沿着一带一路卖饮料 雪王已进入海外11国

香港, 2025年1月2日 - (亚太商讯) - 经过多年的爆发式增长后,现制饮品市场的竞争依旧激烈。在众多品牌中,蜜雪冰城的表现引起了市场的关注。作为中国及全球最大的现制饮品龙头(以截至2024年9月30日门店数计),蜜雪冰城在规模、供应链、品牌力等方面构筑了良好的竞争优势,稳居行业领先地位。1月1日,蜜雪冰城更新港股A1招股书,其业务表现又有哪些新的突破? 国内国外稳步扩张 门店数跃居全球第一 随着行业度过跑马圈地的高速扩张期,如何挖掘新的业务增量,已成为头部品牌们面临的一道必答题。蜜雪冰城通过聚焦下沉与出海这两大极具发展潜力的市场,稳步推进其门店扩张战略,捕捉市场发展机遇。 国内市场方面,蜜雪冰城凭借广泛的门店网络,持续渗透三四线以及乡镇下沉市场。截至2024年9月30日,公司在中国内地的门店数超过40,000家,覆盖超过300个地级市、1,700个县城和4,900个乡镇,其中超过23,000家位于三线及以下城市,占比达到57.2%。 在国内稳居市场鳌头的同时,蜜雪冰城积极响应一带一路倡议,积极进军海外市场。截至2024年9月30日,公司在中国内地以外拥有约4,800家门店,包括印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、新加坡、澳大利亚、韩国和日本11个国家以及香港和澳门地区。其中,越南和印尼两国开店数量分别超过1,300家及2,600家,成为公司国际化布局的主力。 得益于国际国内的同步发力,2024前九个月,蜜雪冰城净增门店数超过7,700家(相较于2023年底)。截至2024年9月30日,公司门店数超过45,000家,就门店数量而言,蜜雪冰城已超越星巴克,成为中国以及全球最大的现制饮品企业。 门店表现亮眼 业绩高基数之上延续增长 值得一提的是,蜜雪冰城并非单纯追求门店数量的增长,而是经过深入研究市场需求、消费趋势之后的精心布局,这使其新开门店能够快速站稳脚跟,为可持续发展奠定坚实基础。从2024年前9个月的平均单店日均终端营业额看,2024年新开业的门店平均单店日均终端营业额表现不输老店。 同时,蜜雪冰城老店的运营表现也十分稳健。得益于精准的市场洞察、持续的产品创新、高效的供应链管理以及强大的市场口碑,老店(2021年或之前开业门店)的平均单店日均终端营业额在2021年至2023年期间仍呈现年化4%以上的增长,2023年及以前开业的门店在2024年前九个月的平均单店日均终端营业额均超过2023年全年的水平。 在高效门店扩张战略的支持下,蜜雪冰城在过往较高业绩基数的基础上,依然实现了收入、利润的双双增长,盈利能力进一步提升。2024年前9个月,实现收入人民币187亿元,同比增长超过21%;净利润人民币35亿元,同比增长超过42%。毛利率为32.4%,同比提升2.7个百分点;净利率为18.7%,同比提升2.8个百分点。 中长期看,随着城镇化的持续推进以及居民收入水平的提升,现制饮品消费数量和消费能力将不断增长,为行业发展提供广阔的市场空间。蜜雪冰城以高性价比产品俘获用户心智,国内市场持续深耕下沉市场,将进一步巩固其领先优势,同时,国际化战略的深入推进也将为公司打造新的增长引擎。在国内国际市场共同驱动下,蜜雪冰城有望释放更大的增长弹性。



