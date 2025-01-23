国泰君安国际荣获"2024年度最佳承销机构"及"2024年度最佳ESG承销机构"两项大奖

香港, 2025年1月23日 - (亚太商讯) - 由中证信用科技有限公司（简称"中证科技DMI"）主办的DMI"2024中资离岸债年度机构评选"结果正式公布，在激烈的竞争和严格的评审过程中，国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）凭借其在中资离岸债券市场的卓越表现，荣获"2024年度最佳承销机构"和"2024年度最佳ESG承销机构"两项殊荣，彰显了其在该领域的领先地位和专业实力。

在DMI发布的2024年度中资离岸债券承销排行榜中，国泰君安国际取得了令人瞩目的成绩。在中资离岸债主承销总排行-券商（非合并口径）中，国泰君安国际以18.58亿美元的承销额位居第二，市场份额达到10.44%。在中资ESG债券承销总排行榜（非合并口径）中，国泰君安国际承销金额达到12.48亿美元，完成项目75笔，排名第三；在中资ESG债券主承销榜单（非合并口径）中，国泰君安国际排名第二。此外，在点心债主承销榜单中，国泰君安国际以9.79亿美元的承销额位居榜首。

国泰君安国际的这些成绩，得益于其在金融市场中的深厚积累、专业团队的高效协作以及对市场趋势的敏锐洞察。公司将继续秉持专业、创新、合作的理念，不断提升服务质量和市场竞争力，为中资离岸债券市场的发展贡献更多力量，同时也为客户创造更大的价值。

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