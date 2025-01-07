Robotaxi全球商业化路径趋同 出行平台数据成必争资源

香港, 2025年1月8日 - (亚太商讯) - 近日，粤港澳大湾区Robotaxi发展又有新动态。12月27日，南沙、横琴、前海、宝安共同签署了《智慧网联汽车示范应用试点互认合作框架协议》。4地将率先合作构建大湾区智慧网联汽车示范应用试点互认路径，推动智慧网联汽车示范区互联互通和开放共享。

首批试点互认的合作企业包括如祺出行等4家企业，并在签约仪式上获授牌，意味着这4家企业在大湾区开展Robotaxi业务将获得更有力的政策支持和服务，可为其进一步扩大运营规模创造条件。

从行业来看，11月至今中国智驾领域的公司动作频频，为即将到来的Robotaxi大规模商业化落地做着各种前置准备。小马智行先后与北汽新能源、广汽埃安就L4无人驾驶车型开发量产建立合作；百度Robotaxi获得香港批出的首张路测执照；文远知行与Uber合作计划将Robotaxi落地到阿联酋。

光大证券研报称，Robotaxi作为自动驾驶商业化落地终极模式，接下来在中国将迎来高速增长阶段，预计2030年国内Robotaxi市场规模可达390亿美元，2025-2030年年复合增长率约达200%。

'金三角'成Robotaxi主流发展模式

业内分析认为，中国在Robotaxi商业化落地上已呈现出全球领先优势。除了政策和技术的推动因素外，在一定程度上也得益于行业在发展早期就形成'专业分工+深度合作绑定'的共识，采取'主机厂+自动驾驶公司+出行平台'的金三角模式，实现量产、技术研发和运营协同合作优势互补。

据了解，早在2021年左右，国内就形成了'广汽集团-如祺出行-小马智行/文远知行'、'上汽集团-享道出行-Momenta'等多个合作阵营。而两年后的2023年10月，Uber也宣布与Waymo、捷豹合作，正式开启'金三角'合作模式，随后合作阵容不断扩大。

华鑫证券认为，各国Robotaxi商业化发展路径正逐步趋同，除了特斯拉等个别企业外，更多公司转向'金三角'模式，预计合作、合资或会在Robotaxi未来一段相当长的时间内成为主流运营模式。

事实上，对整个智驾产业链来说，生态合作已成为近年重要议题之一。在地平线、如祺出行、文远知行、小马智行等多家公司在IPO招股书中，均表示通过扩大产业生态合作持续推进其技术和服务商业化落地。其中，以今年7月登陆港交所的如祺出行为例，其IPO招股书显示，股东阵容包括广汽、小马智行、文远知行和滴滴自动驾驶。而其他正在IPO路上的出行平台如享道出行等，股东名单同样不乏主机厂和智驾技术公司。出行平台已成为产业链上下游积极团结的对象之一。

有长期关注Robotaxi市场的分析人士认为，Robotaxi本质是出行服务，在运营环节有望诞生一到两家核心玩家，像如祺出行这样有主机厂和智驾公司双重加持、且已开始Robotaxi布局的公司或能获得先发优势。而目前，如祺出行Robotaxi服务已覆盖广州南沙、深圳宝安、南山和横琴粤澳深度合作区。

数据已为智驾产业必争资源

出行平台成为智驾公司积极合作的对象，背后还有一个重要推动因素 - 数据。随着端到端大模型技术应用，自动驾驶技术获得也获得突破性发展，随之进入数据驱动阶段，数据成为了驱动技术持续迭代最重要的养料。智驾公司要持续提升数据规模，比起投入大量资源扩大自有数据采集车队，与已布局Robotaxi、拥有大量运营车辆的出行平台合作，似乎是更显著的选择。

以如祺出行为例，该平台在大湾区用户渗透率超过45%，且已有自动驾驶技术商业化落地场景及路测数据。2024年6月，如祺出行成为全国首批获准开展L3自动驾驶上路通行试点。不久前的广州车展上，如祺出行重点发布了基于自动驾驶运营优势和自动驾驶数据解决方案构建的数据闭环飞轮，包括如祺Robotaxi运营落地进展，以及如祺众源地图、4D标注等技术、工具及解决方案的最新成果。

今年以来，受智驾技术进入端到端大模型时代、自动驾驶价值空间扩大等因素带动，AI、大模型、数据要素、Robotaxi、车路云等板块持续受到全球市场关注。

关于如祺出行科技有限公司

如祺出行是中国的出行服务公司，服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。公司提供(i)出行服务（包括网约车、Robotaxi及顺风车服务）；(ii)技术服务，主要为AI数据及模型解决方案以及高精地图；及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支援的车队销售及维修。

公司由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入一家自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。通过连接汽车制造商、互联网公司和自动驾驶解决方案供应商，公司是推动自动驾驶技术商业化的先行者。多元化背景的股东提升了公司的市场洞察力并增进公司对整个出行服务行业价值链上主要利益相关方的了解，从而使得公司能够整合汽车和出行服务行业的资源。

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