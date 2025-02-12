香港股票分析师协会与"百本医护控股有限公司"附属公司签署合作备忘录

香港, 2025年2月11日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（"协会"或"本会"）欣然宣布，本会与百本医护控股有限公司（"百本"或"该集团"，股票编号：2293）附属公司本着平等互利、优势互补的原则，并在有好协商下，达成合作共识，并签署合作谅解备忘录（"合作备忘录"）。

（双方代表签署合作備忘錄）

百本一直为医院管理局医院和私家医院、社福机构、安老／残疾人士院舍、诊所、科研医疗机构和个人等客户提供专业、全面、可靠和个人化的医护人手解决方案、24小时专业私人和家居护理服务，以及医疗服务。

该集团亦积极支援政府发展基层医疗健康。并为此整合并进一步强化集团的医疗服务板块，在旺角自置物业建构一站式医疗保健平台（HealtHUB），提供预防医学、中西医疗保健服务，并设有社区药房，深入社区为市民提供适时、适切、专业可靠的一站式医疗保障。

根据合作备忘录，自签署日起为期三年，本会会员可享受包括西医服务、中医服务、身体检查、疫苗接种及健康讲座等系列专业服务及专项优惠。未来，双方亦将相互推广，增加大众认识。

相信凭藉百本在医疗、医护服务领域的资源与实力，以及本会在金融业界的专业视野及资源优势等，双方可实现互利共赢，共同发展。

关于香港股票分析师协会

香港股票分析师协会自2002年创立至今，一直为业界制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人材，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾两百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，本会理事会成员在香港特别行政区金融服务界选委会选举中拥有投票权，故在金融业界有一定代表性。

关于百本医护控股有限公司

百本医护控股有限公司（"百本"）为香港交易所上市公司（股票编号：2293），一直为医院管理局医院和私家医院、社福机构、安老／残疾人士院舍、诊所、科研医疗机构和个人等客户提供专业、全面、可靠和个人化的医护人手解决方案、24小时专业私人和家居护理服务，以及医疗服务。

百本与时并进，亦积极支援政府发展基层医疗健康。为此，百本整合并进一步强化集团的医疗服务板块，在旺角自置物业建构一站式医疗保健平台（HealtHUB），提供预防医学、中西医疗保健服务，并设有社区药房，深入社区为市民提供适时、适切、专业可靠的一站式医疗保障，守护大众健康。

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