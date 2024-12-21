Trio AI 建立人工智能超级计算(AISC)卓越伙伴生态格局

Trio AI 行政总裁钟伟强博士表示：「人工智能将彻底改变所有行业，推动前所未有的创新、效率和增长。无论是物流、创意、医疗、金融、制造还是零售行业，AI 正在赋能各企业解决复杂问题、优化营运及开创新机遇。我们在 8 月 23 日上线及运营香港首个千卡算力集群，未来将持续扩大投资，具备万卡扩展性。我们感谢香港电讯的支持，建立策略伙伴关系，让我们共同期待未来在 AI 领域的更多成就，与我们的伙伴携手推动香港的科技创新。」
香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆先生表示：「作为可靠的企业科技解决方案提供者，香港电讯致力于发掘企业AI的潜力，并加速其在大湾区企业的应用。我们与Trio AI的策略伙伴关系扩大了高效能运算服务的可及性，惠及更广泛的企业和机构，以应对由AI带动的日益增长的超级运算需求，同时促进创新并提高各行业的营运效率。透过香港电讯的 AI Superhighway作为基础，我们提供超高速2和超低时延3的网络连接，将Trio AI的1024-GPU算力集群与本地企业和机构的数据中心紧密连接。」
捉紧 AISC 在香港、大湾区及东南亚的机遇
未来两年，Trio AI 将与香港电讯紧密合作，识别、开发和落实 AISC 解决方案的行销策略。此次合作还将专注于多品牌 GPU 管理和 AI 专业服务，凭借 Trio AI 的 AIDC 平台管理软件及其 AI 专业服务团队，为客户提供优质 AI 解决方案和营运体验。此外，双方将探索如何利用 Trio AI 的 AI 算力和伺服器，为香港客户提供高质量的 AI 算力资源。作为市场领先的数码转型合作伙伴，香港电讯提供一站式企业应用方案、网络及智能生活服务组合。通过是次合作，Trio AI 将获得更高的品牌认可度，并让更多企业接触其AISC解决方案，从而增强其在行业中的地位。
提升算力以支持更广泛的应用
与常规AI相比，AISC利用高效能运算系统，通过多个强大处理器并行运作，显著地提升了计算能力，使其得以在科研及需要大量计算资源的行业进行先进的模拟和预测分析。常规AI专注于执行较小规模的智能任务，而AISC利用超级计算来提升 AI 能力，从而高效处理更大数据集并解决更复杂的问题。
与沐曦（METAX）共创强大伙伴关系，建立香港首个国产高效能千卡集群， 帮助企业出海
与此同时，Trio AI 与沐曦（METAX）携手建立深度合作，取用由沐曦（METAX） 芯片所支援的 AI 相关运算资源，大力发展人工智慧基础设施服务，既配合香港政府于人工智慧的策略方向，服务香港本地企业，亦帮助内地企业经由香港第一站出海到一带一路国家。人工智慧三大元素包括算力、演算法及数据。Trio AI 正建立和管理专有的 GPU 算力集群，提供多元算力及万卡算力平台的扩展性，通过客制化部署、灵活按需付费的两种模式提供算力服务。在此之上，进一步提供AI平台服务，包括模型即服务和数据池等开发所必须的增值服务，端到端一站式帮助各大小企业与 AI 相结合的应用落地。
Trio AI 行政总裁钟伟强博士表示：「我们11 月在数码港成立人工智能超算中心推动产学研用深度融合，融合人工智能和数字世界打造先进的加速计算平台。在这个快速变化的时代，香港的战略地位使我们能够高效支持各类客户和项目，实现多种大模型算法在多元芯片上的高效、统一部署，为更多人工智能企业提供充足的算力资源。