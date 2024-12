Monday, 16 December 2024, 20:00 HKT/SGT Share: 顺丰控股积极探索新动力 致力于高质量可持续发展

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,物流行业作为经济循环的重要支撑,近年来呈现出蓬勃发展的态势。如何走出一条可持续发展路径,成为物流企业的一道必答题。 在这场竞逐中,顺丰控股(06936.HK)通过技术创新、服务升级和探索新的业务模式,持续引领行业发展。随着11月27日登陆港交所,实现A+H上市的顺丰控股,面对瞬息万变的市场环境,积蓄长期发展新动力,推动增长飞轮驰驱向前。 国内深耕与国际拓展并行 深挖增长潜力 从中国出发,以时效快递起步,顺丰控股在31年的发展过程中,始终紧跟市场需求,不断完善产品和服务,从单一的时效快递企业,逐步转型成为业务覆盖快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务的综合物流提供商,从中国扩展到亚洲再到全球,成为亚洲第一、全球第四的综合物流提供商。 随着国内物流行业发展升级,物流企业开始探索新的增长点。顺丰控股在深耕国内市场的同时,加大布局海外市场,加速国际化发展,寻找更多机遇和利润空间。国内市场方面,凭借招牌的时效快递服务抢占国内电商快递市场,并在快运、同城即时配送等细分业务取得市场领先地位,盈利点持续丰富。国际市场方面,2021年,通过收购整合嘉里物流,强化国际综合物流能力和客户基础。 同时,顺丰控股积极投建鄂州航空货运枢纽,进一步扩大配送速度及网络覆盖方面的差异化优势。根据公司招股书,2021年至2023年,顺丰控股在中国大陆以外地区产生的收入复合年增长率为38.6%,第二增长曲线蓄势待发。随着鄂州航空货运枢纽投入使用并开始赋能,公司国际业务将进入加速发展期。 经营能力持续提升 强化股东回报夯实价值投资 保持规模扩张的同时,顺丰控股持续推进多网融通,并通过加强精益管理和成本控制措施,释放整体资源的协同效应,优化成本结构,提升经营能力。 根据公司招股书,2021年至2023年,公司经营活动产生的现金净额由人民币161亿元增行至人民266亿元。随着资本支出高峰期的结束,在业务规模增长促进经营性现金流增长的作用下,公司内生造血能力得到进一步增强,为持续发展提供强大资金支持。此外,顺丰控股的盈利能力也在持续提升,2021年至2023年间,公司归母净利润复合年增长率为31.9%。 值得一提的是,顺丰控股亦积极回报股东,与股东贡献发展成果。自2017年上市以来,公司坚持每年派息,且派息率持续提升,自2017年的20%增至2023年的35%。2024年,公司加大股东回报力度,中期派息率升至40%,并执行一次性特别分红,合计分红超人民币67亿元。根据公司未来五年(2024年-2028年)股东回报规划,现金分红比例将在2023年度基础上稳步提高。派息力度的提升,反映了公司强劲的盈利能力以及回报股东的决心,也彰显了公司对未来成长的信心。 总体而言,顺丰控股作为物流行业龙头,一方面通过差异化竞争,维持国内市场领军地位,另一方面通过国际化拓展,为未来增长打开更大想象空间。随着公司固本、挖潜、派息的有序推进,高质量增长可期,有望为股东带来更大的回报。



