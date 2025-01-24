Artelli创立两周年荣膺两大国际奖项



香港, 2025年1月24日 - (亚太商讯) - 原创艺术品牌Artelli自澳门启程，秉持"聚焦亚洲，艺术连结世界"的使命，在创立两周年之际获得"2024亚太史蒂夫®奖 - 产业创新卓越奖"铜奖及"2024香港市场推广活动大奖 - 最佳活动（艺术、文化及娱乐类）"银奖。这一双重荣誉，既是对Artelli作为艺术推动者的肯定，也展示了品牌为亚洲和国际文化交流所带来的新视野。 跨越地域与艺术形式，于四地呈献逾20场国际多元艺术项目 自2022年成立以来，Artelli致力成为亚洲艺术爱好者与国际艺术界的桥梁。过去两年间，Artelli于中港澳台四地策划逾20场首展，展览内容涵盖当代艺术、流行艺术、标志性跨界合作、前沿的Web 3.0数字艺术等多元形式，吸引逾600万人次参观，超过2000篇国际媒体报导，这些展览不仅深受艺术爱好者的热烈反响，更成为探索"文旅+艺术"融合的创新实践。 此外，Artelli亦与艺术家共同创作原创艺术内容，邀请艺术家在展览筹备前期亲临澳门，深入感受城市的文化氛围及为展览内容取材。 日本艺术家桥爪悠也于"眼泪+"澳门首展前访澳感受文化气息，为展览创作取材以澳门城市色彩：漆红、墨绿、黄色为启迪，特别创作全新作品于Artelli展出。 Artelli的品牌名称融合了"Art"（艺术）与"Intelligence"（智慧），体现品牌对于创新艺术与智能的前瞻性探索。作为一个具前瞻性的新一代艺术平台，Artelli与艺术家共同创造独特原创内容。从展览的初始构思到最终落地，涵盖创作、策展、展场规划、艺术家活动、艺术作品交易等，均由澳门策展团队悉心投入每一细节，力求创造出360°的沉浸式观展体验。Artelli更通过资源整合与共享，积极拓展跨界合作强强联手，以独特的艺术、科技与商业结合的跨领域策展方式，创造出丰富的艺术价值。 Artelli澳门主要策展团队 一步一景设计观展动线 艺术大使提供三语导览 Artelli旗舰据点设于澳门路氹城区核心地段──新濠天地The Showroom，占地600平方米的两层半复合空间由国际知名的法国室内设计公司Malherbe Paris操刀，以纯白色为基调，展现开放与独立交错的空间结构。置身于精心规划的观展动线中，观众犹如行走于现代艺术殿堂，体验著作品随时间与视角变化而生动展现的过程。Artelli还特别设有三语导览，为观众提供丰富而深层的艺术解读，从而加深观众对作品与艺术家创作理念的理解，并促进跨文化的深度交流。 未来展望：以创新为驱动，推动艺术产业的可持续发展 700多天以来，Artelli以原创内容驱动的策展实践，凭借团队对行业的热忱及专业性，呈献国际艺术项目，成为国际艺术界注目的新星。展望未来，Artelli将延续对艺术创新的追求，策划全球首发的艺术项目，并积极促进艺术教育的推广，举办大师班、学术论坛及艺术工作坊，将艺术知识传播至更广泛的公众领域。透过一站式全方位策展及艺术项目统筹，引入及打造国际性文化艺术的地标，并连接国际与本地艺术社群，发挥艺术平台的桥梁作用，促进以艺术作为共通语言的广泛交流与发展。 同时，品牌还将重视艺术人才的培养，包括策展、 艺术鉴赏、艺术顾问等领域，为澳门及亚洲地区的艺术生态注入新的活力。作为亚洲艺术创新的先锋品牌，Artelli期待透过不断的艺术实践与国际文化连结，成为一个超越地域与文化的共通艺术语言，为澳门及亚洲的艺术文化带来持续动力，推动艺术产业的可持续发展为长远愿景。 【精选亮点项目】 2024 | 澳门新濠天地联合Artelli呈献尚．米榭．巴斯奇亚"加冕之旅" Artelli与澳门新濠天地联合在澳门呈献传奇艺术家尚．米榭．巴斯奇亚"加冕之旅"活动，于澳门新濠天地的四大展区精彩呈现，包括主入口、西南门（户外空间）、The Showroom及多维体验艺术空间Artelli，活动以大型艺术装置、多媒体装置、沉浸式多维体验及互动元素等，将巴斯奇亚的经典作品突破画布界限，带来一场前所未有的艺术旅程，让观众一起探索这位艺术巨星的所思所想。 此次活动还特别推出一系列启发自巴斯奇亚独特风格的艺术周边产品，包括特别联乘版麻雀套装、艺术拼图及明信片套装等，将巴斯奇亚的经典元素巧妙融入日常生活，为艺术爱好者的生活美学注入艺术氛围，并将这位艺术巨星的创意精神延续到日常的每个瞬间。