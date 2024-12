Wednesday, 18 December 2024, 10:35 HKT/SGT Share: Seoul Awards:将首尔的生活方式带入全球舞台 拉近全球消费者的距离

首尔, 2024年12月18日 - (亚太商讯) - Seoul Awards是由首尔市政府资助的首尔产业振兴院(SBA)运营的品牌认证项目,旨在推动首尔的经济增长。其主要目标是提升中小企业(SME)的品牌竞争力。 在中小企业开发并推向市场的产品中,那些具有卓越市场竞争力的产品将被选中,并获得展示"Seoul Awards"标志的权利。"Seoul Awards"已成为全球市场中产品质量与卓越的象征。 获得Seoul Awards认证的产品中,许多是获得CES创新奖、iF设计奖和红点设计奖等国际知名奖项的获奖者。这一可信度使得许多优秀产品争相寻求Seoul Awards认证。 在全球范围内,K-pop、K-content以及K-beauty、K-food等韩国生活方式类别受到前所未有的国际关注的背景下,Seoul Awards认证的产品逐渐被视为经过验证的商品,使全球消费者能够体验并享受首尔的生活方式。 每年,超过100位营销专家、来自eBay和Shopee等全球电商平台的采购商,以及经济和商业记者参与严格的评选过程。评选标准包括"产品竞争力"、"价格竞争力"和"美学"等,Seoul Awards的评选通过线上和线下两阶段评估,包括实际产品测试后才会授予Seoul Awards标志。 未来,首尔产业振兴院计划继续支持中小企业,使它们的产品在Seoul Awards品牌下成为国际知名的品牌。特别是该机构将扩展数字营销活动和海外展会机会,将"Seoul Awards"标志打造成全球消费者信任的象征。首尔产业振兴院的一位负责人表示:"随着K-wave的关注持续升温,我们在Seoul Awards的评选过程中谨慎投资,确保全球消费者能够自信地享受首尔的生活方式产品。我们将继续向海外消费者介绍首尔的优质产品。" 欲了解更多有关Seoul Awards的信息,请访问官方网站:https://smc.sba.kr Media Contact SBA (Seoul Business Agency)

Contact: Global Commerce Team

Email: award@sba.seoul.kr

