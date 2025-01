Thursday, 16 January 2025, 18:54 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 第34届教育及职业博览今天盛大开幕 - 设多元活动及体验工作坊 四天展期横跨周末 欢迎公众免费入场

- 博览云集来自22个国家及地区的超过820家教育机构、政府部门、商界企业及专业学会等,提供最新升学就业资讯

- 网罗终身学习课程,推动跨代学习

- 提供超过4,000个就业机会,部份僱主更设即场面试

- 大会免费提供「CV诊所」服务,包括AI履歷优化、AI工作配对,一对一履歷谘询和履歷照拍摄服务

- 博览特设四大主题日,举办名人分享及体验工作坊等逾100场活动,欢迎公众免费入场 香港, 2025年1月16日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局 (香港贸发局)主办的第34届教育及职业博览今天开幕,一连四日(1月16至19日,星期四至日)于香港会议展览中心举行,云集22个国家及地区、逾820家教育机构、政府部门、商界企业及专业学会等,为学生及在职人士提供最新与全方位的升学、进修及求职资讯,积极配合建设香港成国际专上教育枢纽及「抢人才」政策。博览增设免费「CV诊所」,涵盖AI履歷优化、AI工作配对、一对一履歷谘询及拍摄履歷照服务,并举办逾100场活动,邀请知名电影人林家栋、前港队运动员马咏茹及叶姵延等作分享,及设有多个适合亲子参与的工作坊及体验活动等;为期四天的博览欢迎公众人士免费入场。 香港贸发局总裁方舜文及香港特别行政区政府劳工及福利局局长孙玉菡今早出席开幕典礼,方舜文在开幕致辞中表示:「教育及职业博览踏入第34届,多年来一直为公众提供一个绝佳平台,一站式匯聚升学或就业的全方位最新资讯。今届博览以『力拼追梦 成就解锁』为主题,不仅云集各大教育机构、驻港总领事馆代表等介绍本地、中国内地及海外升学资讯,亦邀请到多个政府部门、公营机构及私营企业招揽人才,让各位在博览中能探索出路,迎接未来新机遇。」 配合建设香港成国际专上教育枢纽及「抢人才」政策 今届博览划分为「教育」及「职业」两大专区,特设四大主题日,分别为「艺术与体育」、「旅游与款待」、「科技创新」及「大湾区升学就业机会」,每日举办多个探讨相关升学就业资讯及行业发展的活动,当中以「旅游与款待」为主题的讲座,配合政府早前发佈的《香港旅游业发展蓝图2.0》中, 推动可持续旅游及充实旅游业人才库等策略。展览助学生及在职人士计划并实践理想,同时配合政府力推香港建设成国际专上教育枢纽及「抢人才」政策。 邀知名电影人林家栋等星级嘉宾分享精闢见解 大会在展期间举办逾100场活动,除了有本地、中国内地以及海外学府的多元化升学及进修资讯外,亦网罗各行各业的就业市场概况及趋势,为求职者提供投身各行业策略与须知,同时邀请一众星级名人及业内人士分享心得。 教育及职业博览部分精彩活动 1月16日(星期四) - 《毒舌大状》编剧、署理电影电视学院院长林均乘剖析艺术和电影行业

- 前港队运动员马咏茹及叶姵延分享全职运动员退役的机遇与挑战*

- 香港艺术学院校友刘菁儿介绍艺术领域的多元发展方向

- Jobsdb by SEEK 香港区销售总监刘振宇分享 2025 招聘及求职趋势 1月17日(星期五) - 著名演员、电影编剧及监制林家栋分享自身经歷*

- 香港都会大学环球商业及市场系款待及旅游管理课程主任傅瑞端探讨款待业和旅游业的趋势及讲解如何打造可持续未来*

- 东华学院应用老年学课程(荣誉)理学士课程主任及助理教授梁迪敏探讨生死教育及银髮市场机遇* 1月18日(星期六) - Preface创办人及行政总裁卢炳棠探讨掌握人工智能如何提升在未来职场的就业能力*

- Google云端平台亚太区产业技术团队策略顾问翁伟基、霸菱多元资产小组投资经理谢文杰及TechJobAsia行政总裁陆政彤分享人工智能如何塑造学习和求职的未来*

- 香港国际航空学院培训及课程规划助理经理卢冠庭讲解成为民航机师的渠道及职业前景

- C.I.S. Education Limited 收生经理孙柏恩分享投考英国顶尖大学攻略 1月19日(星期日) - 大湾区共同家园青年公益基金助理总监王文文和学友社学生辅导中心主任许雅影分享大湾区升学资讯*

