Wednesday, 12 February 2025, 11:00 HKT/SGT Share:

来源 CGFNS International CGFNS International 报告称 2024 年赴美护士移民率仍然较高 由于2025 年新的移民政策实施前景不明朗

宾夕法尼亚州费城, 2025年2月12日 - (亚太商讯) - 一份新的 CGFNS International 报告显示,2024 年进入美国的护士移民年增长率保持稳健,因医疗系统继续依赖受过国外教育的护士来缓解持续的人手短缺问题。 然而,该组织在其《2024 年护士移民报告》中指出,在签证积压持续、护士就业类绿卡配额受限的情况下,加之特朗普政府正在实施的新移民政策可能进一步影响签证的可用性和审批时间,目前的高移民率可能难以持续。 CGFNS 是一家全球卫生人力资源非营利组织,为移民当局和州执照委员会核实医疗专业人员的资质。该机构报告称,在 2024 财年,其 VisaScreen® (VS) 服务共收到 24,733 份申请。尽管这一数字比 2023 财年下降 4.6%,但 CGFNS 指出,申请数量仍明显高于疫情前水平,2024 年的申请量比 2018 财年高出近 200%。 报告中的其他关键数据如下: 尽管 2024 年 VS 认证发放给了来自 100 多个国家的护士,但其中 92% 来自排名前十的国家。

菲律宾仍占 VS 认证的最大比例,超过 51%,其次是加拿大,占 8%,肯尼亚占 6.5%。近期这一分布略有变化,菲律宾的占比从去年的 60% 下降,而肯尼亚、尼日利亚和加纳的占比均显著增长。

与护士受教育国家的集中趋势类似,签证类别也高度集中。其中,76% 的 VS 认证发放给寻求永久绿卡(如 EB-3 签证)的人群,而 TN 签证(12%)和 H1-B 签证(11%)则是仅有的其他占比较大的类别。 “这些数据证实了外界的观察,即美国医疗系统仍然依赖护士移民来缓解持续的人手短缺问题。如果这一合格护士来源渠道受到干扰,将带来深远影响,包括加剧医疗人力短缺、增加患者护理负担,并加重护士的职业倦怠。” CGFNS 总裁兼首席执行官 Peter Preziosi 博士表示, “这是一个涉及多层面的全球性挑战,需要护士输出国和接收国之间开展协作,寻求创新解决方案。” CGFNS International 已获得美国国土安全部批准,可为九类受过国外教育的医疗专业人员提供职业签证的联邦资质审核服务。 为提供全球背景数据,该报告还分析了全球护士及医疗专业人员的迁移趋势,尤其是在各护士来源国和目的地国家如何平衡对熟练医疗人员的需求与本国医疗人力留存挑战方面。报告指出,部分非洲国家(包括津巴布韦和加纳)已暂停发放护士移民所需的相关证书,而尼日利亚则引入了境内服务要求,要求护士在移民前完成一定的国内服务期限。其他国家(如纳米比亚)则采取了提供激励措施的方式,以鼓励护士选择留在本国工作。 下载2024 年护士移民报告:在变化的移民流动中平衡持续的人力需求。 联系信息

David St. John dstjohn@cgfns.org 来源: CGFNS International



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, 人力资源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network