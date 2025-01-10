云米亮相CES 2025 引领净水技术革新



香港, 2025年1月10日 - (亚太商讯) - 2025 年 1 月 7 日， 为期四天的国际消费类电子产品展览会(CES 2025)在拉斯维加斯盛大举行，作为科技创新的风向标，CES不仅是最新科技成果的展示平台，更是洞察未来科技发展趋势的重要窗口。

Vortex 8惊艳亮相 彰显净水科技无限可能 本次展会，纳斯达克上市公司Viomi Technology Co., Ltd. （"云米"，NASDAQ: VIOT)携全新产品Vortex 8惊艳亮相，这不仅展示了公司在净水技术上的前沿地位，更彰显了其对可持续发展的深刻理解和不懈追求。 据悉，云米展位上的明星产品昆仑矿泉净水器和Vortex 8 凭借其精度为 0.0001 微米的 RO 过滤技术，能有效去除 PFOA、PFOS、病毒、重金属和微塑料等有害污染物，同时显著降低总溶解固体（TDS）水平，为消费者提供纯净、安全的饮用水。其 3：1 废水比和 4 年长效过滤器设计，在提高过滤效率的同时，大幅减少了水浪费和更换成本。这标志着云米在家庭健康用水领域的又一重大突破。产品此前在Kickstarter上获得了将近200名支持者，筹集了超过45万港币的资金，超预期1200%，反响热烈。产品上架Amazon后，也获得了消费者的积极反响。消费者普遍认为Vortex8的可以有效节约用水，安装简单，且使用后都对产品的RO过滤技术评价颇高。 此外，云米昆仑矿泉净水器以"能出6种矿物质"为核心亮点，为追求高品质健康生活的用户提供了含有益矿物质的饮水新体验，重新定义了现代家庭健康饮水的标准与可能性。云米昆仑矿泉净水器滤芯来自于昆仑山天青石矿石，通过两项行业创新的NLS天然熔岩物理复合技术、SMM矿石微孔钝化以及AI矿物缓释算法，智能调节整机系统，实现稳定且高效地缓释滤芯中的矿物质。经过云米昆仑矿泉净水器过滤的水中，含有锶、钠、镁、钾、钙、偏硅酸6种对人体有益的矿物元素，与天然矿泉水矿物质种类基本一致，其中锶含量达到0.4-1.4mg/L，优于国标（0.2mg/L）2倍，让用户在家就能享受到含锶、偏硅酸的高品质昆仑矿泉水。 云米创始人、CEO陈小平在现场接受媒体采访时表示："Vortex 8 不仅仅是一款净水器，更是生活方式的升级。凭借其卓越的性能、持久的耐用性和环保设计，它证明了我们为每个家庭提供更好、更清洁的水的使命。" 见证中国创新力量 云米打造水过滤行业新标识 随着技术实力和产品质量的不断提高，许多企业依靠持续的研发投入和积极的市场拓展，逐渐树立了良好的品牌形象，中国企业正逐渐成为全球关注的焦点。近年来，净水器行业在政策引导、市场需求增长和技术进步等多重因素的推动下，呈现出积极的发展态势。政府出台了一系列政策，旨在促进净水器产品的节能化、环保化发展，以助力我国2030碳达峰的长远目标。国务院出台的《节约用水条例》也开创性提出"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"治水思路，强调推进中国式现代化，要把水资源问题考虑进去，指出节水工作意义重大。这些政策不仅推动了产品的升级换代，还为行业提供了良好的发展环境。随着消费者对用水安全意识的提升，中国净水器产品的需求持续增长，市场空间广阔。据前瞻产业研究院预测，中国净水器行业市场规模将以接近9%的年增长率持续增长，到2028年有望突破300亿人民币大关。与此同时，美国的净水行业市场规模也在逐年攀升，预计到2032年将达到104亿美元。根据美国非盈利净水组织DigDeep的报告显示，在美国有220万人没有自来水和基本的室内卫生管道，还有更多人的居住环境缺乏适当的卫生设施，超过4400万人的饮用水来自不完善的供水系统，这使得净水器的重要性愈发凸显。 云米科技作为净水行业的领军企业，通过其"AI for better water"的企业使命和智能净水技术，引领了行业的技术革新。云米的ERO+AI技术不仅实现了水质的实时可调和监测，还保留了水中的有益矿物质。此外，云米在2024年进行了战略业务重组，剥离了部分亏损业务，专注于家庭用水解决方案。通过利用其在AI技术应用、智能硬件和软件开发方面的深厚积累，云米致力于为全球家庭用户提供更好的饮用水解决方案。作为全球水过滤行业的领军企业，云米拥有累计申请净水专利 1600多项和累计发明专利500多项，致力于通过先进的反渗透系统和智能过滤技术，推动水净化标准的不断升级。 云米的产品线涵盖了从台下式RO系列到全屋软化/净化解决方案，以及台面产品的多样化选择。这些产品不仅满足了不同场景下的用水需求，如客厅、卧室和书房，还通过人性化设计和环保材料的使用，提升了产品的美观度和实用性。云米的创新和市场策略，使其在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为推动整个行业向智能化、健康化发展的关键力量。同时，云米还拥有全球领先的"净水器超级工厂"，其年净水器产能达500万台，年滤芯产能达3000万只。这一高度整合的产业链和自动化生产线，确保了产品的高质量和生产效率。工厂的高标准清洁生产环境和全链路可追溯的质量控制系统，进一步巩固了云米在行业中的领先地位。通过这些优势，云米科技不仅满足了全球市场对清洁、新鲜和健康饮用水的不断增长的需求，还为行业的可持续发展树立了标杆。 从财务角度来看，云米对2024年全年的业绩展望较为乐观，预计全年持续经营业务营收将在17亿至19亿元之间，来自持续经营业务的利润将在1.10亿元人民币至1.30亿元人民币之间。这一业绩展望的积极预期，与公司在2024年8月完成的业务重组密切相关，公司剥离了部分IoT@Home业务和相关资产，聚焦净水核心业务。这一重组举措旨在优化业务结构、提升效率，并专注于净水领域的研发与创新。 2024年上半年，云米科技净营收为10.402亿元，归属于普通股股东的净利润为600万元人民币，成功实现扭亏为盈。剔除重组业务后，核心净水及相关业务的营收超过8亿元人民币，经营利润达到5000万元人民币以上。整体毛利率从去年同期的22.0%提升至24.8%，同时，得益于持续的降本增效措施，经营费用同比下降了19.2%。云米聚焦核心业务的战略调整，不仅提升了公司的盈利能力，还增强了市场对云米的信心。随着净水业务的持续深耕，云米电器有望在下半年继续保持增长态势，推动全年业绩目标的实现。 在此次2025 年国际消费电子展（CES）上，云米用Vortex 8的创新过滤技术突破及场景应用展示了其在净水行业的领先。这也标志着公司在技术领域取得了显著进展，彰显了中国科技在全球舞台上的日益崛起，为未来美好生活的实现注入了新的动力。随着技术的持续发展和广泛应用，我们有充分的理由预期，未来将有更多类似云米的中国企业登上国际舞台，为全球消费者带来更多惊喜和变革。



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