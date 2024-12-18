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Wednesday, 18 December 2024, 10:35 HKT/SGT
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Seoul Awards：将首尔的生活方式带入全球舞台 拉近全球消费者的距离

首尔, 2024年12月18日 - (亚太商讯) - Seoul Awards是由首尔市政府资助的首尔产业振兴院（SBA）运营的品牌认证项目，旨在推动首尔的经济增长。其主要目标是提升中小企业（SME）的品牌竞争力。

在中小企业开发并推向市场的产品中，那些具有卓越市场竞争力的产品将被选中，并获得展示"Seoul Awards"标志的权利。"Seoul Awards"已成为全球市场中产品质量与卓越的象征。

获得Seoul Awards认证的产品中，许多是获得CES创新奖、iF设计奖和红点设计奖等国际知名奖项的获奖者。这一可信度使得许多优秀产品争相寻求Seoul Awards认证。

在全球范围内，K-pop、K-content以及K-beauty、K-food等韩国生活方式类别受到前所未有的国际关注的背景下，Seoul Awards认证的产品逐渐被视为经过验证的商品，使全球消费者能够体验并享受首尔的生活方式。

每年，超过100位营销专家、来自eBay和Shopee等全球电商平台的采购商，以及经济和商业记者参与严格的评选过程。评选标准包括"产品竞争力"、"价格竞争力"和"美学"等，Seoul Awards的评选通过线上和线下两阶段评估，包括实际产品测试后才会授予Seoul Awards标志。

未来，首尔产业振兴院计划继续支持中小企业，使它们的产品在Seoul Awards品牌下成为国际知名的品牌。特别是该机构将扩展数字营销活动和海外展会机会，将"Seoul Awards"标志打造成全球消费者信任的象征。首尔产业振兴院的一位负责人表示："随着K-wave的关注持续升温，我们在Seoul Awards的评选过程中谨慎投资，确保全球消费者能够自信地享受首尔的生活方式产品。我们将继续向海外消费者介绍首尔的优质产品。"

欲了解更多有关Seoul Awards的信息，请访问官方网站：https://smc.sba.kr

Media Contact

SBA (Seoul Business Agency)
Contact: Global Commerce Team
Email: award@sba.seoul.kr
Website: https://smc.sba.kr



话题 Press release summary

部门 展会, 消费者, 旅游观光, Startups, SMEs
http://www.acnnewswire.com
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