在元宇宙中畅享动漫东京站！“ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX” 2025年1月31日（周五）15:00 公开！

东京, 2025年1月31日 - (亚太商讯) - 日本的动漫在海外也拥有强大的粉丝群,动漫东京站(东京都丰岛区南池袋2-25-5)是充分利用了日本动漫内容的动漫展览据点,自开设以来已有超过13万名的日本国内外人士光临。 此次我们以“重新认识动漫的魅力”为概念,作为进一步传播日本动漫及本设施魅力的游戏的第一弹,将于2025年1月31日(周五)15:00起在全球屈指可数的沉浸式平台“Roblox”上公开《ANIME☆OTODAMA》。 欢迎大家光临元宇宙空间的动漫东京站,利用游戏环境从各种角度体验动漫的魅力。 此外我们也在动漫东京站官方网站上特别设置了专题页面“ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX”!今后将不断发布游戏玩法以及未来版本升级等相关信息。 “ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX”专题页面:https://animetokyo.jp/zh/roblox/ 标题 ANIME TOKYO STATION 第一弹 重新认识动漫的魅力/寻宝游戏《ANIME☆OTODAMA》 公开日期 2025年1月31日(周五)15:00 平台 Roblox(iOS、Android、PC、PlayStation5、PlayStation4、Xbox One) 类型 聚会游戏 URL https://www.roblox.com/games/85319291338189/

※访问需要下载Roblox的应用程序并注册账号。 “ANIME TOKYO STATION ON ROBLOX” “动漫东京站”以游戏形式展现动漫魅力,利用Roblox开展面向全球年轻人的直接接近渠道。通过直观易懂的动漫所特有的“音效、语言、声音、主题世界设计”传播动漫的魅力,促进用户之间通过沟通直接交换信息,旨在吸引日本各地及海外游客前往真实设施。 体现动漫东京站特色的大厅“平台” 在虚拟空间也能够享受展览据点动漫东京站的魅力!我们在元宇宙空间内设置了时刻更新的“信息板”以及粉丝之间可相互交流的“留言板”。自由留言,分享动漫爱!当您接近平台的3辆电车时……竟然瞬间曲速穿行到一个充满动漫世界观的主题世界!也有其他很多有趣的机关。 游戏“ANIME☆OTODAMA”带您重新认识以音效、语言、声音为特色的动漫魅力 日本首部国产动漫上映于1917年大正时代,我们开启了一个重现这一时代东京浅草情景的主题世界!那里是一个无声的世界!? 您将与在喷泉附近邂逅的角色管理员一起展开一场夺回声音的冒险。寻宝游戏从洞穴入口处开始,收集蕴含着日语的言灵与声音力量的“OTODAMA”。 与伙伴合作解谜,为主题世界夺回声音和语言的新体验正在等待着您。 【第2弹版本升级和发布活动信息】 有关2月开始的ROBLOX内赠送礼品活动以及今后版本升级的信息,请查看官方网站。 官方网站专题页面:https://animetokyo.jp/zh/roblox/ Roblox是什么 Roblox是沉浸式社交平台,截至2024年底在全球范围持续快速增长。支持190个国家和地区16种语言,日活用户数达到约9,000万人(截至2024年11月),尤其深受年轻人喜爱。用户平均每天花费2.4小时享受游戏和社交功能,总游戏时间同比增长24%,呈上升趋势。从各地区的用户趋势来看,美国和加拿大表现出色,亚洲地区尤以日本和印度增长显著。日本市场也正在迅速扩大,较上年增长56%。同时也开始活用于教育、商务和地区活性化,预期未来将有进一步发展。 设施概要

- 名称:动漫东京站(简称:动漫东京)

- 场所:藤久大厦东五号馆 地上1~2楼、地下1楼(东京都丰岛区南池袋2-25-5)

※从池袋站步行4分钟

- 营业时间:上午11点~下午7点(入场截止时间为下午6点45分)

- 休馆日:周一 ※周一为节假日时开馆,次日休馆 年底年初、临时休馆等请在来馆前查看官方网站。

- 入馆费:免费

