《Behind the Canvas：系列一之巴斯奎特》新加坡全球首次展出

亚洲首个巴斯奎特沉浸式体验在新加坡滨海湾金沙亮相,展出《The Notebooks》中的160页手稿、《The Head-The Mind》中12件罕见的作品及25幅独家授权艺术印刷品 Covenant ART于今年 12 月在新加坡全球首次推出《Behind The Canvas:系列一之让・米歇尔・巴斯奎特》沉浸展。活动展示了《The Notebooks》中的 160 多页内容、《The Head-The Mind》中 12 件罕见的作品以及 25 幅独家授权版画,分布于10个沉浸式空间,希望为艺术爱好者和鉴赏家们带来一场令人难忘的艺术之旅。 沉浸展首次展出罕见的珍贵档案资料,包括巴斯奎特以墨水、马克笔、颜料及油画棒创作的原作手稿。这些作品深入展现了巴斯奎特的创作过程,让观众有机会探索这位20世纪最具影响力的当代艺术家的内心世界。 新加坡, 2025年1月8日 - (亚太商讯) - 《Behind The Canvas:系列一之让・米歇尔・巴斯奎特》沉浸展于今年 12 月在新加坡全球首秀,带领观众开启一场沉浸式的艺术之旅,深入探寻这位 20 世纪最具影响力艺术家之一的艺术创作与传承。该沉浸展由Covenant ART精心呈现,作为即将到来的 2025 年新加坡艺术周的一部分,将持续至 2025 年 3 月 6 日,在新加坡滨海湾金沙的会展中心 D 厅举行。 这场为期三个月的沉浸展占地约1,400 平方米,通过 10 个各具特色的沉浸式空间,融合珍贵的档案资料、尖端的视觉技术以及生动的互动装置,全方位探索巴斯奎特的个人生活、艺术生涯、个人作品以及他对当代艺术的深远影响。观众可以首次欣赏到《The Notebooks》中的 160 页原作手稿,《The Head-The Mind》中 12 件罕见的作品以及 25 幅独家授权版画。 “我们非常荣幸,可以和 Larry Warsh 的House of Inspiration,以及 AKG Ventures、SEA Pixel Investments、Meridian Alpha Family Office、 Alpha-Omega Holdings、Yang Gallery、 Fable 和 Elevate等合作伙伴携手,将《Behind The Canvas:系列一之让・米歇尔・巴斯奎特》沉浸展呈现在大家面前。” Covenant ART 的联合创始人 Jude Robert 表示。 “这次沉浸展不仅体现了巴斯奎特对当代艺术的深远影响,也突显了新加坡作为文化枢纽的地位。”Covenant ART 的联合创始人 Angelito Perez Tan, Jr. 补充道,“希望这一沉浸式体验能启发新一代艺术爱好者与创作者,更加深入地感受巴斯奎特的艺术才华与影响力。” 走进让・米歇尔・巴斯奎特的世界 The Basquiat Handbook 这趟艺术之旅从“The Basquiat Handbook”空间开始,引人入胜地介绍了艺术家的生平与艺术遗产。此空间回顾了巴斯奎特在 1970 年代崭露头角的过程,探索了他如何发展成为当代艺术最具标志性的人物之一,并展示了塑造他职业生涯的关键里程碑。 “Basquiat The Notebooks”空间独一无二地展示了160页经过精心装裱的巴斯奎特原作《The Notebooks》。每一页都采用墨水、马克笔、颜料和油画棒画材,呈现出艺术家最深沉的思想与诗意的反思。其中等身大小的数字化书籍让观众能够虚拟地翻阅这些页面,为观众提供了互动的机会,深入探讨巴斯奎特富有创意的探索过程及塑造其作品的深刻主题。 Basquiat The Notebooks Jean-Michel Basquiat: The Head - The Mind 此次沉浸式体验呈现了巴斯奎特的部分杰出作品,其中包括《Jean-Michel Basquiat: The Head - The Mind》中 12 件罕见的作品,以及从美国纽约市精心甄选并引入的 25 幅原版授权版画。这些杰作汇聚了巴斯奎特纯粹且极具前瞻性的创造力,为观众提供了与其艺术作品之间深刻而个人化的联系。 Basquiat Video Room “Basquiat Video Room”空间专为带领观众深入探索巴斯奎特的内心世界而设计,设有多个屏幕展示艺术家对其艺术、生活和哲学的深刻反思。