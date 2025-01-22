晶科电子创始人：加快全球化合作 推动智能视觉融入大湾区发展大潮



香港, 2025年1月21日 - (亚太商讯) - 2025年1月15日，《南华早报》首届中国年会在广州南沙举行，汇聚超过25个国家和地区的近300位政策制定者、商界领袖、海外投资者、创新者和学者，旨在通过面对面的交流更真实地呈现和展示大湾区故事，更好地连结粤港澳大湾区与世界。作为粤港澳大湾区半导体资深专业人士，广东晶科电子股份有限公司（2551.HK）董事长肖国伟受邀出席。 会上，作为晶科电子创始人，肖国伟谈及二十年前和香港科技大学的导师一起创业，从香港「清水湾」到「南沙大湾区」，经过多年发展，成为中国领先的提供融合「LED+」技术的智能视觉产品及系统方案提供商。通过与香港科技大学的紧密技术联接，晶科电子助力智能视觉融入大湾区发展大潮，引领行业持续繁荣。 创业二十载：深耕大湾区，开启跨越式发展新纪元 大湾区的概念正式提出是在2015年3月。肖国伟在回顾晶科电子的创业故事时提到，创业初期并没有大湾区这一概念，但如今公司已经深度融入这一区域协同发展的进程。晶科电子从创业初期到如今的规模化发展，充分体现了大湾区各城市（包括香港）之间的协同合作，以及面向全球化发展的多方面优势。企业发展如同「滚石上山」，晶科电子在肖国伟的带领下，扎根【LED+】技术，涵盖智能视觉、新型显示、高端照明等领域，不断突破自我、精进技术，不断为客户和社会创造价值。 2003年，肖国伟与导师陈正豪在香港科技大学共同创办微晶先进光电，并开始从事LED芯片及产品开发业务。随后于2006年，肖国伟在广州南沙成立该区第一家半导体公司晶科电子，完成倒装蓝光LED芯片研发，并提交发明专利申请。逾二十年的时间里，大湾区的概念从无到有，晶科电子也成功完成从大功率芯片向融合「LED+」技术的智能视觉产品及系统提供商的战略转型。 过去五年，肖国伟又陆续主导成立了广东芯粤能半导体有限公司、广东芯聚能半导体有限公司等。短短几年几家高科技企业在南沙创办成立，充分彰显了大湾区的产业合作优势。从香港科技大学校园内的两人创业起步，到如今以晶科电子为核心构建的第三代半导体产业生态，只过去了20余年。 随着公司持续稳定发展，晶科电子深刻感受到大湾区在供应链和研发端的显著优势，且香港具备良好的国际化金融市场条件，因此，公司决定迈向IPO，向港交所发起冲击。2024年11月8日，晶科电子在港交所主板上市，公开发售认购达到5,678倍，创造了科技类企业港股IPO认购的历史记录，充分验证了香港资本市场对高科技企业越来越多的认可和追捧。 在资本市场的初次亮相，令晶科电子开启了高质量发展的新纪元。从整个创业历程来看，公司始终坚守科技创新的初心，成功迈向「智能视觉产品及系统方案提供商」这一领域，在大湾区的区域协同效应加持下，实现了跨越式发展。 半导体之光：踩准新能源风口，凸显大湾区产业融合优势 近年来，伴随持续的技术创新与广泛的场景应用，新能源汽车成为中国特色产业，独步世界汽车行业。根据中国汽车工业协会1月13日发布的最新数据，2024年中国汽车产销量双双超过 3,100万辆，再创历史新高，其中新能源汽车产销数量首次突破1000万辆，连续十年位居世界首位，相关供应链的优势愈发凸显。 在新能源汽车的供应链体系中，碳化硅功率器件作为核心部件，被誉为新能源汽车的"心脏"，在整个系统中发挥着至关重要的作用。对于第三代半导体产业的蓬勃发展而言，大湾区的核心城市 - 香港、广州和深圳，不仅是一个庞大的市场，更融合了新能源汽车产业链发展中至关重要的两个环节：供应链和研发集聚。这为半导体公司等高科技制造型企业创造了独特而有利的发展条件。 背靠广大汽车市场，大湾区的汽车周边芯片企业拥有了足够庞大的买家群体，以晶科电子为代表的第三代半导体产业链已经成为南沙区的特色产业，其产品广泛应用于智能汽车领域。 晶科电子董事长肖国伟表示："在过去五年的发展过程中，以晶科电子为核心辐射，陆续成立了几家第三代半导体公司，包括芯粤能、芯聚能等，专注于碳化硅主机驱动芯片和模块器件的研发与制造。短短三五年内，南沙就迎来了多家高科技企业的落户，我认为这正是大湾区产业合作优势的有力体现。" 凭借节能及高速迭代的「LED+」技术，晶科电子进一步赋能智能视觉产品及系统，持续渗透高价值、高增长市场，实现一线客户高覆盖率。经历了前两个阶段的发展后，2024年，公司在汽车智能视觉、新型显示、高端照明三大业务领域都取得了骄人的成绩，经营业绩逆势增长，市场领导地位得到巩固。 凝心聚力：为南沙半导体产业贡献力量，助力连接大湾区与世界 值《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布届满六周年之际，《南华早报》在内地举办首次中国年会，拟借此提供一个独特平台，深入探讨推动该地区成长的关键领域，包括先进制造、人工智能、半导体和清洁能源，通过发挥其影响力，促进大湾区与全球商界的紧密联系。 《南华早报》首席执行官苏嘉缓表示：「我们很高兴成为首个在大湾区举办此类活动的香港媒体。通过此次年会，我们邀请的来自东南亚、欧洲和中东的嘉宾将有机会见证大湾区的激动人心发展，并与当地活跃企业交流。作为有120多年历史、深耕香港报导的媒体，我们致力于发挥主导作用，提升香港作为连接大湾区与世界其他地区的超级连络人的地位。同时南华早报也期待着大湾区拥有更好的叙事，拥有更高质量的发展。其中南沙区的半导体产业就是一个缩影。」 当大湾区战略性新兴产业集群蓬勃发展并逐渐成为新的增长引擎，新质生产力加快形成，市场对下一代芯片材料的产业需求亦日益增长。目前南沙区在半导体行业的努力已经结出果实，去年前9个月规模以上公司半导体产值增长近50%，且与去年同期相比，新成立企业数量激增206%。半导体龙头晶科电子依托大湾区的区域协同效应，以「LED+」技术为核心，在即将带来的第三阶段发展中，有望逐步向以技术创新为驱动、以系统开发能力为手段的全球化高科技企业升级。 通过亲身体验快速发展的大湾区带来的巨大机遇，晶科电子董事长肖国伟深有感触。他说，「至少对于科技产业而言，在半导体行业里面，无论是美国的半导体公司、欧洲的半导体公司还是亚洲的所有企业，都倡导全球化合作。我相信未来几年，虽然存在较大波动和变化以及许多不确定因素，但是高端科技产业企业之间的策略合作、供应链和研发市场合作是一个大趋势。」 最后，肖国伟还提到，「随着AI技术的革新和革命，它将创造新的需求和市场，平抑由于地区化差异、制造国家之间的壁垒和竞争产生的问题。一方面，技术进步将在未来三五年内会发生革命性变化，我相信这种变化将为企业之间的发展和国家之间的合作创造更多机会。」 在未来的全球化合作中，晶科电子也将更好地把握机遇，立足南沙、扎根大湾区，积极服务粤港澳大湾区这一国家重大战略，与合作伙伴并肩携手，减少内卷，加强协同，为中国半导体及新能源产业的繁荣发展而不懈努力。



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