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来源 GF Securities
广发证券荣获国际权威奖项 - 2025"ATD卓越实践奖"
- 彰显人才发展领域卓越成就

香港, 2025年1月17日 - (亚太商讯) - 近日，人才发展领域最具权威的国际性奖项 - 2025"ATD卓越实践奖"在全球范围公布获奖名单，广发证券荣获2025 ATD Excellence in Practice Award（简称"ATD卓越实践奖"），两个获奖项目分别为专业培训领域的"连续17年培训赋能，打造财富管理业务领先优势"，以及企业文化培训领域的"广发证券企业文化学习与宣贯项目"。基于在人才发展方面的卓越实践，广发证券还曾获得该机构颁发的"2022-2023 ATD BEST Award最佳学习型企业奖"及"2019-2020 ATD卓越实践奖"。

ATD（Association for talent development）是全球公认的专注人才发展的国际机构，其颁发的奖项被誉为"全球培训业界的奥斯卡奖"。ATD卓越实践奖是国际公认的人才发展与培训领域重量级奖项，用于表彰在实施全面人才发展举措与解决方案方面取得卓越成就的企业。历年来获得卓越实践奖项的，还有IBM、嘉信理财、腾讯控股、德国电信、新加坡内政部等企业和机构。

"连续17年培训赋能，打造财富管理业务领先优势"项目是广发证券在培育专业人才队伍为业务发展赋能方面的首个国际奖项。该项目致力于为公司培养一批始终能够在财富管理领域保持领先水平的专业人才队伍，通过持续17年不间断开展上百期财富管理主题境内外培训，摸索出"探索差距-分析原因-培训演练-检验绩效-复盘优化"训战结合模式，搭建了行业首套国际化财富管理人才培养体系，为超过10000名员工提供了分层培训及绩效提升辅导。该项目还曾荣获"中国人才发展菁英奖"（业务鼎力奖）、中国人才发展菁英奖（创新企业奖）等奖项，国内外影响力进一步扩大。

"广发证券企业文化学习与宣贯项目"则是公司在企业文化学习与宣贯方面的首个国际奖项。该项目依托数字化传播技术与数字化学习平台，形成了文化学习与传播的新范式，建立了三个层级的企业文化课程体系，并积累了300多个践行公司核心价值观的标杆人物微视频，累计在中央媒体发表文化建设成果理论文章6篇。同时，基于公司文化建设与宣贯经验开发的3门课程被纳入行业协会远程培训课程，成为行业文化学习与交流的案例。

作为国内首批大型综合类券商，广发证券能始终稳居行业前列，与其高度重视企业文化和人才队伍建设密不可分。为打造专业过硬且高度认同公司企业文化的人才队伍，公司坚持专业化发展，不断健全人才发展的长效机制，通过多种措施、路径和条件积极支持员工成长。在超过30年的发展历程中，广发证券始终将培训作为人才开发的重要手段，不断丰富学习资源，创新学习技术，修炼专业人才队伍韧性，为公司战略发展和业务发展持续赋能。

未来，广发证券将继续以人才发展战略为公司发展战略的重要组成部分，持续提升员工的专业能力，为公司和资本市场的高质量发展提供不竭动力。



话题 Press release summary

部门 金融
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