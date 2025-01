Thursday, 9 January 2025, 13:20 HKT/SGT Share: 汇舸环保于香港联交所主板正式挂牌

香港, 2025年1月9日 - (亚太商讯) - 中国船舶环保设备及系统提供商── 上海汇舸环保科技集团股份有限公司("汇舸环保"或"集团",股份代号:2613),今日于香港联合交易所有限公司("联交所")主板正式上市并开始买卖,每手买卖单位为100股。 中信证券(香港)有限公司及中国银河国际证券(香港)有限公司为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。法国巴黎证券(亚洲)有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 集团表示,汇舸环保作为一家专注于为全球航运业提供绿色环保解决方案的领军企业,将秉持"推动绿色能源,保护蓝色地球"的使命,继续坚持技术创新,拓展全球海事布局,以更强大的实力为航运业注入更多绿色动力。集团期待以上市为契机,在严格遵守上市规则的前提下,充分利用资本市场的平台优势,不忘初心,砥砺前行,为股东和投资者创造更大的价值。 是次所得净款项约273.4百万港元,其中50%将用于研发,15%用于潜在并购,15%用于在中国内地或东南亚租赁生产设施,10%用于建立新服务中心及升级现有服务中心,10%用作营运资金及其他一般企业用途。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, 环境, ESG, 海洋/近海, Manufacturing

