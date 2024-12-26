汇舸环保宣布于香港交易所主板上市计划



香港, 2024年12月31日 - (亚太商讯) - 中国船舶环保设备及系统提供商 - 上海汇舸环保科技集团股份有限公司（「汇舸环保」或「集团」，股份代号：2613），今天宣布于香港联合交易所有限公司（「香港交易所」）主板上市计划。 汇舸环保将全球发售10,000,000股H股，其中1,000,000股H股将作香港发售（可予重新分配），占初步发售股份总数10%；9,000,000股H股将于国际发售（可予重新分配），占初步发售股份总数90%，发售价介乎31.8港元至39.8港元。汇舸环保将于2024年12月31日（星期二）早上9时正，开始于香港公开发售，并于2025年1月6日（星期一）中午12时截止。集团的股份预计将于2025年1月9日（星期四）于香港联交所主板开始买卖，股份将按每手买卖单位100股买卖，股份代号为2613。 中信证券（香港）有限公司及中国银河国际证券（香港）有限公司为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。法国巴黎证券（亚洲）有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 汇舸环保是一家中国船舶环保设备及系统提供商，服务世界各地的航运公司及船东客户。根据弗若斯特沙利文的资料，于二零二三年十二月三十一日，按船舶废气净化系统的二零二三年已完成订单总数及累计手头订单量计，集团在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。集团于二零一七年开展业务，推出首款产品船舶废气净化系统。现已开发及商业化销售多种船舶环保设备及系统。具体而言，集团的设备及系统旨在帮助客户（例如船东）减少硫化物及GHG 排放。此外，集团通过提供内部设计以及供应设备及系统来提高船上生活条件及加强海事作业，旨在帮助客户改善其船员的生活质素。 受惠于ESG监管框架及海洋环境保护相关倡议所带动日益壮大的全球市场 作为船舶环境保护设备及系统提供商，汇舸环保受惠于日趋严格的ESG 监管框架及海洋环境保护相关倡议所带动的日益壮大的全球市场。汇舸环保的设备及系统助力集团的客户追求更高效及可持续的商业运营。对集团设备及系统的需求亦受到各种ESG 相关要求的带动。例如，国际海事组织将燃料油的硫上限设定为0.5%，自二零二零年起生效，并推出EEXI 及CII 等措施，自二零二三年起生效。于二零二三年七月七日，国际海事组织修订了其GHG 减排战略，其目标是到二零五零年实现净零排放的中长期里程碑。此外，欧洲联盟从二零二四年开始引入欧盟航运排放交易系统，以及即将出台的二零二五年FuleEU 海事法规。不断发展的ESG监管框架为集团的设备及系统的销售增长做出了贡献，并将继续做出贡献。 研发及创新能力，捕获快速变化的市场需求 集团的研发及创新能力使其能够快速回应市场需求，开发新设备及系统，帮助船东和造船商应对不断演进的环保要求以及彼等的独特需求。例如，集团的产品船舶废气净化系统已经历四代升级，每一代在脱硫效率方面均有所提升。集团船舶废气净化系统的核心部件脱硫塔具有轻量化设计特点，可降低船舶的功耗。为缩短安装时间，节省船东船舶运作中断的时间和成本，集团已对产品进行模组化。汇舸环保位于上海及里斯本的研发团队还利用各自的优势合作建立不同研发阶段的设备及系统及交换研发成就。两个研发团队各自均可独立展开研发工作，对集团的创新战略至关重要。 强大的全球服务网络，服务多元优质的客户群 汇舸环保位于上海的服务中心及中国附属公司为国内及全球市场提供服务。集团位于新加坡的服务中心为东南亚市场提供服务。集团通过服务承包商提供全球服务，包括亚洲、欧洲、美洲及中东。汇舸环保的服务中心负责在集团的全球服务网络提供客户服务及技术指导，且其还进行营销活动。通过全球服务网络，集团为客户提供从售前技术咨询到售后维护的服务，已培育一个全球服务网络。汇舸环保致力保持快速响应的沟通渠道，确保全天候确认并解决客户反馈的问题。集团的客户群现在遍布多个国家及地区，包括亚洲、欧洲、美洲及中东，展示了汇舸环保的全球影响力和客户对集团设备及系统的信任。 全方位的定制型船舶环境保护设备及系统 集团是拥有不仅涵盖船舶脱硫系统、船舶节能装置及船舶清洁能源供应系统，同时还提供涵盖社会层面的海事服务（包括船舶内装，以改善船员的工作及生活环境）的成套设备及系统的少数从业者之一。凭借全面的产品组合，集团能够按照客户的独特需求为彼等提供定制的设备及系统组合。集团定制化方法对客户有利，因为其使集团能够客制化设备及系统，从而满足不同船舶的不同规格和技术要求。每套设备及系统均可进行定制，以符合个别的船舶类型、客户需求、航线及船舶登记，集团定制从理解客户需求开始，到进行现场3D扫描建模，形成技术建议及图纸，其后提交至船级社及客户供审查和认证，最后进行采购、制造、安装及调试。 强大的供应链管理能力及严格的质量控制 汇舸环保具备强大的供应链管理能力，该能力垂直整合集团设备及系统的所有关键组成部分。这进而亦确保了质量的控制。集团向国内外知名供应商采购零部件及原材料，包括海水泵，水质分析仪，烟气分析仪，以及氮气系统。汇舸环保的供应链能力使集团能够对成本、质量及进度保持控制权，确保可靠及具成本效益的设备及系统开发及业务运营。集团已建立产品质量控制体系且集团的生产设施已从包括法国船级社及劳氏船级社在内的主要船级社获得对船舶废气净化系统及相关产品的工厂认证。集团的其他产品已获得包括美国船级社、劳氏船级社、挪威船级社、法国船级社、日本海事学会及中国船级社在内的主要船级社的认证。汇舸环保采用「以销定产」模式，使集团的生产计划与销售订单量保持一致。此举最大限度地减少了生产过剩和库存过剩的风险。 上海汇舸环保科技集团股份有限公司

CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

资料摘要 全球发售详情： 全球发售之股份数目 : 10,000,000股H股 香港发售股份数目 : 1,000,000股H股(可予重新分配) 国际发售股份数目 : 9,000,000股H股(可予重新分配) 最高发售价 : 每股H股39.8港元，另加1%的经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费（须于申请时以港元缴足，多缴股款视乎最终定价可予退还） 每手买卖单位 : 100 股H股 香港公开发售开始 : 2024年12月31日(星期二) 上午9时 香港公开发售结束 公布股份配售和发售结果 : : 2025年1月6日(星期一) 中午12时 2025年1月8日(星期三) 预计上市日期 : 2025年1月9日(星期四) 股份代号 : 2613 所得款项用途： 经扣除就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，按发售价为每股H股35.8港元（指示性发售价范围的中位数）计算，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约312.0百万港元，并计划作下列用途： - 约50.0%（或156.0百万港元）将用于研发。

- 约15.0%（或46.8百万港元）将用于潜在并购。

- 约15.0%（或46.8百万港元）将用于投资在中国内地或东南亚设立生产设施。此外，亦会就生产设施采购制造及仓储物流设备，并购置信息技术软件和硬件。

- 约10.0%或31.2百万港元将用于在国际上设立四间服务中心，包括亚洲、欧洲及中东。公司亦会升级服务中心。

- 约10.0%（或31.2百万港元）将用作营运资金及一般企业用途。 此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表上海汇舸环保科技集团股份有限公司发布。如有垂询，请联络︰ 博达浩华国际财经传讯集团 冯嘉莉 +852 3150 6763 kelly.fung@h-advisors.global 杨冬梅 +86 150 2184 0493 may.yang@h-advisors.global 薛颖心 +852 3150 6782 bonnie.xue@h-advisors.global



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