此空间体验的核心为一个环形屏幕,呈现了巴斯奎特生活的生动拼贴。其展示了他与朋友相处的瞬间、在工作室中灵感迸发的时刻以及曼哈顿市区充满活力的街头景象。强烈且富有表现力的体验把巴斯奎特的生活展现得淋漓尽致,旨在颂扬其艺术传承及对艺术界的深远影响力。 The Den The Basquiat Expression Room 秉持着巴斯奎特的艺术精神,Covenant ART 精心打造了如“The Den”和“The Basquiat Expression Room”等互动空间,鼓励观众通过艺术表达自我。“The Den”将观众带入巴斯奎特创作过程的核心,利用数字面板制作个性化的自画像,灵感来自于他的标志性风格,供观众作为纪念带回家。同时,“The Basquiat Expression Room”提供粉笔、蜡笔等工具,为观众提供了一个动手实践的机会,借此体验巴斯奎特大胆、自由奔放的艺术创作方式。 “Crown and Canvas”,一个动感十足的空间其体验灵感源自巴斯奎特最喜爱的社交场所,可供观众放松休憩,享受精心挑选的美味佳肴。该空间的设计灵感源自 Palladium Nightclub、The Downtown Lounge和Studio 54 等标志性场所,展现了巴斯奎特充满活力的社交生活,呈现了塑造他人生的场所与重要人物。 Crown and Canvas 参观巴斯奎特沉浸展的同时,观众还可以选购独家周边商品。此次活动推出了一系列精心打造的限量版商品,包括艺术版画、时尚T恤、潮流棒球帽等,参观者可将巴斯奎特的标志性艺术作品带回家。 该沉浸展门票现已开售。新加坡居民票价为新币 48 元, 65 岁及以上的老人与学生优待票价为新币 43 元;游客票价为新币 58 元,65 岁及以上的老人与学生优待票价为新币 53 元。沉浸展开放时间为每日上午 10 点至晚上 8 点,6 岁以下儿童可免费入场,是所有年龄段的艺术爱好者都不容错过的一场艺术盛事。 了解更多票务信息以及《Behind The Canvas:系列一之让・米歇尔・巴斯奎特》沉浸展的详情,请访问https://www.sistic.com.sg/events/basquiat0325 票价信息 新加坡居民: 新加坡居民 - 成人:新币48元 新加坡居民 - 优待(65 岁及以上老人、学生证持有者):新币 43 元

非新加坡居民: 游客 - 成人:新币 58 元 游客 - 优待(65 岁及以上老人、学生证持有者):新币 53 元

免费入场:6 岁以下儿童 《Behind The Canvas:系列一之让・米歇尔・巴斯奎特》沉浸展每日上午 10 点至晚上 8 点开放,最晚入场时间为晚上 7 点。 Copyrights & Trademarks (a) Basquiat Images. The copyrights and all other intellectual property rights in the licensed Basquiat Images are and shall remain the sole and exclusive property of Grantor. Unless Grantor agrees to a different form of notice, each Event Item shall bear a copyright notice substantially in the following form: © Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York. 关于 Covenant ART Covenant ART 专注于创作以艺术为核心的原创沉浸式体验,通过将叙事艺术与尖端科技无缝融合,吸引艺术观众。我们坚信艺术作品背后的故事和灵感,与呈现眼前的作品一样,是生动且美好的。我们的目标是将其融入我们的每一场原创沉浸式体验之中。我们与合作伙伴携手,将全球具有代表性的当代艺术家作品以沉浸式的创新方式呈现,培养新一代的艺术爱好者与鉴赏家。 了解更多信息,请访问:www.covenantexperiences.com 关于 House of Inspiration House of Inspiration 是一个艺术平台,致力于通过出版、展览、创新的产品和体验,将个性、独具代表性、富有启发性和打破边界的当代艺术家及创意人才带给全球的文化爱好者。 