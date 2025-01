纵横公关集团成立30周年 昂首迈向璀璨新里程

香港, 2025年1月2日 - (亚太商讯) - 纵横公共关系顾问集团 (简称「纵横公关集团」或「集团」) 今日欣然宣布正式迈入集团成立30周年的辉煌时刻。为纪念这一里程碑,集团推出各种活动以示庆祝,其中包括已于2024年底圆满落幕的30周年标志设计比赛。通过设计比赛的激烈角逐,一款印有「30」数字和地球元素的标志脱颖而出,它象征着集团全球布局之专业团队,以及为全球客户提供卓越服务的坚定承诺。这款标志将于2025 年起广泛应用于集团的各种宣传和推广材料,成为集团30周年志庆的标志性符号。 2025年首个工作日,纵横公关集团以别出心裁的庆祝活动拉开周年志庆的序幕,为同事们准备了珍珠奶茶、茶点以及舒适的按摩服务,旨在为新的一年注入活力。 纵横公关集团主席及创办人曾立基在庆典上表示:「珍珠的璀璨光泽,象征着时间的沉淀与磨砺,正如纵横公关集团经历30年来的蓬勃发展。在过去30年间,我们见证了全球政经格局的复杂多变,面对重重挑战,我们始终坚韧不拔。而正是这份韧性和适应能力,让我们不仅跨跃挑战,更从香港一间本地公司,跻身于亚太地区顶尖的公关集团之列,拥有旗下成 员公司20家。我们的业务范畴也从最初专注的金融服务,扩展到更为全面的综合解决方案,使我们在瞬息万变的市场中独树一帜。」 纵横公关集团一直致力于业务据点和范畴的扩展,同时坚守提供卓越服务和追求进步的核心精神。2024年,集团迈向研究领域的重要一步,由在研究范畴的专精学者带领,专注于环境、社会和管治(「ESG」)议题的研究。凭借团队的学术积累和对全球趋势的深刻洞察为客户提供更具针对性的专题调研,并据此制订解决方案。集团认为,这一新服务不仅能满足现有客户的需求,更能吸引更多潜在客户,推动集团业务向多元化发展。 集团的创意服务和数位内容创作旗舰Strategic DigitaLab(简称「SDL」) (www.strategicdigitalab.com)自2017年成立以来,不断引领创新潮流。2024年,SDL更是致力于重塑品牌形象,凭借其卓越的叙事能力,在多元平台全面发力,成功带动客户寻求高效、大规模的内容创作服务,以满足、启发和鼓动目标受众。通过共享创意和数位能力,SDL使集团在瞬息万变的时代中占据先机,充分满足了各大客户的多样化需求。 而为了配合在南半球的客户需要,集团于2024年全面收购了Financial & Corporate Relations Pty Limited (「FCR」) 。FCR是澳大利亚一家拥有40年历史的顾问公司,专注于投资者、企业及财经传讯领域。集团对这次收购充满期待,相信FCR将为集团带来业务上的全新突破。 多年来,集团始终秉持对服务品质的极致追求,也因此收获了超过540个奖项和殊荣,包括亚太区最佳公关集团、最佳公关顾问(亚太区及亚洲)、大中华最佳独立顾问公司、香港最佳公关顾问、亚太区最佳财经公关顾问、最佳危机管理团队及市场领袖大奖等。 集团主席曾立基表示:「感谢每一位同事的坚持不懈和团队的合作无间,让我们能够济济一堂共同庆祝30周年这一重要时刻。展望未来,集团将继续在公关领域精益求精,寻求创新,不断提升服务品质,积极拥抱自动化和新科技;为团队提供全面的培训,并积极探索新的业务领域。同时,作为企业公民的坚定倡导者,我们也将继续积极参与公益活动和义务公关工作,为社会贡献我们的力量。」 关于纵横公共关系顾问集团 (「纵横公关集团」) 纵横公关集团于1995年在香港成立之时以投资者关系服务为核心,至今已发展成为辐射亚太区、服务本地及国际客户的综合公关顾问。集团在亚太区8大据点聘有超过250名公关专才,同时透过分布世界各地的伙伴和PROI Worldwide,在逾165个城市为客户提供一站式综合传讯服务。 欢迎流览网站: www.sprg.asia 垂询

纵横财经公关顾问有限公司

温淑贤

电话: (852) 2864 4822

电邮: eveline.wan@sprg.com.hk

网址: www.sprg.asia

香港 | 北京 | 上海 | 广州 | 台北 | 新加坡 | 吉隆玻 | 悉尼



