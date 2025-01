Thursday, 9 January 2025, 09:00 HKT/SGT Share:

来源 Microware Group Limited 美高域集团与盖睿科技携手 AI助力香港医疗服务革新驶入快车道

香港, 2025年1月9日 - (亚太商讯) - 随着AI技术的不断成熟与落地,其在医疗行业的应用正重塑传统医疗模式,并逐渐被视为提升医疗服务效率和质量的关键。近日,美高域集团有限公司(1985.HK,以下简称'美高域(Microware)')与盖睿科技(GAREA TECH)在香港携手展开合作,旨在通过先进的AI技术赋能基层医疗,回应香港特区政府的「基层医疗健康蓝图」计划,实现AI技术在医疗领域的深度融合和创新应用,此次双方合作,有望为香港的基层医疗带来创新的数字化解决方案。 作为香港信息科技行业的领导者之一,美高域成立已达40年历史,每年服务2000+客户,服务香港前百大上市公司中60%的企业,为80个政府单位提供服务。多年来,美高域以科技服务为基石,致力于将人工智能技术与实际应用场景深度融合,推动技术与业务的协同创新,为企业注入新活力。近年来,美高域集团加大在人工智能解决方案和基础设施研发的投资,并自研新一代企业级AI生产力平台,不断推动AI、5G、大数据与物联网技术在智慧教育、医疗、政府及智能制造等多个行业的深度融合与创新应用。 美高域集团致力于实现'塑造人工智能赋能的未来'。通过此次与盖睿科技建立战略合作伙伴关系,将进一步加速其愿景的实现。盖睿科技是全球领先的数字基础医疗整体解决方案提供商,致力于基础医疗数字化转型与智慧健康服务的创新,其在基层医疗体系建设、家庭医生签约、智慧社区和远程医疗等领域的全方位解决方案,进一步推动了技术与基础医疗的深度融合,同时为分级诊疗与健康中国战略的实施贡献力量。本次合作,不仅为未来双方在医疗数字化和AI领域的协作奠定坚实基石,更是助推香港医疗体系步入数字化新时代、实现革新的重要标识。 香港基层医疗资源的不足和分布不均一直是亟待解决的问题,资料显示,2023年度公立医院分别流失281名医生及1821名护士,过去3个年,有1032名全职医生非退休离职,全职护士非退休离职则有6049人。医护人员的短缺与流失问题,进一步加剧了当前香港医疗体系的负担。特别是面临人口老龄化和慢性疾病患者激增的双重考验,优化策略显得尤为关键。近期香港特区政府推出的《基层医疗健康蓝图》再度回应了市民对于高质量医疗服务的需求,也标志着智慧医疗的发展正成为香港医疗革新的关键引擎。 针对香港基层医疗的痛点,AI技术的深度融合与创新应用显得尤为关键。本次合作专注于通过AI技术推动医疗行业的数字化转型和智能化升级,搭建医生与患者之间流畅的沟通管道,提升诊疗效率。美高域集团凭借其先进的多语种实时语音转录和翻译技术,将大幅减轻医生在病历记录和患者沟通上的工作负担,使医生能更专注于诊断和治疗工作,同时,可以减轻患者在问诊时面临的语言沟通障碍。依托于盖睿科技的移动医疗产品,如健康检测一体机,为患者提供了更便捷的健康检查和慢性病管理方式,AI技术的运用不仅优化了医疗服务流程,也提升了患者的就医体验,尤其在提升诊断精确度和个性化治疗方案方面显示出巨大潜力,这不仅能够提升医疗服务的质量和效率,还能够推动医疗资源的均质化,实现更广泛的健康关怀。这无疑将推动香港医疗服务模式的革新,美高域集团与盖睿科技此次通过整合各自的技术优势,共同构建一个更高效、更智能化的医疗服务体系,将助力香港医疗服务模式创新转型驶入快车道。 此次合作的成功实施,不仅是对香港基层医疗服务的提升,也是对粤港澳大湾区乃至更广泛区域医疗合作的示范,将为区域医疗合作提供宝贵的经验和模式。 展望未来,美高域集团董事会主席王广波表示,'集团将持续深化技术应用,拓展跨行业和跨区域的覆盖面,我们坚信,随着合作的深入,我们能够为香港乃至全球的医疗健康领域带来革命性的变化,让更多人享受到由人工智能赋能的优质医疗服务,共同迈向一个更加智能、更加健康的未来。' 美高域集团有限公司(Microware Group Limited)

成立于1985年,并于2017年在香港联合交易所主板上市 ( 股票代码:1985.HK)。历经四十年的发展,美高域集团已成为香港信息科技行业('IT')的领导者之一。美高域集团在IT与人工智能('AI')领域拥有深厚的技术积淀,具备强大的技术研发能力和创新实力,以此为基础不断推动AI技术的边界拓宽和产业升级。通过将AI技术与具体应用场景相结合,美高域集团能够为各行业提供智能化、高效化的解决方案,业务涵盖智慧医疗、智算中心等前沿科技产业。美高域集团正积极策划高性能异构智算平台,并自主研发语音与语言处理技术,提供企业级AI生产力工具及服务方案,推动人工智能的多元行业应用模式。为客户提供人工智能一站式解决方案,推动AI技术的创新与融合应用,引领行业发展趋势,开启AI技术新篇章。 盖睿科技(GAREA TECH):

盖睿科技是一家专业从事移动医疗产品研发、销售、增值业务管理及运营的高新技术企业,致力于移动医疗产品及业务模式的创新,突破人们对传统医疗服务模式的依赖,提升医疗资源的服务质量和效率。自成立以来,依托出色的医疗产品研发能力和移动互联网领域深厚的技术储备,在基层分级诊疗业务、个人健康管理服务两大医疗健康服务领域里,成功构建了健康跟踪、慢病管理、远程医疗服务等综合医疗、健康管理服务解决方案,目前已成为国内领先的移动医疗解决方案提供商。 如有垂询,请联络慧悦公共关系顾问集团有限公司:

Terence Xu / Collins Ke

电话:(852)93462934 / (86) 18602019578

电邮:weiqiang.xu@intelligentjoy.com / Collins.ke@intelligentjoy.com



