Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, January 23, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 23 January 2025, 20:16 HKT/SGT
Share:

来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际荣获"2024年度最佳承销机构"及"2024年度最佳ESG承销机构"两项大奖

香港, 2025年1月23日 - (亚太商讯) - 中证信用科技有限公司（简称"中证科技DMI"）主办的DMI"2024中资离岸债年度机构评选"结果正式公布，在激烈的竞争和严格的评审过程中，国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借其在中资离岸债券市场的卓越表现，荣获"2024年度最佳承销机构"和"2024年度最佳ESG承销机构"两项殊荣，彰显了其在该领域的领先地位和专业实力。

在DMI发布的2024年度中资离岸债券承销排行榜中，国泰君安国际取得了令人瞩目的成绩。在中资离岸债主承销总排行-券商（非合并口径）中，国泰君安国际以18.58亿美元的承销额位居第二，市场份额达到10.44%。在中资ESG债券承销总排行榜（非合并口径）中，国泰君安国际承销金额达到12.48亿美元，完成项目75笔，排名第三；在中资ESG债券主承销榜单（非合并口径）中，国泰君安国际排名第二。此外，在点心债主承销榜单中，国泰君安国际以9.79亿美元的承销额位居榜首。

国泰君安国际的这些成绩，得益于其在金融市场中的深厚积累、专业团队的高效协作以及对市场趋势的敏锐洞察。公司将继续秉持专业、创新、合作的理念，不断提升服务质量和市场竞争力，为中资离岸债券市场的发展贡献更多力量，同时也为客户创造更大的价值。

*有关DMI承销排行榜的更多详细排名与数据，敬请登录web.cscidmi.com查询。



话题 Press release summary

部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Guotai Junan International Holdings Limited
Dec 31, 2024 11:19 HKT/SGT
国泰君安国际标普全球企业可持续发展评估再获提升
Nov 7, 2024 15:47 HKT/SGT
国泰君安国际荣获万得Wind 2023年度最佳投行四项大奖
Nov 4, 2024 10:51 HKT/SGT
国泰君安国际入选“跨境理财通”首批合资格证券公司
Oct 29, 2024 18:45 HKT/SGT
国泰君安国际MSCI ESG评级获提升至A级 可持续发展表现卓越
Oct 21, 2024 15:40 HKT/SGT
国泰君安国际荣获HKQAA香港绿色和可持续金融大奬 2024多项殊荣
Oct 17, 2024 19:22 HKT/SGT
国泰君安国际再次签署《好雇主约章》 营造和谐共融工作环境
Sept 23, 2024 21:01 HKT/SGT
国泰君安国际成功协助深圳市政府、广东省政府发行离岸人民币地方政府债券
Sept 11, 2024 17:06 HKT/SGT
国泰君安国际获穆迪重申“Baa2” 长期发行人评级，展望“稳定”
Sept 6, 2024 15:16 HKT/SGT
国泰君安国际荣获2024年度“债券通”多项殊荣 彰显互联互通业务实力
Sept 3, 2024 14:35 HKT/SGT
国泰君安国际再度荣获《机构投资者》颁发多项殊荣
Aug 27, 2024 18:20 HKT/SGT
国泰君安国际公布2024年中期业绩
Dec 3, 2015 17:56 HKT/SGT
穆迪和标普授予国泰君安国际母公司国泰君安证券
Nov 25, 2015 12:05 HKT/SGT
国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司达成全面战略合作伙伴关系
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       