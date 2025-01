Thursday, 23 January 2025, 20:08 HKT/SGT Share: 走好「最后一公里」联控多家AI大模型企业入选独角兽

香港, 2025年1月23日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,近年人工智能技术加速演进,AI大模型在中国的发展也进入到了前所未有的爆发期。不过与此同时,「大模型太多而应用太少」、「大模型不仅要跑起来更要用起来」等声音也将一个现实问题推到市场前端:如何把发展惊人的大模型技术转化为实际生产力,使其能真正的应用落地?否则,再热门的赛道,发展到一定阶段之后,也恐会产生行业泡沫,大量前期资源投入无法得到应有转化。 现如今,这至关重要的「最后一公里」已成为行业焦点,提醒着赛道上的各位「领跑者」们,解决应用层面的落地、迈出商业化的步伐,才是行业未来发展的重中之重。 就在近日,由中国科学院主管、科学出版社主办的商业期刊《互联网周刊》(CIW)联合德本咨询(DBC)、中国社会科学院信息化研究中心(CIS)发布了「2024大模型独角兽排行榜」,其中,联想控股(3396.HK)及旗下各基金平台所投的智谱AI、无问芯穹、百川智能、思必驰、达观数据、卓世科技6家企业分获入选榜单。 官方数据披露,2024年国内全年社会融资规模增量比上年减少3.32万亿元,可见资本市场仍处于谨慎观望时期。相较之下,AI数据大模型领域的跟投率则仍处于稳步提升之中。24年下半年,全球获得融资的大模型企业中,应用相关的创企占比达70%,通用大模型次之为20%,据此不难看出,大模型落地已成为各方资本的主要流向。其中,2024年中,百川智能完成50亿元A轮融资;2024年底,智谱AI完成新轮30亿元融资,除引入新投资方外,一众老股东继续跟投;目前,智谱AI及百川智能的估值已超过200亿元。 这些榜上有名的独角兽企业,不仅掌握着数据大模型领域最前端的技术,同时也在应用端拥有各自细分赛道上的经验。 以智谱AI来看,其合作研发了中英双语千亿级超大规模预训练模型GLM-130B,还打造了AIGC模型及产品矩阵,包括AI提效助手智谱清言、高效率代码模型CodeGeeX、多模态理解模型CogVLM和文生图模型CogView等。强大的技术端优势,令其能够顺利地进入到应用领域的落地阶段,并取得不俗成绩。 从B端看,智谱MaaS开放平台bigmodel.cn的API年收入同比增长超过30倍;而在C端,24年Q3上线付费功能以来,「智谱清言」预计年收入超过千万元,目前已累计拥有超2500万用户。24年以来,智谱的商业化收入取得了100%以上的增长。 智谱COO张帆对此表示:「一个企服企业如果要做到几个亿的ARR(年度经常性收入),通常需要近10年时间,而智谱AI花几个月的时间就走完了。」若以应用领域作为大模型分类方式,智谱AI毫无疑问已成为通用大模型领域的佼佼者。 同时,AI大模型也可以按输入数据类型分类,其中大语言模型能够模仿人类的对话和决策能力,是率先实现技术突破和应用落地的大模型,也是当下人工智能主赛道之一。目前,大语言模型已在金融、医疗、教育、法律等多个行业得到广泛应用,百川、GLM、通义千问、文心一言等大模型相继出现。 公开资料显示,在国内权威的通用大模型综合性测评基准SuperCLUE 24年发布的大语言模型排行榜中,联想之星投资的百川智能位居行业第一。24年5月,百川智能发布最新一代基座大模型Baichuan 4,并推出成立之后的首款AI助手「百小应」,意味着国内六大大模型独角兽都已完成模型加应用的「双轮」布局,大模型之争已从技术走向应用,对于未来要如何商业化,头部独角兽们纷纷拿出了自己的具体思考。 联想之星的另一家所投企业达观数据,同样深耕大语言模型领域,具有独特的发展前景。截至目前,达观数据已成为智能文本处理领域的首家国家级专精特新「小巨人」企业,所研技术广泛应用于各行业的文档自动撰写、智能审批、知识图谱、流程自动化,客户覆盖金融、制造、能源、传媒、政企等。 达观数据创始人陈运文曾经表示:「公司成立后做的第一件事,就是选择产品的应用方向。」据其统计,公司的知识管理系统可以显著提高工作效率,从而推进企业的智能化处理水平,也为企业开发新产品和新服务提供了产业运营的指导建议。而联想之星参与了其B轮、C轮融资,是公司早期重要的投资人之一。 这些而今已在各个细分领域做出亮眼成绩的国产AI大模型企业,在其迅速发展阶段都受到了像联控系这样的长期资本的积极扶持与帮助,展现了联控体系在助力AI大模型成为经济新引擎、推动新质生产力发展方面的视野优势和丰富经验。在其提供的多方面助力下,备受瞩目的国产AI大模型独角兽在未来会有怎样的提升,又会给大模型领域带来怎样的生机,值得市场进一步关注。 与此同时,纵观这些企业背后的联想控股,其在AI领域的布局亦处于行业前列。目前,联想控股体系拥有横跨「AI基础层-技术层-模型层-平台层-应用层」的全栈布局,已累计投资AI企业超250家。期待在未来,联想控股可以继续以人工智能的关键核心技术,为推进新质生产力发展带来持续动力,与合作伙伴共同推动AI应用的落地和AI生态的长远发展。



话题 Press release summary



部门 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network