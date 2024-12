Monday, 23 December 2024, 18:18 HKT/SGT Share:

来源 Hunlicar Group Limited 亨利加集团举办更名志庆暨香港交易所中午开市仪式 - 焕新形象启新篇 聚焦家办展多元化决心

香港, 2024年12月23日 - (亚太商讯) - 亨利加集团有限公司(下称"亨利加集团"、"本公司";连同其附属公司统称"本集团";香港联交所上市编号:3638.HK)早于2024年11月8日,正式公告更名为"亨利加集团有限公司",英文名为"Hunlicar Group Limited",并于今日(23日)欣然宣布,为庆祝集团成功更名并迈向新里程,在香港交易所举办更名志庆暨香港交易所中午开市敲锣仪式。 今日(23日),多位重量级来宾莅临活动现场,与亨利加集团共同庆祝更名成功,亦表达对本集团新兴业务发展蓝图之期待,充分体现各界对本集团之多元发展的高度认可,公司董事会成员及高级管理层,以及成员公司的管理层代表亦出席此活动,与来宾共同见证这一重要时刻。 亨利加集团有限公司董事会成员、高级管理层以及成员公司的管理层一同参与于香港交易所举行的中午开市敲锣仪式 亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生 亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生在开市仪式上致辞,感谢各位股东、合作伙伴及员工一同参与此仪式,并见证本集团以全新面貌迈向新里程,逐步实现"致力于成为全球领先的金融和科技企业"的发展愿景。近来,亨利加集团积极求变,不但重塑业务架构及扩张版图,更将重点转向更具增长潜力的业务上,包括家族办公室、资产管理等的领域。 致辞结束后,张主席敲响开市铜锣,为亨利加集团新篇章揭开序幕。是次更名志庆成功举办,充分展现亨利加集团聚焦核心业务及推动多元化发展业务之决心,彰显未来进一步发展的潜力。本集团的成绩得益于敏锐的政策洞察力、前瞻性的多元化战略布局、强劲的专业实力,以及每一位集团成员的辛勤奉献。同时,本集团亦通过举办一系列活动促进业务领域间的交流与进步,包括家族办公室业务,为香港金融市场添砖加瓦,展现卓越社会责任担当。未来,本集团将继续巩固业务基础,持续关注市场动态并果断作出战略部署,以实现"金融+科技"双轮驱动的可持续发展模式,创造业务新价值。 亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生表示:"我们非常高兴举办此次更名志庆暨香港交易所中午开市仪式,邀请到众多行业代表及嘉宾到场与我们一同分享喜悦。受惠于家办利好政策,我们的家族办公室业务多项举措已顺利落地,并取得实质进展。展望未来,我们将不忘初心,继续践行多元化发展战略,为股东、投资者及客户创造长久价值。" 有关亨利加集团有限公司(股份代号:3638.HK)

亨利加集团有限公司(股份代号:3638.HK)是一家专注于金融和科技领域的多元化企业,业务涵盖综合金融及专业服务,电子产品贸易、食品供应链及生命科技等领域,形成"金融+科技"双轮驱动的可持续发展模式。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华及亚太地区,成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,提供资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。本集团成员是证监会核准的持牌法团、同时拥有保监局的保险中介人牌照、积金局的强积金中介人牌照、以及放债人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。



