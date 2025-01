Wednesday, 15 January 2025, 19:28 HKT/SGT Share: 李宁品牌成为2025-2028年中国奥委会及中国体育代表团官方体育服装合作伙伴

香港, 2025年1月15日 - (亚太商讯) - 上海联合产权交易所正式发布公告宣布,李宁有限公司("李宁"或"公司"),获得2025-2028年中国体育代表团体育服装合作企业征集项目,这标志着李宁品牌将在2025-2028年期间以官方体育服装合作伙伴的身份服务中国奥委会及中国体育代表团。 李宁品牌是中国体育事业发展长期坚定的见证者、参与者和支持者。早在1992年至2004年期间,李宁品牌曾连续四届作为官方体育服装合作伙伴支持中国体育代表团征战奥运赛场。成立30余年来,李宁品牌持续服务多支中国国家运动队驰骋国际赛场。 该公告发布后,李宁品牌创始人、集团董事长李宁表示:"李宁品牌在时隔多年后再次成为中国奥委会及中国体育代表团的合作伙伴,这是国家体育总局、中国奥委会给予李宁品牌的信任和责任。李宁品牌将继续秉持'以体育精神服务大众'的价值观,弘扬体育精神和奥林匹克精神,服务并助力中国体育事业的发展,同时,也努力通过李宁运动产品、运动体验,鼓励更多人参与运动,体验运动带来的乐趣,分享中国奥运梦想的荣耀。" 作为一个具有独特的运动员基因的运动品牌,李宁品牌将以品质卓越的专业运动装备、优秀高效的服务保障,助力中国体育代表团及中国运动健儿在世界顶级赛事中追逐梦想、成就非凡,相信一切皆有可能!



