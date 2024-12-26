中国营养品行业品牌商纽曼思公布于香港主板上市计划



香港, 2024年12月30日 - (亚太商讯) - 专营藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品的中国领先母婴营养制成品营销、销售及分销商纽曼思健康食品控股有限公司（"纽曼思"或"集团"），今日公布在香港联合交易所有限公司（"香港联交所"）主板上市计划的详情。 集团拟发售合共250,000,000股股份，其中225,000,000股股份作国际发售（可予重新分配），25,000,000股股份作香港发售（可予重新分配）。指示性发售价范围介乎每股发售股份0.80港元至1.09港元。假设发售价为每股发售股份0.95港元（即指示性发售价范围的中位数）及超额配股权未获行使，经扣除就全球发售应付的包销费及相关上市开支后后，预计全球发售所得款项净额约为156.3百万港元。 香港公开发售将于2024年12月30日（星期一）开始，并于2025年1月7日（星期二）正午结束。股份预期将于2025年1月10日（星期五）于香港联交所主板挂牌买卖，股份代号为2530，每手买卖单位为8,000股股份。 财通国际融资有限公司的独家保荐人及独家整体协调人。财通国际证券有限公司及富华建业证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中国光大证券（香港）有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、富途证券国际（香港）有限公司、辉立证券（香港）有限公司、东吴证券国际经纪有限公司及众宸证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 投资亮点 扎根母婴营养品行业多年，拥稳健的市场定位及高度品牌认可 纽曼思早于2007年进军中国母婴营养品市场，为中国母婴营养品行业藻油DHA分部的专属品牌拥有人。集团以专属品牌"纽曼思"及"纽曼斯"（Nemans）营销营养品，满足孕妇及产后妇女、婴儿以至儿童不同阶段的营养需求。集团凭借在行业的悠久历史及良好声誉、产品质量优良加上完善且多元化的销售及分销网络，使集团从竞争对手中脱颖而出，并持续保持竞争优势，从而把握市场上不断涌现的机遇。 纽曼思之业务稳步上升，收益由2021财政年度的约人民币337.6百万元增加至2023财政年度的约人民币426.5百万元；毛利率于2021至2023财政年度、以及2023及2024年6个月，维持稳定于70%以上。经调整纯利[1]由2021财政年度的约人民币130.4百万元增加至2023财政年度的约人民币172.3百万元，升幅达32%。根据弗若斯特沙利文咨询报告，集团在2023财政年度于中国藻油DHA市场的零售销售值，无论是与中国市场国际及国内藻油DHA品牌相比，还是仅与国内藻油DHA品牌比较，均位居首位。 凭借藻油DHA产品的成功，集团持续推广其专属品牌下的其他营养品（如益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品），以满足消费者的不同需求和消费偏好。多年来，集团荣获包括2021天猫双11全球狂欢节的"增长引擎奖"、"2022年度天猫婴童食品行业奖 - 年度超级单品奖 - 年度宝宝营养品"及"2023财年天猫国际品类冠军营"在内的各种奖项，彰显其营养品深受市场认可。 多元销售渠道，扩大市场渗透 纽曼思在中国拥有多元化且覆盖线上及线下渠道的销售及分销网络。集团的线上销售渠道包括在中国流行的网购平台，而鉴于近年来电子商务日益普及加上消费者对网上资讯的依赖，集团亦会透过线上销售渠道提供资讯及宣传其营养品与品牌。于2021财政年度、2022财政年度、2023财政年度及2024年6个月，线上销售渠道的收益占相应年度╱期间的收益分别64.1%、66.3%、73.0%及80.7%。于往绩期间，集团有绝大部分的收益来自网购平台，包括淘宝、抖音及京东。 线下销售渠道方面，于2024年6月30日，集团委聘了17名地区分销商于中国各地销售及分销产品。集团的产品借助该等地区分销商的下游销售渠道，如药房、母婴产品店、产后护理中心、零售店及其次级分销商，渗透入中国各地的市场。集团亦定期对各分销商进行管理、监察并培训，确保他们熟知集团的营养品。该等线下销售渠道布局，令集团的产品得以覆盖中国多地，并加速进入中国各主要城市的步伐。 集团相信，其在中国的多元化销售及分销网络赋予集团坚实的基础，以利于进一步扩大产品销售，并提高产品及品牌的市场认可度。同时，该等多元化的销售及分销网络亦有助集团降低在任何当地市场的集中风险。 策略性地选择主要原材料海外供应商，提升市场信心 纽曼思相信，维持营养品所用原材料的质量及安全是成功的关键。因此，集团透过策略性地选择营养品的主要原材料海外供应商，维护及保持产品质量。具体而言，集团严格要求藻油DHA成品供应商使用全球藻油DHA市场的领导者帝斯曼集团[2]供应的主要原材料，及要求所有益生菌产品的供应商使用益生菌原材料供应商[3]供应的原材料。根据弗若斯特沙利文咨询报告，使用国际一流原材料的产品备受中国母婴营养品行业的消费者欢迎。因此，集团这一策略有助保证其产品质量、提升消费者信心，从而维护及提高集团的声誉。 集团对产品品质的坚持亦备受行业肯定。集团荣获由宝宝树（中国孕产妇及婴儿社区平台）颁发的"Babytree宝宝树金树奖 - 2020年度优质国民品牌奖"，由CBME孕婴童展颁发的"CBME 2020感恩同行共生未来 - 荣耀品牌伙伴奖"及由育儿网（一家中国育儿网站）颁发的"2021年度育儿网橙品清单妈妈口碑之选 - 宝宝用品年度人气营养品"。集团亦于2019年至2021年连续三年获得由母婴行业观察及樱桃大赏评委会颁发的"樱桃大赏 - 年度婴幼儿营养品品牌最佳表现力大奖"及于2022年获得"第八届樱桃大赏 - 年度婴幼儿营养品品牌杰出表现力大奖"；并于2023年，再次荣获"天猫国际母婴行业紫曜雷霆奖"。 管理团队经验丰富，确保业务可持续发展 纽曼思由一支经验丰富及尽忠职守的管理团队带领，团队具备有关中国营养品市场的丰富经验及渊博知识。集团的主席、行政总裁及执行董事王平先生于企业营运及管理方面拥有超过20年经验，自集团成立以来一直管理本集团。而负责集团整体营运及管理的安勇先生，曾任澳美澳乳业总经理，拥有超过17年的食品行业。同时，集团的其他高级管理层成员于营养品行业拥有多年经验或具备相关的管理和财务专长，令集团得以制定及实施适当的业务策略，快速应对中国营养品市场瞬息万变的市场环境及需求，有助集团实现可持续增长。 业务策略 纽曼思的业务目标是实现可持续增长、提高市场份额及巩固集团在中国营养品市场的市场地位。为进一步实现该等目标，集团计划采取以下策略： 透过多种方法增加营销投入，提升集团品牌知名度 纽曼思相信，成功的品牌建设是业务发展的关键。集团已经将"纽曼思"及"纽曼斯"（英文名称为"Nemans"）发展为在中国获高度认可的品牌。自2007年首次对出DHA产品以来，集团的营销、销售及分销主要集中于中国的一线、新一线及二线城市，但广东省、江苏省、山东省、浙江省及安徽省的若干三、四线城市（如汕头、江门、揭阳、湛江、肇庆、潮州、清远等）（"选定城市"）的营养品行业亦存在巨大潜力和机遇。 根据弗若斯特沙利文咨询报告，选定城市的营养品市场总规模2018至2023年复合年增长率约为28.6%，预期至2028年复合年增长率将达19.9%；其年度人均可支配收入约为人民币25,000元至人民币68,000元，与该等省份的一、二线城市有或多或少的重迭区间；由于业内领先品牌历来集中在中国的一线、新一线及二线城市进行营销及销售，选定城市的市场竞争亦较小。有见及此，为进一步推广产品、提升品牌知名度及形象，并加强尤其是对现有销售及分销网络尚未覆盖或覆盖不足的较低发展地区的渗透力，集团拟透过不同的方式加强市场营销工作，进一步扩大销售及分销网络，提高线上及线下渠道的销售额。对于线上渠道，集团将在社交媒体平台及网购平台进行网上营销以及推广其品牌及产品。而针对线下渠道，集团将扩大线下销售网络、举办及参与会议、大型贸易展览会及业界活动。集团已计划于未来三年各年底前举办约15至20场会议。 在香港推广集团的产品，并将销售网络扩展到当地 根据弗若斯特沙利文咨询报告，鉴于在中国母婴营养品行业，使用进口原材料的产品颇受客户青睐，国内品牌在香港开设办事处和商店，应可进一步加强其进口原材料和海外加工的产品在客户心中的形象及印象，而在香港销售的营养品亦被中国消费者认为更值得信赖和可靠。因此，集团计划透过在香港推广其产品，并将销售网络延伸至当地，进一步加强其品牌形象。 为此，集团拟在香港中环一个购物中心设立一家零售店；加之其藻油DHA及益生菌产品使用国际供应商提供的主要原材料，集团相信，有关策略可进一步加强集团品牌的国际元素。同时，集团计划聘请设于香港的独立营销代理，在香港为集团的产品开展一系列的促销活动。有关营销及推广服务将包括：电视广告、户外平面广告、开幕活动管理、赞助管理、数字平台策略性推广，及在婴童展和其他巡回展览中进行推广。集团亦拟于香港设立一个办事处及仓库，以支持集团当地零售店运作及产品分销。 所得款项用途 项目 约 向着名且受欢迎的KOL购买营销及推广服务 34.5% 购买电商公司的品牌营销及推广产品 22.0% 参与会议及大型贸易展览会及业界活动 7.0% 在香港中环一座购物中心设立零售店 12.6% 聘请香港的独立营销代理 18.0% 在香港设立办事处及仓库 5.9%

