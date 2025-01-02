沿着一带一路卖饮料 雪王已进入海外11国





香港, 2025年1月2日 - (亚太商讯) - 经过多年的爆发式增长后，现制饮品市场的竞争依旧激烈。在众多品牌中，蜜雪冰城的表现引起了市场的关注。作为中国及全球最大的现制饮品龙头（以截至2024年9月30日门店数计），蜜雪冰城在规模、供应链、品牌力等方面构筑了良好的竞争优势，稳居行业领先地位。1月1日，蜜雪冰城更新港股A1招股书，其业务表现又有哪些新的突破？

国内国外稳步扩张 门店数跃居全球第一

随着行业度过跑马圈地的高速扩张期，如何挖掘新的业务增量，已成为头部品牌们面临的一道必答题。蜜雪冰城通过聚焦下沉与出海这两大极具发展潜力的市场，稳步推进其门店扩张战略，捕捉市场发展机遇。

国内市场方面，蜜雪冰城凭借广泛的门店网络，持续渗透三四线以及乡镇下沉市场。截至2024年9月30日，公司在中国内地的门店数超过40,000家，覆盖超过300个地级市、1,700个县城和4,900个乡镇，其中超过23,000家位于三线及以下城市，占比达到57.2%。

在国内稳居市场鳌头的同时，蜜雪冰城积极响应一带一路倡议，积极进军海外市场。截至2024年9月30日，公司在中国内地以外拥有约4,800家门店，包括印尼、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨、老挝、新加坡、澳大利亚、韩国和日本11个国家以及香港和澳门地区。其中，越南和印尼两国开店数量分别超过1,300家及2,600家，成为公司国际化布局的主力。

得益于国际国内的同步发力，2024前九个月，蜜雪冰城净增门店数超过7,700家（相较于2023年底）。截至2024年9月30日，公司门店数超过45,000家，就门店数量而言，蜜雪冰城已超越星巴克，成为中国以及全球最大的现制饮品企业。

门店表现亮眼 业绩高基数之上延续增长

值得一提的是，蜜雪冰城并非单纯追求门店数量的增长，而是经过深入研究市场需求、消费趋势之后的精心布局，这使其新开门店能够快速站稳脚跟，为可持续发展奠定坚实基础。从2024年前9个月的平均单店日均终端营业额看，2024年新开业的门店平均单店日均终端营业额表现不输老店。

同时，蜜雪冰城老店的运营表现也十分稳健。得益于精准的市场洞察、持续的产品创新、高效的供应链管理以及强大的市场口碑，老店（2021年或之前开业门店）的平均单店日均终端营业额在2021年至2023年期间仍呈现年化4%以上的增长，2023年及以前开业的门店在2024年前九个月的平均单店日均终端营业额均超过2023年全年的水平。

在高效门店扩张战略的支持下，蜜雪冰城在过往较高业绩基数的基础上，依然实现了收入、利润的双双增长，盈利能力进一步提升。2024年前9个月，实现收入人民币187亿元，同比增长超过21%；净利润人民币35亿元，同比增长超过42%。毛利率为32.4%，同比提升2.7个百分点；净利率为18.7%，同比提升2.8个百分点。

中长期看，随着城镇化的持续推进以及居民收入水平的提升，现制饮品消费数量和消费能力将不断增长，为行业发展提供广阔的市场空间。蜜雪冰城以高性价比产品俘获用户心智，国内市场持续深耕下沉市场，将进一步巩固其领先优势，同时，国际化战略的深入推进也将为公司打造新的增长引擎。在国内国际市场共同驱动下，蜜雪冰城有望释放更大的增长弹性。

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