多有意探索淘宝平台的消费者更轻松地建立他们的梦想家居。」 淘宝天猫港澳事业部负责人陈子坚先生 信和集团资产管理董事蔡碧林小姐表示：「很高兴香港首间PapaHome淘宝家具实体店选址于本集团旗下的尖沙咀中港城，其崭新的营运模式及重视顾客购物体验的理念，与本集团不谋而合。PapaHome淘宝家具实体店的进驻，将会令中港城成为全城的瞩目焦点，并为本地零售业注入新动力。中港城将推出一连串推广活动配合宣传，为顾客提供创新和互动的购物体验。」 崭新OMO模式优化购物体验 PapaHome淘宝家具实体店的崭新零售概念登陆香港，为本地家具零售业带来新气象。新闻发布会当日同场亦举行专题研讨会，主持人为PapaHome淘宝家具实体店顾问、前国泰航空行政总裁及前太古（中国）主席朱国梁先生，参与的嘉宾包括香港总商会总裁杨伟添先生、香港小姐及香港艺人陈凯琳小姐、Quinlan & Associates首席执行官、香港澳洲商会董事会成员兼创新科技委员会联合主席Benjamin Quinlan，以及信和集团资产管理董事蔡碧林小姐。与会嘉宾就香港零售业前景和发展空间，提出了宝贵的意见，并指出OMO模式能优化购物体验，满足消费者多样化的购物需求。 PapaHome淘宝家具实体店共同创办人兼行政总裁黄达豪先生（中）、淘宝天猫港澳事业部负责人陈子坚先生

（左三）与专题研讨会嘉宾，包括PapaHome淘宝家具实体店顾问、前国泰航空行政总裁及前太古（中国）主席

朱国梁 先生（左一）、香港总商会总裁杨伟添先生（左二）、香港小姐及香港艺人陈凯琳小姐（右三）、

Quinlan & Associates首席执行官、香港澳洲商会董事会成员兼创新科技委员会联合主席Benjamin

Quinlan（右二）及信和集团资产管理董事蔡碧林小姐（右一）合照。 关于「PapaHome淘宝家具实体店」

「PapaHome淘宝家具实体店」是由Papabo伙拍淘宝中国香港站开设的家俬及生活家品实体店，位于香港尖沙咀中港城，于2025年2月22日正式开业，采用线上线下融合（Online-Merge-Offline，OMO）模式营运，顾客可亲身到店铺体验产品，再扫描产品上的二维码以获取更多产品资讯、了解独家折扣优惠并在线上购买产品。店内搜罗来自逾100家优质淘宝商家的超过1万件精选产品，旨在迎合香港消费者品味及香港家庭需求，并且满足高品质、高性价比以及具优质设计三大条件。 如有传媒垂询，请联络： 飞盟投资者关系

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