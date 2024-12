Wednesday, 18 December 2024, 19:41 HKT/SGT Share: 晶科电子以高端化路径破「内卷」封印 - 助力粤港澳大湾区科技产业融合

香港, 2024年12月18日 - (亚太商讯) - 12月12日,"图南起航,联接全球" - 香港与南沙科技与産业合作交流会在香港隆重举行,在粤港智慧城市与数字经济合作框架协议的签约项目上,作爲签约见证人的晶科电子(2551.HK)董事长肖国伟亲临现场,共同见证这一具有里程碑意义的时刻。出席大会的嘉宾还有香港创新科技及工业局局长孙东,广州市委常委、南沙区委书记刘炜,香港科技大学校长倪明选等多名商界及创科界人士。

晶科电子作爲融合LED+技术的智能视觉产品及系统解决方案提供商,扎根粤港澳大湾区,凭藉深厚的技术积累和创新实力保持行业领先地位。晶科电子于香港科技大学孵化,起步便得益于香港丰富的科技资源和创新生态。作爲粤港澳大湾区高科技合作示范企业,晶科电子与香港科技大学的紧密技术联接,不仅提升了企业的技术研发能力,也爲粤港澳大湾区科技産业融合提供了实践经验。 此次交流会吸引了来自粤港澳三地的多家高科技企业、科研机构和政府代表,展现了大湾区协同创新的强大潜力。晶科电子作爲粤港澳科技合作的典范企业,得到了政府和业界的高度评价。在论坛报告环节中,香港科技大学校长倪明选特别提到:"晶科电子21年前诞生于香港科技大学孵化器,是大湾区高科技产业合作的标杆。其成功的产学研协作模式不仅是港科大的典范,也为众多港科大学子树立了积极的榜样。" 已于今年11月登陆港股市场的晶科电子,如今已成爲香港与内地産学研全方位合作的明星企业。公司经过两次阶段性的业务转型升级,成功在汽车智能视觉、高端照明及新型显示三大细分高价值赛道奠定领导地位,并持续强化技术创新,引领智能视觉产品及系统向高端化迈进,提升産业链站位。2024年首五个月,公司以325.4%的净利润增长率,展现高端化路线的耀眼前景。我们一起看看晶科电子实现行业优势地位的原因。 跳出内卷困局,向高附加值领域开辟增量 兼具节能及高速迭代属性的「LED+」技术,是晶科电子不断进阶的致胜法宝,助力其持续渗透LED产业链中的高价值、高增长市场。按2023年收入计,其是第三大中国高端照明器件和模组内资厂商、第四大中国液晶电视背光显示内资厂商及第五大中国中高端汽车智能视觉内资厂商。 不过,随着整个行业逐渐进入存量市场,「价格战」不可避免地成为多数企业去产能的重要手段,降价压力持续,使得行业内卷达到白热化程度。虽然内卷带来了一系列负面影响,但也能够淘弱留强,推动产业不断升级和行业格局重新洗牌。在此市场环境下,晶科电子独辟蹊径,卷价值不卷价格,在竞争中得其所扬其长。 晶科电子将业务发展重心确定为满足汽车智能视觉、高端照明及新型显示应用的技术创新需求,通过对「LED+」技术及产品进行持续创新,致力于推动行业的绿色可持续发展。Mini/Micro LED、小间距显示屏、车用LED、LED照明等高附加值领域,成为公司开辟增量的重要方向。 构建增长飞轮,扩大可持续发展优势 据悉,晶科电子在车载显示领域的布局主要包括中控屏和交互屏两个方向。中控屏市场尚以LCD技术为主,Micro LED技术仍处于初期阶段,而随着未来对高亮度和高对比的需求不断增加,Mini LED技术将进一步发挥关键作用。在交互屏领域,公司主要服务于新能源汽车市场,提供个性化、炫酷的显示解决方案,目前推出了全彩、全红光和白光交互屏,以满足客户的个性化需求。 虽然车载交互显示尚属新兴领域,但晶科电子自2006年起便深耕于倒装芯片的研发与生产,是国内LED行业中首批实现倒装LED芯片级光源量产的企业之一,建立了系列化倒装LED技术及相关封装技术,拥有产业链垂直整合能力。深厚的技术积淀和电视/车载背光经验,为公司在该领域的发展奠定了坚实基础,依托市场需求前瞻布局车载交互显示,也是其向全球高科技企业转型的关键一步。 此外,自2010年起便专注于背光领域,让晶科电子积累了丰富的经验,介入Mini LED背光技术并大获成功。7月25日,中国发改委和财政部两部门发文,掀起新一轮家电「以旧换新」热潮,政策持续催化下,大尺寸Mini LED电视销量显着增长,受益于此,晶科电子的电视背光业务在今年第三季度迎来大幅提升。 在Mini LED背光和直显领域的双重布局,使晶科电子能够在这两个关键市场中占据有利地位,形成双拳出击的市场策略。不仅如此,公司还在智能车灯、智能照明和植物照明等高毛利领域进行前沿布局,努力抢占市场份额。通过敏锐地捕捉产业链的发展机遇,公司抓住市场中的增量需求,并建立自己的增强回路,最大化释放「飞轮效应」,形成各业务板块相互促进的良性循环。 资本储备上,截至2024年5月31日,晶科电子录得现金及现金等价物约人民币2.80亿元,流动性较为充裕,能够为其可持续经营提供有力的财务支持。另外,公司自全球发售取得集资净额8,225万港元,约70.0%将用于持续推动汽车智能视觉业务发展,约20.0%将用于技术创新及产品升级,持续提升技术水平。 晶科电子助力粤港澳大湾区高科技合作,见证了香港与南沙科技産业合作的新篇章。未来,晶科电子将进一步深化与香港科技大学及其他大湾区高校的合作,聚焦「LED+」技术,不断拓展科技与産业融合的广度和深度,爲区域经济高质量发展注入新动力。



