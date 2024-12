Monday, 16 December 2024, 22:31 HKT/SGT Share: 巨星传奇(6683.HK)荣获格隆汇"金格奖" - "年度投资价值奖" - 闪耀格隆汇嘉年华 巨星传奇(6683.HK)荣获"年度投资价值奖"

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 近日,在第九届格隆汇"全球投资嘉年华 - 2025"盛会上,巨星传奇(06683.HK)凭借其在资本市场和业务领域的卓越表现,荣获"金格奖"年度卓越公司评选 - "年度投资价值奖(中小市值)"奖。 "金格奖"已连续颁发九届,旨在筛选出最具投资参考价值的卓越公司榜单。其中,"年度投资价值奖",重点发掘过去一年中展现出卓越投资价值和发展潜力的企业,基于上市公司营收以及净利润增长,以及公司规模、商业模式、管理能力、创新能力等多方面综合考量,是对上市公司盈利能力以及稳定投资回报的肯定,也是对其经营能力的高度认同。 据悉,巨星传奇成立于2017年,主营业务为IP创造及营运和新零售。在IP创造及营运方面,巨星传奇深度绑定核心明星周杰伦、刘畊宏,目前已打造"周同学""刘教练"两大现象级明星IP,并接续构建了包括孙耀威、陈法蓉、方文山、昆凌、Vivi、南拳妈妈、宿涵、陈威全等在内的明星IP组合,截至目前,公司旗下明星IP矩阵号全网粉丝体量超2.4亿,展现出极高的影响力和商业价值。内容IP方面,巨星传奇为周杰伦量身打造其首个户外真人秀节目《周游记》,目前已播出两季;以及打造以庾澄庆为主理人的音乐访谈秀《乐来乐快乐》,两档节目均表现出色,收视率亮眼,深受观众好评。 在新零售业务方面,巨星传奇旗下有健康管理品牌魔胴(鼓励低碳饮食)、爱吃鲜摩人(推广无食物添加剂)及护肤管理品牌摩肌博士(专注于重组胶原)等,其中,"魔胴"品牌于2024年获评"江苏省高知名商标"称号。巨星传奇新零售产品屡获市场高度认可,根据灼识咨询统计,按产品交易总额计算,魔胴咖啡于2020年至2023年连续四年蝉联中国防弹饮料市场第一;爱吃鲜摩人抹茶粉在2022年推出后,于2023年成为抖音天然粉赛道市场份额第一的产品。 财报数据显示,近年来巨星传奇业绩增势迅猛。2024年上半年,公司实现营业收入人民币2.67亿元,较去年同期增长约76.0%;实现毛利人民币1.34亿元,同比去年增加约44.6%;净利达人民币2,545万元,同比增加约55.5%。IP业务更是首次在总收入中占比超越新零售业务,同比激增149.8%至1.6亿元。



值得一提的是,巨星传奇也在周杰伦"嘉年华"世界巡回演唱会期间,创新性地开启了"IP+场景+新零售"的创新玩法。在杭州、福州、长沙、深圳、南京站演唱会期间,一座座6米高巨型周同学大娃现身演出城市标志性经景点,吸引歌迷前来打卡,为当地文旅注入新活力。12月5日,周杰伦在中国台湾的台北大巨蛋场馆举行演唱会,周同学也首次以3米高的"机甲周同学"亮相台北,与粉丝零距离互动。在周同学大娃周边,巨星传奇还配套开设了快闪店,售卖周同学衍生品。 未来,巨星传奇将继续围绕IP持续进行内容输出,进一步深化"明星IP+新零售"的业务模式,不断挖掘和整合丰富的IP资源,同时将持续拓宽产品矩阵,以满足消费者多样化的需求。



话题 Press release summary



部门 时尚服装, 金融, 业务, Sports

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network