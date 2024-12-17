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巨星传奇（6683.HK）荣获格隆汇"金格奖" - "年度投资价值奖"
- 闪耀格隆汇嘉年华 巨星传奇（6683.HK）荣获"年度投资价值奖"

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 近日，在第九届格隆汇"全球投资嘉年华 - 2025"盛会上，巨星传奇（06683.HK）凭借其在资本市场和业务领域的卓越表现，荣获"金格奖"年度卓越公司评选 - "年度投资价值奖（中小市值）"奖。

"金格奖"已连续颁发九届，旨在筛选出最具投资参考价值的卓越公司榜单。其中，"年度投资价值奖"，重点发掘过去一年中展现出卓越投资价值和发展潜力的企业，基于上市公司营收以及净利润增长，以及公司规模、商业模式、管理能力、创新能力等多方面综合考量，是对上市公司盈利能力以及稳定投资回报的肯定，也是对其经营能力的高度认同。

据悉，巨星传奇成立于2017年，主营业务为IP创造及营运和新零售。在IP创造及营运方面，巨星传奇深度绑定核心明星周杰伦、刘畊宏，目前已打造"周同学""刘教练"两大现象级明星IP，并接续构建了包括孙耀威、陈法蓉、方文山、昆凌、Vivi、南拳妈妈、宿涵、陈威全等在内的明星IP组合，截至目前，公司旗下明星IP矩阵号全网粉丝体量超2.4亿，展现出极高的影响力和商业价值。内容IP方面，巨星传奇为周杰伦量身打造其首个户外真人秀节目《周游记》，目前已播出两季；以及打造以庾澄庆为主理人的音乐访谈秀《乐来乐快乐》，两档节目均表现出色，收视率亮眼，深受观众好评。

在新零售业务方面，巨星传奇旗下有健康管理品牌魔胴（鼓励低碳饮食）、爱吃鲜摩人（推广无食物添加剂）及护肤管理品牌摩肌博士（专注于重组胶原）等，其中，"魔胴"品牌于2024年获评"江苏省高知名商标"称号。巨星传奇新零售产品屡获市场高度认可，根据灼识咨询统计，按产品交易总额计算，魔胴咖啡于2020年至2023年连续四年蝉联中国防弹饮料市场第一；爱吃鲜摩人抹茶粉在2022年推出后，于2023年成为抖音天然粉赛道市场份额第一的产品。

财报数据显示，近年来巨星传奇业绩增势迅猛。2024年上半年，公司实现营业收入人民币2.67亿元，较去年同期增长约76.0%；实现毛利人民币1.34亿元，同比去年增加约44.6%；净利达人民币2,545万元，同比增加约55.5%。IP业务更是首次在总收入中占比超越新零售业务，同比激增149.8%至1.6亿元。

值得一提的是，巨星传奇也在周杰伦"嘉年华"世界巡回演唱会期间，创新性地开启了"IP+场景+新零售"的创新玩法。在杭州、福州、长沙、深圳、南京站演唱会期间，一座座6米高巨型周同学大娃现身演出城市标志性经景点，吸引歌迷前来打卡，为当地文旅注入新活力。12月5日，周杰伦在中国台湾的台北大巨蛋场馆举行演唱会，周同学也首次以3米高的"机甲周同学"亮相台北，与粉丝零距离互动。在周同学大娃周边，巨星传奇还配套开设了快闪店，售卖周同学衍生品。

未来，巨星传奇将继续围绕IP持续进行内容输出，进一步深化"明星IP+新零售"的业务模式，不断挖掘和整合丰富的IP资源，同时将持续拓宽产品矩阵，以满足消费者多样化的需求。



话题 Press release summary

部门 时尚服装, 金融, 业务, Sports
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