国泰君安国际荣获"2024年度最佳承销机构"及"2024年度最佳ESG承销机构"两项大奖

香港, 2025年1月23日 - (亚太商讯) - 由中证信用科技有限公司(简称"中证科技DMI")主办的DMI"2024中资离岸债年度机构评选"结果正式公布,在激烈的竞争和严格的评审过程中,国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK)凭借其在中资离岸债券市场的卓越表现,荣获"2024年度最佳承销机构"和"2024年度最佳ESG承销机构"两项殊荣,彰显了其在该领域的领先地位和专业实力。 在DMI发布的2024年度中资离岸债券承销排行榜中,国泰君安国际取得了令人瞩目的成绩。在中资离岸债主承销总排行-券商(非合并口径)中,国泰君安国际以18.58亿美元的承销额位居第二,市场份额达到10.44%。在中资ESG债券承销总排行榜(非合并口径)中,国泰君安国际承销金额达到12.48亿美元,完成项目75笔,排名第三;在中资ESG债券主承销榜单(非合并口径)中,国泰君安国际排名第二。此外,在点心债主承销榜单中,国泰君安国际以9.79亿美元的承销额位居榜首。 国泰君安国际的这些成绩,得益于其在金融市场中的深厚积累、专业团队的高效协作以及对市场趋势的敏锐洞察。公司将继续秉持专业、创新、合作的理念,不断提升服务质量和市场竞争力,为中资离岸债券市场的发展贡献更多力量,同时也为客户创造更大的价值。 *有关DMI承销排行榜的更多详细排名与数据,敬请登录web.cscidmi.com查询。



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network