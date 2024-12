Tuesday, 31 December 2024, 15:56 HKT/SGT Share: 港股市场迎GaN芯片独角兽 英诺赛科掀起新一轮投资盛宴

香港, 2024年12月31日 - (亚太商讯) - 在经历近三个季度的放缓后,2024年下半年以来港股IPO重返活跃,投资者信心日益增强,内地企业来港上市步伐加快。经统计,截至12月30日,全年共有70家新股登陆港交所,内地企业62家占比88%,其余9家来自本港、新加坡及美国。 30日,在氮化镓(GaN)功率半导体领域独占鳌头的明星企业英诺赛科(2577.HK)登陆港交所主板,为港股市场带来又一枚稀缺优质标的。英诺赛科是全球首家实现量产8英吋硅基氮化镓晶圆的公司,亦是唯一具备产业规模提供全电压谱系的硅基氮化镓半导体产品的公司,IPO集资净额达13.02亿港元(绿鞋前)。 管理团队屡创佳绩 备受机构投资者青睐 英诺赛科于2017年成立,是一家致力于第三代半导体硅基氮化镓外延及器件研发与制造的高新技术企业,采用IDM全产业链模式,建立了全球首条产能最大的8英寸GaN-on-Si晶圆量产线。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入计,公司于2023年在全球所有氮化镓功率半导体公司中排名第一。 以创始人兼董事长Weiwei Luo博士和首席执行官吴金刚博士为首的管理团队,在先进材料和半导体技术领域拥有丰富的经验,带领英诺赛科在业内率先推出了氮化镓功率半导体产品,并以先进的IDM模式大获商业成功。同时,公司的研发团队不断创新,截至2024年12月10日在全球拥有406项专利及387项专利申请的广泛组合,涵盖芯片设计、器件结构、晶圆制造、封装及可靠性测试等关键领域,创造了卓越的价值。 自2018年4月至2024年4月,英诺赛科成功完成A轮至E轮共五轮融资,累计融资总额达人民币62.34亿元。公司首次公开发售前投资者阵容十分庞大,引入了招银成长、吴江产投、SK China、华业天成、钛信、武汉光谷芯、珠海港湾、中天汇富等近五十家知名机构作为战略股东,为其快速发展提供雄厚的资金及资源支持。 除了星光熠熠的Pre-IPO投资者外,是次IPO,英诺赛科还引入STHK、江苏国企混改基金、苏州高端装备及东方创联作为基石投资者。四名基石投资者拟认购总金额为1.00亿美元的全球发售股份,认购比例超过一半,足见全球半导体巨头、国资长线基金与专业投资机构对公司业务前景和投资价值的高度认可。 把握机遇形成规模经济 高成长促估值提升 自成立以来,英诺赛科持续专注于建立量产能力及投资核心技术的研发,为在蓬勃发展的氮化镓功率半导体产业中把握机遇打下基础。公司于2022年4月开始批量生产,随着产能扩大、产品供应提升以及核心技术的成熟,开始逐渐受惠于规模经济,收入获得大幅增长,市场地位亦不断提高。 于2021年、2022年及2023年,英诺赛科分别录得收入约人民币6,821.5万元、1.36亿元及5.93亿元,复合年增长率为194.8%。于2024年上半年,收入由2023年同期的人民币3.08亿元,进一步增长25.2%至人民币3.86亿元,成长势头维持强劲。 在半导体产业,采用IDM模式的公司通常会经历一个高投入的产业周期,即在产能增加的同时,会产生大额前期资本支出及研发开支,是以英诺赛科录得暂时的净亏损,这也是其发展过程中的必经阶段。而随着持续收入增长、规模经济增长及提升经营效率,预期在不久的将来,公司有望改善财务表现及实现盈利。 当前,氮化镓功率半导体行业已逐步进入持续向上爬坡的繁荣期,产业爆发无疑将催生新的投资热土。