2024 | 国际级中国艺术家庄红艺澳门首展"春花弄影"本次展览由庄红艺老师带来全新作品花床系列，运用中国轻薄柔软的宣纸，挥洒上西方厚实成形的丙烯颜料，创作出富立体感的视觉，其特有的艺术专利"Flowerbed Colorchange"更是他作品中的独特亮点，从左至右有隐约的色彩渐变，近赏时却又浑然一体。空间设计以花卉元素延伸塑造一片镜面花海，以强烈的视觉方式感受沉浸式移步换景之魅。 2024 | 殿堂级日本摄影巨匠荒木经惟"乐园‧花间"港澳联动 适逢殿堂级日本摄影巨匠荒木经惟(Nobuyoshi Araki)84岁诞辰，Artelli于港、澳两地联动将带来艺术家横跨四十年创作生涯、逾200幅经典之作，以多种呈现形式致敬经典。香港限定POP-UP设于艺术文化零售地标K11 MUSEA的全新艺术及文化创意空间CEMENT，澳门站设于Artelli，打造"安全灯暗房"窥探巨匠真挚情感；此外，两地同时推出极具收藏价值的荒木经惟亲签即影即有作品精装予选购收藏。 2024 | "流量密码？──艺术与大众的讨论"赵小黎、吴析夏双个展 作为2024年澳门文化发展基金支持专案之一，展览邀请享誉国际的首位华裔女性策展人兼艺术家陆蓉之老师担任学术指导，与两位女艺术家赵小黎和吴析夏呈现一场对艺术、对流量、对身为女性创作者的多重思考之旅；透过她们在作品中探索的议题及独有的艺术角度，带出艺术行业的多元化包容及多面向发展的正面信息。 两位艺术家除了于开幕仪式上现场表演行为艺术创作，更与陆蓉之老师一起在Artelli进行艺术座谈会及粉丝签名会，与大众一起探讨艺术家们创作背后的故事与思考。 2024 | 纽约艺术家亚当-汉德勒(Adam Handler)亚洲最大个展"在你身边，你在身边" 纽约艺术家亚当-汉德勒(Adam Handler)以其独特的童趣式疗愈风格闻名，于Artelli举行其亚洲地区至今最大型个展，逾百位国际藏家及艺术爱好者出席开幕式交流互动。是次展览以"Love Heals"为主题，呈现汉德勒全新及首次展出的创作，包括小精灵系列、UFO绑架系列及战斗系列。 2023 | Mr Doodle（涂鸦先生）澳门首展 Artelli以联合主办及策展单位身份，携手新濠博亚娱乐于国际艺术盛会"艺文荟澳2023"呈献国际知名艺术家Mr Doodle（涂鸦先生）澳门首展，邀请Mr Doodle首次亲临澳门进行现场创作。 展览内容包括路氹金光大道地标建筑公共艺术"Doodle Showroom"、以流畅的线条和独特的图案重塑了The Showroom的外观、在新濠天地主入口打造震撼的沉浸式展品"涂鸦殿堂"；于七夕情人节限时推出大型公众互动艺术装置"爱的涂鸦墙"、于摩珀斯酒店大堂展示的以独特的涂鸦风格与流动的建筑设计相结合的多媒体艺术装置“涂鸦魔方”。同时，展览亦带来Mr Doodle下午茶体验，并将迪士尼艺术系列"Disney Art Collection by Mr Doodle"限量艺术藏品于Artelli全球首发。 2023 | 日本殿堂级艺术家天野タケル"克隆维纳斯奇袭意境"港澳首展 展览聚焦日本人气艺术家天野タケル以其最具代表性的《维纳斯》系列作发想而打造的《克隆维纳斯》全新系列 ── 推出首批共450幅NFT数字藏品及实体作品、立体雕塑、场景艺术装置及大型艺术装置，以虚实交互带给观者创新艺术体验。当传统艺术作品走进Web3.0与元宇宙的虚拟世界，艺术作品不再局限于实体收藏，亦为艺术爱好者提供了数字藏品形式的选择。 高清图片下载：https://drive.google.com/drive/folders/15w-zbXmah2HnyktPACjHVy7obFvUDzzk?usp=drive_link 关于Artelli Artelli集当代艺术、生活美学、数码及科技艺术、艺文社群、品牌联乘于一体，是独一无二的多维体验艺术空间。携手过百位蜚声国际的艺术家及品牌设计师，共同创作独家、首发系列艺术项目及限量收藏品，并陆续推出Web 3.0数码艺术及发展元宇宙艺术领域。以独特的艺术、科技与商业结合的跨领域策展方式，同时联动艺术文化社群，重新诠释多维度艺术体验。 传媒查询： 尚晋（国际）控股有限公司

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