工银国际连续六年蝉联《财资》香港地区最佳债券类顾问

香港, 2025年2月11日 - (亚太商讯) - 近日，《财资》(The Asset)杂志发布2025年AAA可持续金融奖项(Triple A– Awards for Sustainable Finance 2025) 评选结果，工银国际以卓越的实力，荣获年度「香港地区最佳债券类顾问 (Best Bond Adviser - HKSAR)」奖项，成为唯一连续六年获此殊荣的中资金融机构。工银国际参与的多个市场标杆项目也荣获「最佳离岸主权债券」、「中国离岸最佳可持续债券-央企」、「中国离岸最佳可持续债券-地方国企」、「中国离岸最佳可持续债券-铁路」、「中国离岸最佳混合债券」等各类最佳项目奖项。

近年来工银国际认真贯彻落实中央金融工作会议精神及工商银行总行战略要求，坚持新发展理念，追求高质量发展和高水平安全，全面发力做好金融「五篇大文章」，聚焦绿色及可持续金融服务，支持实体经济高质量发展。工银国际依托工商银行集团全球网络布局，发挥「一点接入、全球响应」优势，协助超主权、主权及外国企业等各类发行人如沙特主权财富基金PIF、阿布扎比主权基金MIC等完成数百亿美元境外债券发行，有效助力「一带一路」沿线建设；积极实践绿色及可持续金融高质量发展新模式，作为可持续债券顾问协助中国铁建、武汉地铁成功发行可持续债券，累计协助各类机构成功完成绿色及可持续相关主题债券融资数百亿美元。

《财资》杂志作为亚洲影响范围最广的财经媒体之一，其年度AAA奖项已有超过20年的评奖历史，是资本市场中享有盛名的奖项，本次工银国际及所承销项目再次喜获年度大奖，充分显示出国际资本市场对工银国际全球债券资本市场业务的认可。

一直以来，工银国际依靠卓越的品牌和资源，致力于为客户提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，利用国际化网路为客户打造连接中国与世界的资本桥梁。

展望未来，工银国际将持续发挥自身专业优势，助力工商银行践行领军银行使命担当，坚定不移走好中国特色金融发展之路，为建设金融强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。

关于工银国际控股有限公司

工银国际控股有限公司是工商银行集团在香港设立的全资子公司，是集团内唯一全资持牌企业融资平台产品线。

成立十余年来，依托母行卓越的品牌优势、雄厚的资金实力、广泛的客户基础，工银国际立足香港，面向世界，迅速成长为产品齐全、业务领先、竞争力强，资产规模、营业利润都居于领先位置的中资先进企业融资平台。公司主要面向全球客户提供企业融资、销售交易、投资管理、资产管理四大板块业务和覆盖全球的宏观经济、热门行业的市场研究服务。

作为工商银行集团的全资子公司，工银国际能够充分发挥母子公司一体化的联动优势，共享工商银行全球化的机构布局和综合化的业务实力，向全球客户提供最全面、最优质的企业融资服务，满足客户各类个性化融资需求。

媒体垂询：

梁蓓雯女士 / 罗芊曦女士

kelly.leung@everbloom.com.cn/maggie.luo@everbloom.com.cn

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network