泰国领先的工业园区公司安美德集团 (Amata Corp.) 庆祝成立50周年

2025年1月16日，泰国春武里 —— 安美德集团（Amata Corporation），一家在泰国证券交易所上市的工业园区企业，今年庆祝创始人维克洛姆·克洛玛迪特（Vikrom Kromadit）先生的创业50周年，并庆祝集团在泰国和越南的业务成功。由于地缘政治不确定性，全球制造企业正在寻求在东南亚建立基地，而泰国和越南正吸引越来越多的投资。





Aerial view on Amata City Chonburi, the company’s flagship project in Thailand





Mr. Vikrom Kromadit, Founder and Chairman of Amata Corporation Public Company Limited





安美德的故事可以追溯到20世纪70年代中期。当时，年轻的维克洛姆先生刚从台湾国立大学毕业，开启了他在家乡泰国的创业旅程。经过在进出口贸易和商业咨询领域的尝试后，他进入了工业园区业务领域。如今，安美德在泰国和越南管理着多个全方位服务的工业园区，这些园区内共有超过1500家全球制造企业。

安美德的客户包括许多2023年《财富》全球500强企业，例如巴斯夫（BASF）、宝马（BMW）、博世（Bosch）、普利司通（Bridgestone）、百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）、Cardinal Health、海螺集团、Denso、富士康（Foxconn）、广汽集团（GAC）、出光兴产（Idemitsu）、麦格纳（Magna）、三菱化学和三菱电机、雀巢（Nestlé）、NTT、百事公司（PepsiCo）、浦项制铁（Posco）、索尼（Sony）、丰田通商（Toyota Tsusho）及丰田汽车等。

该公司在泰国管理的五大工业园区（包括安美德春武里市工业园，这是公司规模最大的园区）以及其附属公司安美德越南（Amata VN）在越南各主要经济区管理的七个项目（包括工业园区和城镇项目）并非普通的工业园区。这些园区不仅提供充足的水资源和废水处理设施、稳定的电力供应（包括快速增长的太阳能等可再生能源），还配备学校和宜居的住宅区。

“在安美德，我们的目标是通过精心的城市规划、先进的公用设施和专业的管理，打造最完善的可持续城市，确保经济和社会的稳定，”即将于今年3月年满72岁的维克洛姆先生表示。“我们精挑细选靠近深水港和机场的优质位置，因为这是工业园区成功的最重要因素。但我们还为园区增加了更多设施，将其打造成宜居的城市，为所有人提供便利和清洁的环境。”

安美德集团自1989年以一块6公顷的小地块起步，目前在泰国、越南、老挝和缅甸管理的工业用地总面积已达到约150平方公里。此外，公司还储备了相当规模的土地，以备未来扩展之需。

位于老挝北部乌多姆赛省的项目紧邻中老铁路的那磨站，乘火车至欧洲仅需22天。这座新的智慧生态工业园将以农业产业为重点，利用当地丰富的农业资源进行加工。

“在我们运营的所有国家，安美德始终努力践行其名字的意义，‘安美德’在梵语中意为‘永恒’。我们希望确保我们为这些地区带来的繁荣能够在50年后依然存在，继续改善人们的生活，”维克洛姆先生表示。

集团的50周年庆典定于2025年1月17日举行。

关于安美德集团有限公司

安美德集团有限公司（Amata Corporation PCL.）于1997年在泰国证券交易所（SET）上市，专注于泰国及其他国家的工业地产开发及相关业务。根据其2023年度报告，安美德集团通过直接或间接持股运营的子公司和关联公司共有45家，这些公司从事工业园区开发、城市建设、公用事业和服务，或作为控股公司运作。

安美德集团是安美德越南有限公司（Amata VN PCL.）的主要股东，该公司自2015年起也在泰国证券交易所公开上市。集团在越南的所有投资和业务均通过安美德越南开展。

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