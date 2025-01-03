美高域携手盖睿科技 AI赋能助力打造香港医疗新模式

香港, 2025年1月6日 - (亚太商讯) - 近期，美高域集团有限公司Microware Group Limited（1985.HK，简称'美高域（Microware）'）与盖睿科技（GAREA TECH）在香港签订合作协议，双方将充分利用各自优势，共同推动香港医疗市场的数智化发展和AI布局。此次合作将覆盖香港3000家社区诊所，打造香港智慧医疗健康服务中心。

作为香港信息科技行业的领导者之一，美高域成立已达40年历史，每年服务2000+客户，服务香港前百大上市公司中60%的企业，为80个政府单位提供服务。多年来，美高域致力于将AI技术与具体应用场景融合，为各行业提供智能化、高效率的AI解决方案，并自研新一代企业级AI生产力平台。目前，美高域的业务范围已涵盖智慧医疗、智算中心等前沿科技产业。此次与盖睿科技的合作，不仅标志着美高域在探索医疗数智化发展的又一项重大进展，亦体现了其在AI领域不俗的技术实力，市场认可度持续增强。

盖睿科技是全球领先的数字基础医疗整体解决方案提供商，致力于基础医疗数字化转型与智慧健康服务的创新。双方此次合作，美高域将凭借其自身在AI领域的技术优势，赋能盖睿科技。双方将共同合作开发智慧医疗平台，为香港医疗市场提供包括一体化全科医生工作站、病历翻译、多语种实时语音转录、多语种实时翻译、病历记录生成、个人专属病历数据库和高效AI问诊工具等在内的智慧医疗一体化解决方案，提高问诊全流程效率和医疗服务质量，实现AI+医疗的深度融合。

随着人口老龄化的加速，香港基层医疗系统正不断致力于将医疗健康架构的焦点从治疗转向预防疾病，这对基层医疗服务提出了更高的要求。2022年底，香港特区政府推出《基层医疗健康蓝图》，规划进一步提升基层医疗健康系统，在此背景下美高域与盖睿科技的合作应运而生。藉助美高域先进的AI技术，双方能够为患者带来更加便捷和定制化的医疗体验，从而提高医疗服务的精准度与效率，推动医疗行业的数字化转型。

未来，美高域和盖睿科技还计划在更多领域展开深度合作，以进一步拓宽智慧医疗的应用场景，推动医疗行业的持续发展与创新。美高域集团董事会主席王广波表示，'集团将持续深化技术应用，拓展跨行业和跨区域的覆盖面，我们坚信，随着合作的深入，我们能够为香港乃至全球的医疗健康领域带来革命性的变化，让更多人享受到由人工智能赋能的优质医疗服务，共同迈向一个更加智能、更加健康的未来。'

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