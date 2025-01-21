碧瑶赢得环保署智能厨余回收机及智能磅两份合约

香港, 2025年1月20日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（「碧瑶」或「集团」；股份编号：01397.HK）欣然宣布，继早前获得多项私人住宅屋苑合约，提供智能厨余回收机（「智能厨余回收机」）及维护服务后，集团近期再度赢得香港特别行政区政府（「政府」）环境保护署（「环保署」）批出以下两份服务合约：

1. 智能厨余回收机：为期18个月的服务合约，提供智能厨余回收机予全港环保署指定地点，助力厨余回收与减废目标。

2. 智能磅：为期22个月的服务合约，提供智能磅（「智能磅」）予「绿在区区」回收点及其他处所，便利及奖励市民参与回收。

两份合约彰显集团于绿色科技领域的产品创新、研发实力及市场领导地位，并支持香港迈向智慧城市的目标。

近年，集团积极发展绿色科技业务，通过结合智能数码科技、大数据分析及物联网技术，成功推出一站式智能回收系统。用户通过实时数据准确掌握回收量，有助适时安排运输、降低物流成本并减少碳排放。集团绿色科技产品（如：智能回收机、智能厨余回收机及智能磅），已广泛应用于政府机构、公营及私人住宅、商场、大学、医院、大型展览场馆等，为市民提供便捷的回收体验，同时提升回收效率，推动城市可持续发展进程。

根据环保署公布的最新数据，2023年香港每日有10,884公吨都市固体废物弃置于堆填区，当中约30%为厨余。解决厨余问题是实现政府「零废堆填」2035目标的重要一步。随着政府积极推行各项厨余收集措施，扩大回收网络，包括协助公营房屋及私人住宅推行厨余回收，以及在合适地点增设公众厨余回收点，逐步达至《香港资源循环蓝图2035》的回收目标。集团继续把握政策红利，扩大智能厨余回收机业务，进一步推动香港厨余回收市场的发展。

此外，集团的智能磅支持多元回收品类（如：塑胶、纸、金属等），并能灵活运用于固定和流动回收点，方便市民参与回收，透过赚取奖励积分提升回收乐趣及动力。

集团将继续推动绿色科技创新，为香港的可持续发展作出贡献。

碧瑶绿色集团简介：

碧瑶绿色集团（股份编号：01397.HK）成立于 1980 年，为香港最大的综合环境服务集团之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、有机肥料及动物饲料生产、园艺绿化工程及害虫防治等。集团为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，以实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

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