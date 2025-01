Monday, 13 January 2025, 18:51 HKT/SGT Share: 「中国房车第一股」新吉奥房车港股上市:领航全球房车市场新风

香港, 2025年1月13日 - (亚太商讯) - 新年伊始,港股IPO市场持续火热,有8只新股跨年招股,涵盖银行、玩具、智驾、建筑材料、环保、医药等多个行业。 其中,新吉奥房车有限公司(「新吉奥房车」或「公司」,股份代号:0805.HK)作为房车赛道的龙头标的,凭借其小而美的特质,受到资本市场的关注。1月13日,新吉奥房车成功登陆港股资本市场,成为「中国房车第一股」。 聚焦澳新市场 以技术创新「开疆拓土」 房车旅行作为一种集旅游与生活于一体的生活方式,日益受到人们的青睐。特别是在北美、欧洲、澳洲、纽西兰等地区,房车已成为一种大众休闲方式,2023年共占据约97%的全球市场份额。其中,澳洲及纽西兰为全球第三大房车市场。 新吉奥房车聚焦澳洲、纽西兰市场,十多年前通过收购澳洲知名品牌Regent进入当地房车市场,幷于随后推出中端品牌Snowy River,凭借较高的性价比,实现在该地区的快速扩张及渗透。为进一步扩大受众,公司于2019年推出兼具功能性和经济性的半越野品牌NEWGEN,构建起覆盖中端到高端的系列产品矩阵。截至2024年6月30日,公司已成功量产49款车型,可全面满足不同消费者的独特需求。 强大技术创新实力,是支撑新吉奥房车持续推陈出新的关键。公司始终将研发放在重要位置,将国外先进的房车制造技术与自身国内外研发相结合,使其能够在产品功能方面不断突破,引领行业发展潮流。面对汽车电动化发展趋势,新吉奥房车依托中国在新能源领域的技术优势,积极开发拖挂式电动房车这一开拓性车型,将成为首批将电动房车方案商业化的房车专家之一。 凭借领先的技术能力,新吉奥房车能够为客户提供定制化产品,幷定期推出新车型及升级现有产品系列,持续保持其产品吸引力和市场竞争力。目前,其已成为澳洲、纽西兰市场的领先房车公司,根据弗若斯特沙利文的资料,按2023年的收入及销量计,在澳洲和纽西兰房车行业的市场份额中均位居第二。 内外协同 夯实发展根基 在澳洲、纽西兰市场,由于道路车辆标准法案的实施,行业加速整合。另外,供应链方面也是一大影响因素。据了解,由于工业基础薄弱,澳洲房车行业严重依赖海外供应链,一旦出现国际市场波动、物流中断和供应链问题,当地房车制造商营运风险和成本就会随之增加。在此背景下,具备成本及供应链优势的大型房车制造商更具市场竞争力。 新吉奥房车依托位于中国浙江与澳洲的两大先进工厂,实现高效产出与快速回应的定制化服务。以浙江基地为例,该基地由焊接、喷漆、层压、裁剪及家私五个专业车间及多条先进的组装线组成,高效的生产布局确保了产品能够快速、高品质地交付市场。而澳洲组装线承接最终组装,使其能够迅速满足本地定制化需求。不仅如此,受益于中国的整合制造能力,公司还能在实现卓越制造的同时保持成本效益,从而在市场竞争中占据成本优势。 供应链方面,新吉奥房车与众多中国本土优质零部件供应商建立了长期稳定的合作关系,能够实现零部件的快速供应与精准匹配,确保生产进度不受影响。此外,公司还与一家从事全球航运及物流服务的中国跨国企业集团达成合作,以加强其海运物流和及时交付能力。通过稳定的供应链管理,公司有效降低了外部供应链扰动的影响,实现房车的及时交付,进一步巩固其领先地位。 通过采用「国内外研发幷举、国内生产制造」的运营模式,新吉奥房车在成本控制、技术创新、产品交付等方面实现了 1 + 1 > 2 的协同效应,为其在澳洲、纽西兰房车市场乃至全球市场的竞争中奠定了坚实基础。 盈利能力持续提升 打造中国制造出海标杆 在内外协同作用下,新吉奥房车在实现收入强劲增长的同时,盈利能力持续提升。2021年至2023年间,公司的收入分别为人民币299.7百万元、498.8百万元及720.3百万元,复合年增长率为55.0%;净利润为人民币25.1百万元、33.0百万元及78.8百万元,复合年增长率为77.2%。同期,毛利率为16.7%、16.5%及25.1%,呈逐年抬升之势。2024年上半年,公司毛利率进一步提升至32.0%。 再看房车市场,过去数年,由于供应链中断、经济波动等因素影响,房车市场整体出现一定的分化。不过随着居民消费升级、旅游观念革新,以及全球旅游业复苏和露营经济蓬勃发展,房车市场预期将持续回暖,延续增长态势。根据弗若斯特沙利文的资料,全球房车市场预计在2024年至2028年间按6.6%的复合年增长率增长,到2028年将超过863,600辆。其中,拖挂式房车以其更高的可负担性、更大的使用灵活性以及更低的成本,复苏速度预计将快于自行式房车。 在前景向好的房车市场,新吉奥房车依托独特的国内外结合运营模式,成本优势、技术创新优势和供应链优势明显,已经于澳洲和纽西兰建立了领导地位。本次上市后,在资本助力下,公司有望进一步强化其竞争优势,逐步拓展全球市场版图,扩大市场份额,打造中国制造业走向国际的发展标杆。



July 31, 2024 12:26 HKT/SGT 新吉奥房车成为"长城之夜"盛典铂金赞助商

