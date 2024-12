Monday, 30 December 2024, 12:14 HKT/SGT Share: 顺丰控股:把握物流行业发展红利 以人为本打造新质生产力

香港, 2024年12月30日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,亚洲物流龙头顺丰控股(6936.HK)在以人为本的企业文化指导下,依托强有力的组织和战略执行机制,通过优化管理、技术创新、多网融通、营运模式变革等措施,持续提高经营效率,增厚盈利能力,在降本增效方面始终走在行业前列。 年内,交通运输部、国家发展改革委联合印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知,从国家层面拟通过进一步降本增效来振兴中国物流运输行业的战略和决心,释放重大利好。 战略优势,增强企业凝聚力与美誉度 在顺丰控股31年的发展征程中,战略先行保证了企业的革新力,建立科学的实施管理体系并全面推动,有的放矢地提升组织能力,加速战略执行与业绩提升。 顺丰的管理团队,带领顺丰控股完成了短期内具有挑战但长期内具有巨大效益的变革。通过在国内和国际上坚定执行增长策略、战略收购及合作伙伴关系,公司发展成为亚洲最大的综合物流服务提供商。同时,凭借丰富的本土和国际经验,管理团队多元化的背景亦创造了一种包容的学习和合作文化,帮助公司吸引了众多顶尖人才。 对顺丰控股而言,以人为本的企业文化对内可促进公司可持续增长,对外则促进与客户建立更紧密的关系。公司大力培养收派员团队,为其提供有行业竞争力的薪酬和福利待遇、持续的培训和上升通道,让他们得到应有的支持和关怀,并将同样的热情和温暖传递给客户。公司已连续八年获《财富》杂志评为最受赞赏的中国公司之一,成为唯一一家获此国际殊荣的物流服务提供商。 运营管控能力卓越,扩大规模经济效应 基于直营、综合物流能力和独立第三方的业务模式,顺丰控股建立了强大的运营管控能力,不断提高对全链条的可视性,进行资源的灵活分配,使其具有行业领先的竞争优势,在有效提高效率的同时保持较低的成本,形成规模经济。 为在整个运营过程中提高运营效率并降低成本,顺丰控股运用多种方式来提高生产力,同时专注于多网融通和运营效率提升。随着能力和服务不断发展,公司能够不断识别更多的协同领域,以提高运营效率,带来可持续的盈利增长,2021年至2023年归母净利润复合年增长率达31.9%。 此外,为推进多网融通,顺丰控股计划继续实施统一的物流网络规划,整合多个物流网络的相关资源,以创建一个高度融合物流网络,这将提高资源利用率,避免重复投资建设并增强规模经济效应。特别是,公司将通过进一步优化设施的利用率并采用创新的运营模式,专注于提高在揽收、中转、运输、配送等各环节的能力和效率,以及通过增加数字化管理举措和优化激励计划,进一步提升人员管理效率。 多项深有裨益的降本增效举措,令顺丰控股获得了可观的业务规模、业绩增长及盈利能力,形成新质生产力。存量与增量政策协同作用下,其高质量可持续发展的经营基础正不断巩固,未来有望呈现一个更深度国际化的标杆物流企业。 近期公司宣布获调入沪港通及深港通下的标的证券名单,已于12月23日生效。随着公司H股调入沪、深港通名单,内地投资者投资门槛得到降低,有望提升公司H股的交易流动性,利好公司H股的股价表现。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network