关于纽曼思健康食品控股有限公司 纽曼思健康食品控股有限公司是一家专注于高品质藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品的中国领先营养制成品营销、销售及分销商。作为中国母婴营养品行业藻油DHA分部的专利品牌拥有人，集团旗下两大核心品牌"纽曼思"及"纽曼斯"（Nemans），透过多元化的销售及分销网络，为中国消费者提供优质的健康及营养解决方案。根据弗若斯特沙利文咨询报告，集团在2023财政年度于中国藻油DHA市场的零售销售值，无论是与中国市场国际及国内藻油DHA品牌相比，还是仅与国内藻油DHA品牌比较，均位居首位。此外，在使用海外供应商供应的藻油DHA原材料的中国前五大母婴藻油DHA国内品牌中（总计市占率达62.3%），集团的零售销售值高居榜首。 如欲了解更多，请访问集团官方网站：https://www.numans.cc/ [1] 经调整纯利（非香港财务报告准则计量）的定义为加回上市开支的经调整年╱期内纯利。

[2] 根据弗若斯特沙利文咨询报告，帝斯曼集团被视为中国藻油DHA市场的领导者，按产量及价值计算，于2023年制造中国藻油DHA市场超过40%的原材料及成品。

[3] 根据弗若斯特沙利文咨询报告，该供货商于2023年为中国最大益生菌原材料供货商之一，占当年中国益生菌原材料供应市场总收益约35%



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