福寿园入围达沃斯世界品牌峰会"2024世界创新品牌500强" 

香港, 2025年1月23日 - (亚太商讯) - 1月20日至24日,以"智能时代的合作"为主题的世界经济论坛2025年年会在瑞士达沃斯拉开帷幕,来自全球各领域的近3000名代表出席年会。作为世界经济论坛的一部分,2025达沃斯世界品牌峰会汇集了各国优秀品牌,并发布"2024世界品牌500强"与"2024世界创新品牌500强"榜单。 福寿园国际集团与苹果、微软、特斯拉、国家电网、华为等品牌共同入围"2024世界创新品牌500强",福寿园国际集团品牌价值获评价29.16亿美元(约人民币212亿),品牌指数高达492.45分,排名第380位。受大会邀请,福寿园国际集团首席品牌官邬亦波代表集团赴达沃斯领取奖项并发表主题演讲,同时参加了上海市人民政府主办的"上海之夜"交流会,向全世界介绍上海这座城市的品牌形象。 图1:2025达沃斯世界品牌峰会在瑞士达沃斯举办 图2:福寿园国际集团首席品牌官邬亦波在峰会上发表主题演讲 2025达沃斯世界品牌峰会由专业品牌评价机构Asiabrand、MINAX全球品牌交易所牵头,联合欧亚品牌评价中心、太一集团等众多权威机构共同举办。从2017年首届上海峰会上美国前总统奥巴马的出席,到2025年来到汇聚世界目光的达沃斯,峰会见证了全球品牌的发展,也推动了区域品牌集群的形成。本届峰会主题是"开创品牌证券化时代",这一全新概念代表着品牌价值的量化、品牌资产的证券化,它是品牌发展的必然趋势,也是全球品牌领袖共同面临的挑战。 图3:福寿园国际集团"2024世界创新品牌500强"荣誉证书 福寿园国际集团首席品牌官邬亦波在峰会上发表主题演讲,他表示"感知生命、绽放人生,不断凝聚推动人类社会文明进步的精神力量",是福寿园一以贯之的品牌内涵与文化主张。"世界因生命而融合",中国企业愿意为世界生命服务行业的高质量发展,贡献更多的中国智慧与力量。 邬亦波介绍,福寿园的创新实践首先体现在对死亡文化的重新诠释上,福寿园在上海建成中国首个人文纪念公园,带动"公墓变公园"蔚然成风以及生命教育的社会化普及;其次是生态环保殡葬模式的积极探索,创建生死共享的绿色空间,更为生者建立了一个心灵层面的意义世界;更重要的是,福寿园积极拥抱现代科技的发展与应用,举行了中国首场数字宇宙中的跨时空葬礼,建设了数字化一体服务的数字陵园,发布了专属数字人模型,以生命科技的全新方式把"记号做美、记载做厚、纪念做长"。 图4:上海福寿园人文纪念公园 图5:数字陵园(上海)慧心谷 Asiabrand(亚洲品牌集团)自2005年成立至今,已陆续发布世界品牌500强、亚洲品牌500强、中国品牌500强等众多权威榜单。此次榜单研发采用了Asiabrand品牌价值评价3.0"定性+定量"模型,通过对企业品牌资产的精确计量和品牌资产功效的相关分析,使得品牌价值计算结果更加贴近市场价值,为政府管理、投融资、企业资源配置和品牌管理都提供了科学、客观的参考依据。依据《中华人民共和国资产评估法》、国家标准《品牌价值评价第6部分:无形要素》(GB/T 29186.6-2021),基于Asiabrand品牌评价法,福寿园国际集团品牌价值获评价29.16亿美元。 图6:福寿园国际集团品牌价值获评价29.16亿美元 图7:福寿园品牌指数高达492.45分 此次是福寿园连续三年参加品牌价值评价,品牌价值同比增幅达51.48%,并荣膺世界创新品牌500强,这是对福寿园国际集团品牌创新发展及未来潜力的充分肯定。福寿园将在互联网、元宇宙、数字生命等领域继续探索,与国际同行开展更广泛的交流与合作,不断探索生命服务业的新领域、新方向,为构建一个更加包容、多元、创新的世界贡献力量。



