蜜雪冰城拟香港上市 业绩如虹释放飞轮效应

香港, 2025年1月3日 - (亚太商讯) - 2024年，随着香港市场气氛转好，新股发行持续回暖，香港作为上市目的地的吸引力与日俱增，全年共录得71宗IPO。得益于美的集团、顺丰控股、地平线等多个大型新股上市所带动，香港年度募资总额逾800亿港元，排名全球第四。

中国证监会鼓励内地龙头企业来港上市以及中国内地计划适度地宽松货币政策利好推动下，预期2025年将陆续有大型企业来港上市。1月1日，中国及全球现制饮品龙头蜜雪冰城股份有限公司（下称「蜜雪冰城」或「公司」）更新港股招股书，IPO计划顺利推进中，美银、高盛、瑞银担任联席保荐人。

门店数量跻身全球第一 盈利蒸蒸日上

自1997年成立至今，蜜雪冰城一直聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。根据灼识咨询报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，蜜雪冰城已超越星巴克，成为中国及全球第一的现制饮品企业。

蜜雪冰城采用利益与共的加盟模式和高度数字化的运营体系，令其打造了健康的加盟门店网络，业务规模迅速扩张。2024年首九个月，公司门店净增超过7,700家，期末门店数突破45,000家，覆盖中国及海外11个国家（包括印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、新加坡、澳大利亚、韩国及日本），且海外市场以一带一路国家为主。截至2024年9月30日，蜜雪冰城在中国内地以外拥有约4,800家门店。

门店数量高歌猛进的同时，蜜雪冰城的门店表现也稳步向好。2024年首九个月，公司门店网络实现出杯量约71亿杯；终端零售额人民币449亿元，平均单店日均终端零售额为人民币4,184.4元。

抱定长期主义 「增长飞轮」加速向前

围绕可持续发展战略，蜜雪冰城一直坚持长期主义理念，业绩保持着高速增长，形成良性循环的增强回路，释放飞轮效应，演绎「大象起舞」的价值跃升轨迹。

近年来，在巨大的规模基础上，蜜雪冰城实现了强劲的增长、优异的盈利水平和充裕的现金流。2024年首九个月，公司录得收入约人民币187亿元，同比增长超过21%；净利润约人民币35亿元，同比增长超过42%，约是收入增速的两倍。同期，公司降本增效显著，利润率进一步提升，录得毛利率32.4%、净利率18.7%。

收入和利润的双增，也为蜜雪冰城带来了源源不断的现金流，持续创造经营活动现金流量净流入，2021年、2022年、2023年以及2024年首九个月分别为人民币17亿元、24亿元、38亿元及51亿元，为公司的高质量发展奠定坚实的资本基础。

放眼而望，现制饮品市场堪称万亿蓝海，拥有相当广阔的发展空间。根据灼识咨询的报告，以终端零售额计，中国现制饮品市场的规模预计在2028年达到约1.2万亿人民币，2023年至2028年的复合年增长率为17.6%。过去二十多年来，蜜雪冰城打造了强大和成功的品牌，并实现滚雪球式的复利增长，未来也有望继续受惠于行业发展红利。

凭借跨地域和跨品类的规模化拓展，蜜雪冰城把握全球机遇，打开了充满想象力的长期增长空间。通过打造大规模的极致高效供应链基础设施、建设全民品牌和拓展加盟门店网络，公司也将继续推动规模化、可持续的成长，巩固龙头地位，未来表现更值得期待。

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