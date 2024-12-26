

香港, 2024年12月30日 - (亚太商讯) - 香港医疗工程业界一直积极响应香港特别行政区政府推动先进科技建筑法，以实现高效建筑。业界于2020年采用先进的"组装合成"（MiC）建造技术，配以"机电装备合成法"（MiMEP），成功建造全球首个组装合成可快速建造的高规格负压隔离病房的模组。该模组早在2020年第一波疫情开始被征用作抗疫用途。疫后负压隔离病房的模组被转送到九龙湾建造业零碳天地作为期约两年的公众展览，以推广组装合成建筑法。模组于2025年完成公众展览后，部分组件将会被回收，作进一步研究等用途。此项目展现了创新工程技术在用于公共卫生方面的巨大潜力，并为模组化设计传染病隔离设施的技术奠定了坚实的基础。 香港工程业界过去一直群策群力，运用崭新思维和技术，为对抗新冠疫情出一分力。由设计草图到落成项目，业界仅用了四个月的时间，于2020年5月成功打造出媲美医院规格的负压隔离病房，并成为全球首例，及后此设计方案更被誉为"港版火神山"。此设施设计展现了香港工程界的专业能力、创新精神以及在危机时刻的快速应变能力，更为全球应对这类事件提供了重要的参考范例。 该项目采用先进的MiC建造技术，配以MiMEP两种高效建筑方法相辅相成，共同提高建筑效率，让整个建造周期仅需约一个月的时间。MiC技术允许近八成的工序在工厂预制完成，再运送至现场快速组装和调试，显著缩短了在工地的建造时间，并确保了工程质量和可持续性。经严格的通风测试验证，这些病房能提供高效的负压隔离环境，有效阻断高传染性病毒粒子经空气的传播。隔离病房设计的特点是不需外置大量风喉等的中央空调系统支援，以 MiMEP 内藏的通风空调自给自足形成所需的空气流向设计，得以有效控制感染。因应香港寸金尺土的情况，须设计出能在狭小空间建成的项目，这个"高度浓缩设计"在当时来说是全球首例。 香港工程师学会前会长、英国屋宇装备工程师学会前副会长、英国医疗工程学会香港分会主席源柏樑教授、工程师表示："当年受到国家'火神山'项目的启发，开始构思如何在有限的空间内建成高规格的隔离病房，要有双门连锁控制，以达至精准控制气流走向，为了便于运输，因此以标准货柜箱体积为蓝本而设计，是其中一个理想的选项。结合MiC和MiMEP两种建筑方法，可实现病房自给自足的通风空调设计，以及透过较小的机电模组连接每间病房供电，这项创新设计亦成为当时的全球首例。"源教授在其时亦分享了这设计给各工程同业，合作建设更多合适的隔离设施。 源教授补充："组装合成高规格负压隔离病房的成功，证明了工程创新在应对公共卫生挑战中的重要作用。该项目已完成其历史任务，但这并非终点，我期望透过这次成功的经验，更好地响应政府以此新颖的高效建筑方法，建造更多先进的建筑项目，并鼓励香港更多工程师投身创科创新行列，携手演译及说好香港工程故事。" 香港工程师学会前会长、英国屋宇装备工程师学会前副会长、英国医疗工程学会香港分会主席源柏樑教

授、工程师衷心感谢工程业界的鼎力支持，群策群力于2020年采用先进的"组装合成"（MiC）建造技术

，配以"机电装备合成法"（MiMEP），成功建造全球首个组装合成可快速建造的高规格负压隔离病房

的模组，成就香港工程界的创举。 此组装合成高规格负压隔离病房的设计特点是不需外置大量风喉等的中央空调系统支持，以"机电装备合

成法"（MiMEP）内藏的通风空调自给自足形成所需的空气流向设计，得以有效控制感染。图标香港工程

师学会前会长、英国屋宇装备工程师学会前副会长、英国医疗工程学会香港分会主席源柏樑教授、工程

师进行烟雾测试，显示空气只会单向流入病房，或经通风系统被抽走。 经严格的通风测试验证，此组装合成高规格负压隔离病房能提供高质量的负压隔离环境，有效阻断高

传染性粒子经空气的传播。 疫后高规格负压隔离病房的模组被转送到九龙湾建造业零碳天地作为期约两年的公众展览，以推广组装

合成建筑法。模组于2025年完成公众展览后，部分组件将会被回收，作进一步研究等用途。 此组装合成高规格负压隔离病房除了在出入口安装双重门控制气流之外，亦设有紫外光消毒双重门传递

箱，方便病人随时接收房外物资的同时，尽量减少医护人员进出病房的次数，降低病毒传播的风险。 此组装合成高规格负压隔离病房的设计特点是不需外置大量风喉等的中央空调系统支持，以"机电装备合

成法"（MiMEP）内藏的通风空调自给自足形成所需的空气流向设计，即空气只会流入病房，不会从病房

流出，得以有效控制感染。 此组装合成高规格负压隔离病房的设计特点是不需外置大量风喉等的中央空调系统支持，以"机电装备合

成法"（MiMEP）内藏的通风空调自给自足形成所需的空气流向设计，即空气只会流入病房，不会从病

房流出，得以有效控制感染。 关于源柏樑教授、工程师 源柏樑教授、工程师是一位专业工程师，他为香港医疗工程界服务四十年。早年在香港政府部门任职期间，源教授、工程师开始参与医院的建造、营运和维护。目前，他在公营医疗机构负责监督医院的工程设施设计及管理。他亦带领环境及能源可持续发展方面的工作，涵盖本港现有医院、新建及扩建医院项目。 在对抗新冠肺炎疫情方面，他凭借多年有关研究及设计和建设医院通风系统设施的经验，适时创新设计及改建医院内病房为负压病房包括亚博馆小区治疗设施，以应付公共医疗对隔离设施的急切需求。抗疫其间源教授更担当政府"食肆换气量规定工作小组"主席，在短短几个月内为逾 18,000 家食肆改善通风，为小区的疫情防控带来莫大裨益。他早年亦受世界卫生组织及联合国项目事务邀请担任专家顾问，数度到印度尼西亚为当地公立医院建造隔离病房给予工程技术指导。 源教授、工程师为"香港工程师学会"前任会长，现任香港"工程师注册管理局"主席，"英国医疗工程学会"香港分会主席，以及"英国屋宇装备工程师学会"前任副会长。源教授、工程师于二零二三年再度获选为"国际工程技术士协议"副主席，并同时当选出任"首尔协议"主席，亦成为"国际工程联盟"执委会成员。源教授、工程师积极参与全球各个国际工程专业组织及平台工作，为巩固工程专业水平及推动工程界有更广泛流动性作出不少贡献，获"英国能源学会"颁授荣誉院士、及"英国医疗工程学会"终身成就奬，最近更获得"英国屋宇装备工程师学会"授予学会最高荣誉的金奬奬章，他亦已作为委员服务了"中国医院协会"医院建设分会接近二十年。在二零二零年，源教授获香港特别行政区颁授"行政长官社会服务奖状"，以表彰他于对抗新冠疫情所作出的杰出贡献。



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