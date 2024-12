国泰君安国际标普全球企业可持续发展评估再获提升

香港, 2024年12月31日 - (亚太商讯) - 国际知名评级机构标普全球(S&P Global)近期发布了国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"或"公司",股份代号:1788.HK)最新企业可持续发展评估(Corporate Sustainability Assessment,简称CSA)报告。报告显示,国泰君安国际CSA评分相较于上一次评估实现了7分的稳步提升,在行业中表现卓越。 据报告,国泰君安国际在ESG三大维度(管治与经济维度,社会维度及环境维度)中均取得优异成绩,本次得分提升是由于公司在气候战略、人力资本管理和商业道德这三个关键领域领先于行业平均水平。其中,标普全球特别肯定了公司在商业道德实践方面的出色表现,并指出公司在必要披露和自愿披露方面的有效信息量及内容在金融服务行业中处于较高水平,这表明公司在ESG信息披露透明度方面做出了积极努力。 国泰君安国际一直以来高度重视ESG议题,将其融入日常运营和管理之中。2024年,公司MSCI ESG获提升至"A"级,国内知名评级机构万得Wind ESG和商道融绿ESG均授予公司行业领先的"A"评级。通过不断优化提升,国泰君安国际在ESG领域的表现获得业内广泛认可,这不仅是对公司努力的肯定,也将进一步推动公司在ESG方面的发展。随着ESG在投资者决策中的地位不断提升,国泰君安国际出色的ESG实力无疑将为公司未来发展带来更多机遇。



