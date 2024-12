Friday, 20 December 2024, 19:17 HKT/SGT Share:

来源 Trio AI Trio AI 建立人工智能超级计算(AISC)卓越伙伴生态格局 - 与香港电讯签署谅解备忘录建立策略伙伴关系

- 与沐曦共创强大伙伴关系

- 构建以中国 GPU 科技为核心的万卡扩展性算力平台

- 缓解大模型行业「算力荒」助力企业数码转型洞察 AI 先机

香港, 2024年12月20日 - (亚太商讯) - 拥有逾千卡算力平台、亚洲领先人工智能(AI)基础设施服务供应商 Trio AI 持续丰富区内科技应用与生态系统,日前宣布与香港电讯有限公司(「香港电讯」)签署谅解备忘录(「备忘录」),透过双方的业务网络和专业知识,探索人工智能超级计算(Artificial Intelligence Super Computing, AISC)解决方案的机遇。此外,Trio AI 与沐曦(METAX)携手建立深度合作,取用由沐曦(METAX) 芯片所支援的人工智能(AI)相关运算资源,引进更多元化的云端服务,有助企业客户在数码转型中发挥最大潜力,推动香港发展成为国际创新科技中心方面迈出了重要一步,为大模型训练提供了算力解决方案。 在 AI 算力迅猛发展的人工智能时代,GPU 作为并行计算的主要组成部份,市场正在快速成长。Verified Market Research1 数据显示,2021 年全球 GPU 芯片市场规模为 335 亿美元,预计 2030 年将增长至 4774 亿美元,2022-2030 年的 CAGR 为 33.3%,GPU 市场呈现出强劲增长态势。 2024 年 12 月 11 日,Trio AI 行政总裁钟伟强博士及香港电讯商业客户业务产品市务及方案顾问部高级副总裁钟伟康先生,在 Valuetronics 执行董事周国杰先生及香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆先生见证下签署谅解备忘录。双方将在备忘录合作框架下,探索在香港、大湾区及东南亚地区转售、市场推广和宣传 AISC 解决方案的机会。 Trio AI 行政总裁钟伟强博士表示:「人工智能将彻底改变所有行业,推动前所未有的创新、效率和增长。无论是物流、创意、医疗、金融、制造还是零售行业,AI 正在赋能各企业解决复杂问题、优化营运及开创新机遇。我们在 8 月 23 日上线及运营香港首个千卡算力集群,未来将持续扩大投资,具备万卡扩展性。我们感谢香港电讯的支持,建立策略伙伴关系,让我们共同期待未来在 AI 领域的更多成就,与我们的伙伴携手推动香港的科技创新。」 香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆先生表示:「作为可靠的企业科技解决方案提供者,香港电讯致力于发掘企业AI的潜力,并加速其在大湾区企业的应用。我们与Trio AI的策略伙伴关系扩大了高效能运算服务的可及性,惠及更广泛的企业和机构,以应对由AI带动的日益增长的超级运算需求,同时促进创新并提高各行业的营运效率。透过香港电讯的 AI Superhighway作为基础,我们提供超高速2和超低时延3的网络连接,将Trio AI的1024-GPU算力集群与本地企业和机构的数据中心紧密连接。」 捉紧 AISC 在香港、大湾区及东南亚的机遇 未来两年,Trio AI 将与香港电讯紧密合作,识别、开发和落实 AISC 解决方案的行销策略。此次合作还将专注于多品牌 GPU 管理和 AI 专业服务,凭借 Trio AI 的 AIDC 平台管理软件及其 AI 专业服务团队,为客户提供优质 AI 解决方案和营运体验。此外,双方将探索如何利用 Trio AI 的 AI 算力和伺服器,为香港客户提供高质量的 AI 算力资源。作为市场领先的数码转型合作伙伴,香港电讯提供一站式企业应用方案、网络及智能生活服务组合。通过是次合作,Trio AI 将获得更高的品牌认可度,并让更多企业接触其AISC解决方案,从而增强其在行业中的地位。 提升算力以支持更广泛的应用 与常规AI相比,AISC利用高效能运算系统,通过多个强大处理器并行运作,显著地提升了计算能力,使其得以在科研及需要大量计算资源的行业进行先进的模拟和预测分析。常规AI专注于执行较小规模的智能任务,而AISC利用超级计算来提升 AI 能力,从而高效处理更大数据集并解决更复杂的问题。 Trio AI 行政总裁钟伟强博士(右一)及香港电讯商业客户业务产品市务及方案顾问部 高级副总裁

钟伟康先生(左一),在Valuetronics 执行董事周国杰先生(右二) 及香港电讯商业客户业务

董事总经理吴家隆先生(左二)见证下签署谅解备忘录。 与沐曦(METAX)共创强大伙伴关系,建立香港首个国产高效能千卡集群, 帮助企业出海 与此同时,Trio AI 与沐曦(METAX)携手建立深度合作,取用由沐曦(METAX) 芯片所支援的 AI 相关运算资源,大力发展人工智慧基础设施服务,既配合香港政府于人工智慧的策略方向,服务香港本地企业,亦帮助内地企业经由香港第一站出海到一带一路国家。人工智慧三大元素包括算力、演算法及数据。Trio AI 正建立和管理专有的 GPU 算力集群,提供多元算力及万卡算力平台的扩展性,通过客制化部署、灵活按需付费的两种模式提供算力服务。在此之上,进一步提供AI平台服务,包括模型即服务和数据池等开发所必须的增值服务,端到端一站式帮助各大小企业与 AI 相结合的应用落地。 由左至右:Votee AI 行政总裁兼联合创始人丁柏生先生、Trio AI 首席运营官杜斐璐女士、 香港