该平台的使命是致力于艺术鉴赏能力的培养,通过艺术带来多元的意识和积极性,鼓励各种形式的创意表达。 关于新加坡滨海湾金沙 新加坡滨海湾金沙是亚洲领先的集商务、休闲和娱乐于一体的综合娱乐胜地。这座综合娱乐胜地拥有约 1,850 间豪华酒店客房和套房,并以壮丽的空中花园观景台和标志性的无边泳池而著称。自2010年开业以来,其建筑设计令人惊叹,项目的规划丰富且多元。先进的会议和展览设施,亚洲顶级的奢侈品购物中心,世界级的餐饮与娱乐体验,以及在艺术科学博物馆举办的前沿展览,不仅改变了新加坡的风貌,也重塑了新加坡的旅游格局。 新加坡滨海湾金沙致力于成为优秀的企业公民,为员工、社区和环境贡献力量。作为引领酒店行业的企业之一,新加坡滨海湾金沙雇佣了超过 11,500 名的成员,通过其社区参与计划“金沙关怀”(Sands Cares)积极回馈社会,并透过全球可持续性战略“Sands ECO360”引领环保事业。 了解更多信息,请访问:www.marinabaysands.com 合作伙伴 关于 AKG Ventures AKG Ventures 是一家由 Franklin Li 领导的全球宏观对冲基金,将前沿的数据和事件分析深入结合进研究,将全球宏观经济事件和市场波动转化为投资机会。公司相信每一次波动都孕育着改变未来的潜力。Franklin是亚洲的传奇交易员,曾投资并孵化了多个国际知名独角兽。他对人文与艺术充满热情,同时也热衷于收藏与慈善事业。 关于 SEA Pixel SEA Pixel Investments 是一家总部位于新加坡的风险投资基金,其投资范围涵盖东南亚地区、中国(含香港地区)以及美洲地区。SEA Pixel 的投资组合包括 Lalamove、由腾讯支持的兴盛优选等知名企业,并且是 Infinity Ventures Crypto (IVC) 基金、Web 3.0、GameFi 和 DeFi 领域的早期有限合伙人,也是 IVC 的联合投资者。 关于 Meridian Alpha Meridian Alpha 家族办公室凭借其庞大且多元的合作伙伴网络,为家族及其他超高净值家庭甄别优质投资契机,谋求长远的卓越成就,并用心维系可持续性的合作纽带。 关于 Elevate Elevate 是一家总部位于新加坡的私营精品房地产投资和资产管理公司,专注于生活方式驱动的房地产投资。Elevate 通过将对新兴生活方式趋势的洞察与在重新构想和重新定位高潜力房地产方面的丰富经验相结合,旨在推动投资回报。Elevate专注于打造全新体验,并将空间转化为激动人心、富有意义的环境,以丰富其所投资社区的生活。凭借强大深厚的本地关系网络,能够识别并把握独特的投资机会,确保利用实地洞察和专业知识,充分挖掘每项资产的全部价值。 了解更多信息,请访问:www.elevate-capitalgroup.com。 关于 FABLE by Danyi Gao FABLE by Danyi Gao 是由高丹艺创立的现代餐饮咨询公司。高丹艺,宁波人,曾是一名工业设计师,后来转行成为厨师,并对此展现了激情与毅力的力量。她曾在新加坡和英国接受教育,并在上海激烈的餐饮环境中从一名厨房学徒做起,最终决定放弃设计事业,追求她对烹饪的热爱。尽管没有接受过正式的烹饪教育,她通过努力工作,积累了在知名餐厅如 Mr & Mrs Bund 和 Le Sept 的宝贵经验,并于 2016 年共同创办了自己的餐厅 Shake。 高丹艺以其创新的创意和融合东西方口味的菜肴而闻名,她的创新方式使她在谢霆锋的热门烹饪节目《锋味》中获胜,战胜了资深厨师,并获得了 100 万元人民币的投资用于她下一个餐饮项目的启动。通过她的奋斗历程,高丹艺重新定义了突破边界的意义,证明了决心与创造力能够成就非凡的职业生涯。 关于杨国际艺术中心 杨国际艺术中心是一家领先的当代艺术画廊,业务涵盖时尚、奢侈品和投资。通过艺术策划与商业智慧的协同,画廊为奢侈品集团、企业和知名私人收藏家提供服务,并为全球当代艺术博物馆和学术机构提供咨询支持。凭借其全球化的影响力,杨国际艺术中心不断为全球当代艺术界带来富有创意和创新性的艺术体验。 关于 Alpha-Omega Holdings Alpha-Omega Holdings 是一家位于新加坡和伦敦的家族办公室,投资领域涵盖房地产、科技创投以及相关的特殊机会。公司致力于在实现多代财富保值增值的同时,为社会带来积极影响。 关注我们的社交媒体:

