香港, 2025年1月6日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司（上市编号：2516，下称'泛远国际'；连同其附属公司，统称'泛远国际'或'本集团'）欣然宣布，本集团间接全资附属公司Ingrun Holdings Limited（'Ingrun'）于2025年1月3日交易时段后以现金代价635,318.4美元（约493万港元*）收购美国物流公司Advanced Logistics Solutions LLC（'Advanced Logistics'）之30%股权。此次收购有助提升本集团在美国乃至海外物流网络的竞争力，为布局全球市场奠定坚实基础。

根据收购协议，Ingrun向Hi5s, LLC（美国犹他州成立的有限公司）及Hard 8, LLC（美国佛罗里达州成立的有限公司）分别收购其各自持有Advanced Logistics之15%公司股权，现金代价合共为635,318.4美元（约493万港元*），将以本集团的内部资源拨付。于交割完成后，本集团之间接全资附属公司Ingrun将持有Advanced Logistics合共30%之股权，并将其视作为本集团之联营公司。

早于权益收购前， Advanced Logistics已是本集团在美国的供应商，其经营集装箱货运站并于包裹运抵美国机场后为本集团提供揽收、分拣及仓库及清关服务，近年双方往来交易亦屡创新高，交易规模由1,000万元人民币逐年递增至6,000万元人民币，伙伴关系紧密稳固。收购Advanced Logistics部分股权是本集团深入海外市场版图，尤其是美国市场、提升海外物流网络供应链的透明度和成本效益的重要举措。

Advanced Logistics在Type 86（T86）清关和集装箱货运站（CFS）仓储服务上具备显著优势，包括其在美国拥有丰富T86清关经验及专业团队，经收购后能为本集团提供高效、顺畅的跨境电商清关流程，减少通关时间及成本，确保包裹顺利进入美国市场；Advanced Logistics亦在美国主要港口设有CFS仓库，其不仅承担着自接收、分拣到配送运输等重要物流功能，亦能作为海关监管仓库实现更精确的货物监控和合规性审查，此等核心优势能完善本集团于美国的物流网络供应链，为跨境电商包裹提供高效完善的管理及整合服务，更大大降低潜在的清关风险，有效提升整体物流供应链的透明度和控制力。

本集团作为知名的跨境电子商务物流服务供应商，提供端到端物流服务及国际货运代理等服务，经营中美、南美等多条专线，同时拥有在美国七大口岸的操作能力。本次收购Advanced Logistics部分权益旨在加强于美国市场的物流供应链布局，以把握美国物流市场的发展机遇。根据美国供应链管理专业协会2024年11月最新发布的LMI指数（物流经理人指数）是58.9，为两年来的最高水平，总体指数亦实现连续十一个月上升，反映美国市场需求上升，物流行业正重回稳固水平，市场蕴藏机遇，而规模化及高效的物流网络更有望从中突围而出。是次股权收购为本集团在美跨境物流业务的拓展提供优厚条件，展现集团扩展跨境电商物流业务版图的决心，亦有助于加快融入目标地区市场，增加市场份额及业务营收。

泛远国际控股集团有限公司主席、行政总裁兼执行董事王泉先生表示：'年内集团频传佳音，此次收购Advanced Logistics部分权益是继泛远国际接连获颁'4A级物流企业'及'大湾区新质生产力企业大奖 - 运输，货运，物流及供应链奖'后又一利好消息。这一举措不仅增强我们的市场竞争力，也进一步完善海外业务部署，极大提高服务能力。我们将与Advanced Logistics优势互补、高度协同，共同为集团在美国业务的开发与拓展努力。我们相信，此次收购将为股东和投资者带来诸多裨益，可望创造更大价值。'

*按概约汇率1.0美元兑7.76港元换算

有关泛远国际控股集团有限公司（股份代号：2516.HK）

泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市，为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商，主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务，致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业，拥有创新的自研物流运输系统，采用直营网点模式，网点遍布中国主要贸易中心，尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点，1,100多家供应商网络，服务覆盖全球超过220多个国家和地区，向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。

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