电讯商业客户业务产品市务及方案顾问部高级副总裁钟伟康先生、香港电讯商业客户 业务董事总经理

吴家隆先生、Valuetronics 执行董事周国杰先生、Trio AI 行政总裁 钟伟强博士、沐曦(METAX)

项目总监梁伟明先生、云途科技副总裁陈宇杰先生、Yedpay 营运总监戴锦瑜女士及一众尊贵嘉宾

参加谅解备忘录签约活动。 Trio AI 行政总裁钟伟强博士表示:「我们11 月在数码港成立人工智能超算中心推动产学研用深度融合,融合人工智能和数字世界打造先进的加速计算平台。在这个快速变化的时代,香港的战略地位使我们能够高效支持各类客户和项目,实现多种大模型算法在多元芯片上的高效、统一部署,为更多人工智能企业提供充足的算力资源。 我们与沐曦(METAX)不仅是采用新技术合作,更是引领变革,重塑行业的未来,我们旨在为内地、大湾区、香港及亚洲区企业,提供专业、自主、创新的服务,帮助客户成长,助力智能化转型,共创未来。双方的合作,将大大缩短企业获取AI 运算资源的距离,使得尖端科技服务触手可及。我们期待这次合作成为业界范例,引领更多企业进一步加速数码化及智能化转型,共同创造无限可能。」 沐曦(METAX)项目总监梁伟明先生表示:「Trio AI首选国产高效能GPU厂商沐曦,建立香港首个国产高效能千卡集群,当中采用400G IB网路+全快闪储存+高效能GPU Server,利用GPGPU架构有效地适配各类大模型以及相关调优。沐曦公司热烈祝贺Trio AI和HKT的战略合作签署,共同推广在香港千卡集群多方面的应用场景。沐曦GPU将继续致力于为香港AI行业提供强有力的算力支持!」 AI 算力提速企业数码转型:专家为香港客户洞察 AI 先机 在签约仪式后,此次活动还举行了一场以「释放 AI 算力和解决方案的价值 赋能香港客户」为题的专题讨论会。讨论会上,跟 Trio AI 一直紧密合作友好的伙伴包括 Votee AI、云途科技和 Yedpay 的代表在会上分享了有关香港客户数码转型的宝贵见解,并强调采用 AI 技术对策划和简化营运及增强客户参与的重要性。 Votee AI 行政总裁兼联合创始人丁柏生先生表示:「Votee AI 对能参加此次签约活动感到兴奋和荣幸。我们认为这些合作将有助于提升香港创新中心的优势。作为领先的生成式 AI 平台之一,我们对能见证这个重要时刻感到非常欣喜。」 云途科技副总裁陈宇杰先生表示:「作为专注于 AI 领域的国家级高新技术企业,云途科技很高兴能作为 Trio AI 的伙伴参加本次活动。 我们的云上坦途系统致力于应用 AI 给城市道路做体检,希望能进一步加深合作,从香港推广应用到更多地区,为客户提供更智慧的解决方案,通过改善道路让城市更美好。」 Yedpay 营运总监戴锦瑜女士表示:「我们很高兴能够运用 Trio AI重塑企业和消费者的支付格局。我们在支付处理中的 AI应用不仅限于自动化,还通过3i框架— 身份(Identity)、个性化(Individualization)和洞察(Insight),提升安全性和用户体验。我们将借助 AI,彻底变革支付流程,加强身份验证以防止欺诈、个性化用户体验、并提供宝贵的洞察,以促进更智能的决策。」 在专题讨论会上, Votee AI 行政总裁兼联合创始人丁柏生先生(左)、云途科技副总裁陈宇杰先生

(中)及 Yedpay 营运总监戴锦瑜女士(右)共同探讨香港客户数码转型的未来。 注:

1.数据来源:Verified Market Research 报告

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/graphic-processing-unit-gpu-market/

2.超高速是指每秒可传输800 Gbps的数据速率

3.超低时延是指端对端数据传输过程的时延少于 1 毫秒 关于Trio AI 拥有逾千卡算力平台、亚洲领先人工智能(AI)基础设施服务供应商Trio AI,持续丰富区内科技应用与生态系统,以推动香港发展成为国际创新科技中心为愿景,并提供可靠、稳定和具成本效益的AI基础设施服务。我们提供多元异构的GPU算力,以及整合基本开发工具的软件平台,以支援AI模型的训练和推理,为您的AI需求提供全面的弹性AI基础设施服务。 我们致力于满足来自政府、各行业、大学和AI初创企业的需求,并提供客制化部署、按需付费及针对初创企业的GPU,确保具成本效益的解决方案能灵活应对不同的使用需求。我们总部设在香港,致力于服务整个亚洲,这个战略定位使我们能够高效支持各种客户和项目。 如有传媒垂询,请联络: AJA (IR and Communications)

庾婉华

电邮::avy.yu@ajacapital.com.hk

电话:(852) 9500 4443

罗思正

电邮:eudice.law@ajacapital.com.hk

电话:(852) 9326 1113



