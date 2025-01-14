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Monday, 13 January 2025, 19:21 HKT/SGT
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联控旗下君联资本投资企业布鲁可于港交所成功上市

香港, 2025年1月13日 - (亚太商讯) - 据君联资本微信公号报道，1月10日，联想控股（03396.HK）旗下君联资本所投企业布鲁可（00325.HK）在港交所成功上市。

布鲁可是中国最大的拼搭角色类玩具企业，通过500多个专利布局和原创IP能力，获评为「国家知识产权优势企业」，公司凭借与50余个全球知名IP的合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品，并取得快速成长。布鲁可的拼搭角色类玩具高度还原了IP角色，通过强大的产品力与供应链能力的结合，不仅能保持成本优势，而且能够持续开拓玩具品类。

拼搭角色类玩具是全球玩具行业增速最快、极具发展前景的品类。由于多种产品创新和优质供给的出现，拼搭角色类玩具相较传统角色类玩具具有显著差异化优势，逐渐成为消费者的优选，全球渗透率持续提升。

弗若斯特沙利文的资料显示，全球及中国的拼搭角色类玩具的市场规模在2023年达到278亿人民币及58亿人民币，在2028年将分别达到996亿人民币及325亿人民币，年均复合增长率达29%及41.3%。

目前，布鲁可自有IP以及知名的授权IP构成了丰富的产品IP矩阵，公司已成功推出两个自有IP，包括儿童益智类的百变布鲁可和中国传统文化主题的英雄无限。已从IP版权方或授权方获得50余个知名IP，包括奥特曼、变形金刚、火影忍者、漫威、小黄人、圣斗士星矢、名侦探柯南等。丰富的IP矩阵使公司能够触达多年龄段及不同性别的全球消费者。

君联资本于2020年、2021年领投布鲁可两轮融资，并在2024年持续追加投资支持公司发展，是公司最大的机构投资人。从投资之初，君联就扮演着积极主动投资人的角色，在布鲁可的企业战略梳理、引入核心业务和IP资源、高管引进等方面为公司提供了实实在在的帮助。

君联资本表示：祝贺布鲁可成功上市。在科技创新驱动的消费升级趋势下，玩具市场正迎来前所未有的多元化发展机遇。布鲁可凭借其深耕产品、技术、设计、IP及渠道的全面布局展现出强劲的增长潜力。我们高度认可以公司创始人朱伟松先生为核心的布鲁可团队，他们用实际行动引领中国拼搭角色类玩具迈向新阶段，公司业务的强劲增长与行业地位的快速提升，是团队卓越战略眼光与执行能力的有力证明。我们看好上市后的布鲁可业务不断突破创新，为全球消费者带来更加丰富多元、高品质的产品体验与服务。



话题 Press release summary

部门 电子产品, Funds & Equities, Venture Capital & PE
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