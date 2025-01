泰国领先的工业园区公司安美德集团 (Amata Corp.) 庆祝成立50周年

2025年1月16日,泰国春武里 —— 安美德集团(Amata Corporation),一家在泰国证券交易所上市的工业园区企业,今年庆祝创始人维克洛姆·克洛玛迪特(Vikrom Kromadit)先生的创业50周年,并庆祝集团在泰国和越南的业务成功。由于地缘政治不确定性,全球制造企业正在寻求在东南亚建立基地,而泰国和越南正吸引越来越多的投资。



Aerial view on Amata City Chonburi, the company’s flagship project in Thailand



Mr. Vikrom Kromadit, Founder and Chairman of Amata Corporation Public Company Limited



安美德的故事可以追溯到20世纪70年代中期。当时,年轻的维克洛姆先生刚从台湾国立大学毕业,开启了他在家乡泰国的创业旅程。经过在进出口贸易和商业咨询领域的尝试后,他进入了工业园区业务领域。如今,安美德在泰国和越南管理着多个全方位服务的工业园区,这些园区内共有超过1500家全球制造企业。 安美德的客户包括许多2023年《财富》全球500强企业,例如巴斯夫(BASF)、宝马(BMW)、博世(Bosch)、普利司通(Bridgestone)、百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)、Cardinal Health、海螺集团、Denso、富士康(Foxconn)、广汽集团(GAC)、出光兴产(Idemitsu)、麦格纳(Magna)、三菱化学和三菱电机、雀巢(Nestlé)、NTT、百事公司(PepsiCo)、浦项制铁(Posco)、索尼(Sony)、丰田通商(Toyota Tsusho)及丰田汽车等。 该公司在泰国管理的五大工业园区(包括安美德春武里市工业园,这是公司规模最大的园区)以及其附属公司安美德越南(Amata VN)在越南各主要经济区管理的七个项目(包括工业园区和城镇项目)并非普通的工业园区。这些园区不仅提供充足的水资源和废水处理设施、稳定的电力供应(包括快速增长的太阳能等可再生能源),还配备学校和宜居的住宅区。 “在安美德,我们的目标是通过精心的城市规划、先进的公用设施和专业的管理,打造最完善的可持续城市,确保经济和社会的稳定,”即将于今年3月年满72岁的维克洛姆先生表示。“我们精挑细选靠近深水港和机场的优质位置,因为这是工业园区成功的最重要因素。但我们还为园区增加了更多设施,将其打造成宜居的城市,为所有人提供便利和清洁的环境。” 安美德集团自1989年以一块6公顷的小地块起步,目前在泰国、越南、老挝和缅甸管理的工业用地总面积已达到约150平方公里。此外,公司还储备了相当规模的土地,以备未来扩展之需。 位于老挝北部乌多姆赛省的项目紧邻中老铁路的那磨站,乘火车至欧洲仅需22天。这座新的智慧生态工业园将以农业产业为重点,利用当地丰富的农业资源进行加工。 “在我们运营的所有国家,安美德始终努力践行其名字的意义,‘安美德’在梵语中意为‘永恒’。我们希望确保我们为这些地区带来的繁荣能够在50年后依然存在,继续改善人们的生活,”维克洛姆先生表示。 集团的50周年庆典定于2025年1月17日举行。 关于安美德集团有限公司 安美德集团有限公司(Amata Corporation PCL.)于1997年在泰国证券交易所(SET)上市,专注于泰国及其他国家的工业地产开发及相关业务。根据其2023年度报告,安美德集团通过直接或间接持股运营的子公司和关联公司共有45家,这些公司从事工业园区开发、城市建设、公用事业和服务,或作为控股公司运作。 安美德集团是安美德越南有限公司(Amata VN PCL.)的主要股东,该公司自2015年起也在泰国证券交易所公开上市。集团在越南的所有投资和业务均通过安美德越南开展。 欲了解更多信息,请访问:https://amata.com/ 如需更多信息,请联系:

安美德集团有限公司

企业传播部

communication@amata.com



