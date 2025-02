国泰君安国际首日首批参与债券通(北向通)离岸人民币回购业务

香港, 2025年2月10日 - (亚太商讯) - 以"债券通"(北向通)债券作为抵押品的离岸人民币债券回购业务今日正式开通,国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK)作为香港首批参与该业务的中资券商之一,在汇丰银行作为做市商和托管银行的大力支持下,于业务开通首日成功完成交易。 债券通作为中国内地和香港资本市场互联互通的重要平台,一直是金融市场开放与合作的关键纽带。今年1月,香港金融管理局与中国人民银行宣布深化香港和内地金融合作的新措施,在离岸回购安排下债券通(北向通)参与者可以使用合资格在岸债券作为抵押品,在香港进行人民币回购业务。这一创新业务的推出,将进一步完善离岸人民币流动性市场化安排机制,提升香港作为离岸人民币业务中心的竞争力。 国泰君安国际作为债券通(北向通)的重要市场参与方,长期积极参与相关业务,公司曾在2024年度债券通优秀参与机构及个人评选中荣获"北向通优秀投资者(投资银行类)"等多个奖项。国泰君安国际在本次业务筹备过程中表现突出,经过前期积极推动与相关香港合资格对手方的业务和技术对接准备,确保了在业务开通首日能够顺利开展交易,不仅展示了国泰君安国际在业务创新和执行能力上的优势,也体现了其对两地金融合作政策的积极响应。