- 香港工联会副会长、香港工联会大湾区社会服务社总干事曾志文介绍「大湾区青年就业计划」*

- 学霸KOL赵小婷和2023年超级状元古冰心分享摘星经验,以及如何同时兼顾歌手、医学生和教育机构创办人身份* *市民可于展会网站预先登记参加主题日讲座系列及星级分享环节,座位有限,预先登记并出席活动可获赠精美礼物一份。 集22国家及地区机构 各地学府升学及进修资讯一应俱全 今届博览的教育专区设有四大展区。焦点「本地教育」展区匯聚多家大学及专上院校,当中香港建造业整体工程量预计在未来会增至每年约3,000亿元,需要大量专业人才,香港建造学院将在展览介绍培养业界知识型技术人才的课程。「非本地升学」展区匯聚各国及地区驻港领事馆、官方认可机构、大学等教育机构,提供欧美、亚洲、中国内地等地的升学谘询服务。「终身学习」展区为不同年龄层及人生阶段的人士提供多元化进修课程,当中僱员再培训局会举办涉猎中医保健知识 、网络主播影片制作技巧等技能的多项学习活动。「青年广场」展区则为年轻人提供生涯规划和持续进修资讯,以及暑期工、实习、全职等各类工作机会。 博览提供超过4,000个就业机会 「职业」展区提供超过4,000个就业机会,当中16个政府部门及7个公营机构均设有摊位,包括公务员事务局、数字政策办公室等。其中公务员事务局在展位内设立招聘资讯柜位,介绍不同政府部门及职系的工作,并邀请了十多个决策局和部门举办一系列「认识公务员职系」讲座。此外,香港机场管理局等航空相关机构会在「航天角」为有志投身业界的人士提供培训及就业资讯。社福机构、银行、保险公司等亦在展会内招聘人才。 「招聘广场」展区集合多家求职平台、人事顾问公司及企业参展,将于会场接受求职者应徵,部分更设即场面试,求职人士可带备履歷入场,申请职位。 大会今年新增「CV诊所」服务,包括求职者于网上平台利用AI优化履歷、以AI将履歷与教育及职业博览逾4,000个职位空缺作配对,及于展览现场接受一对一履歷谘询和拍摄履歷照。有关服务由大会分别与招聘平台TechJobAsia及Jobsdb合作推出,求职者可以透过博览网站,使用「CV诊所」网上平台的服务,及预约在展会现场提供的服务,名额有限,请预先登记。 展会亦设有一系列适合家长带同子女参加的工作坊和体验活动,例如用环保颜料改造红酒箱和创作壁画、用手机程式制作虚拟角色等,现场还有森巴舞体验及警犬表演,参加者亦可以参与公务员事务局安排,涉猎多个政府部门工作的任务,及在消防处的展位体验体能训练,及穿上儿童版消防制服拍照。 四天展期内欢迎公众人士免费入场,预先登记入场更可获赠精美礼品一份,名额有限,先登记先得。 图片下载:http://bit.ly/3C7fyya 香港特别行政区政府劳工及福利局局长孙玉菡于今早举行的第34届香港贸发局教育及职业博览开幕礼上致开幕辞。 香港贸发局总裁方舜文在开幕致辞中表示,教育及职业博览多年来一直为公众提供一个绝佳平台,一站式匯聚升学或就业的全方位最新资讯,她期望入场人士能在博览中找到新机遇。 (左起)香港演艺学院副校长(行政)颜庆璋、香港建造学院院长杨文武、职业训练局副执行干事任影婵、香港贸发局总裁方舜文、香港特别行政区政府劳工及福利局局长孙玉菡、法国驻港澳总领事馆副总领事胡彬、德国驻香港总领事馆副总领事Stefanie Seedig,以及僱员再培训局行政总监吴国强为开幕礼剪綵。 香港特别行政区政府劳工及福利局局长孙玉菡今早于教育及职业博览现场参观了不同展区,期间还参与了香港消防处展位带来的体能训练体验。 教育专区设有四大展区,其中「本地教育」展区匯聚多家大学及专上学院参展。 香港壁画协会邀请入场人士以环保颜料集体创作壁画,带出每个人都可以成为艺术家的讯息。 博览特设四大主题日,开幕首日以「艺术与体育」为主轴,请来电影《毒舌大状》编剧、署理电影电视学院院长林均乘剖析艺术和电影行业。 前港队运动员马咏茹(左)及叶姵延(右)分享由全职运动员退役的机遇与挑战。 职业专区带来超过4,000个就业机会,大会特别设立「CV诊所」,提供一对一履歷谘询等服务。 职业专区带来的「CV诊所」当中,服务亦包括让求职者在网上平台进行AI优化履歷、更可利用AI将履歷与教育及职业博览逾4,000个职位空缺作配对。

教育及职业博览网页:hkeducationexpo.hktdc.com/tc

活动资讯:https://www.hktdc.com/event/hkeducationexpo/tc

传媒查询

新闻界如有查询,请联络香港贸发局传讯及公共事务部: 张希雯 电话:(852) 2584 4369 电邮:clementine.hm.cheung@hktdc.org 苏显博 电话:(852) 2584 4049 电邮:stanley.hp.so@hktdc.org 香港贸易发展局简介 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有超过50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



