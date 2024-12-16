顺丰控股积极探索新动力 致力于高质量可持续发展

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，物流行业作为经济循环的重要支撑，近年来呈现出蓬勃发展的态势。如何走出一条可持续发展路径，成为物流企业的一道必答题。

在这场竞逐中，顺丰控股（06936.HK）通过技术创新、服务升级和探索新的业务模式，持续引领行业发展。随着11月27日登陆港交所，实现A+H上市的顺丰控股，面对瞬息万变的市场环境，积蓄长期发展新动力，推动增长飞轮驰驱向前。

国内深耕与国际拓展并行 深挖增长潜力

从中国出发，以时效快递起步，顺丰控股在31年的发展过程中，始终紧跟市场需求，不断完善产品和服务，从单一的时效快递企业，逐步转型成为业务覆盖快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务的综合物流提供商，从中国扩展到亚洲再到全球，成为亚洲第一、全球第四的综合物流提供商。

随着国内物流行业发展升级，物流企业开始探索新的增长点。顺丰控股在深耕国内市场的同时，加大布局海外市场，加速国际化发展，寻找更多机遇和利润空间。国内市场方面，凭借招牌的时效快递服务抢占国内电商快递市场，并在快运、同城即时配送等细分业务取得市场领先地位，盈利点持续丰富。国际市场方面，2021年，通过收购整合嘉里物流，强化国际综合物流能力和客户基础。

同时，顺丰控股积极投建鄂州航空货运枢纽，进一步扩大配送速度及网络覆盖方面的差异化优势。根据公司招股书，2021年至2023年，顺丰控股在中国大陆以外地区产生的收入复合年增长率为38.6%，第二增长曲线蓄势待发。随着鄂州航空货运枢纽投入使用并开始赋能，公司国际业务将进入加速发展期。

经营能力持续提升 强化股东回报夯实价值投资

保持规模扩张的同时，顺丰控股持续推进多网融通，并通过加强精益管理和成本控制措施，释放整体资源的协同效应，优化成本结构，提升经营能力。

根据公司招股书，2021年至2023年，公司经营活动产生的现金净额由人民币161亿元增行至人民266亿元。随着资本支出高峰期的结束，在业务规模增长促进经营性现金流增长的作用下，公司内生造血能力得到进一步增强，为持续发展提供强大资金支持。此外，顺丰控股的盈利能力也在持续提升，2021年至2023年间，公司归母净利润复合年增长率为31.9%。

值得一提的是，顺丰控股亦积极回报股东，与股东贡献发展成果。自2017年上市以来，公司坚持每年派息，且派息率持续提升，自2017年的20%增至2023年的35%。2024年，公司加大股东回报力度，中期派息率升至40%，并执行一次性特别分红，合计分红超人民币67亿元。根据公司未来五年（2024年-2028年）股东回报规划，现金分红比例将在2023年度基础上稳步提高。派息力度的提升，反映了公司强劲的盈利能力以及回报股东的决心，也彰显了公司对未来成长的信心。

总体而言，顺丰控股作为物流行业龙头，一方面通过差异化竞争，维持国内市场领军地位，另一方面通过国际化拓展，为未来增长打开更大想象空间。随着公司固本、挖潜、派息的有序推进，高质量增长可期，有望为股东带来更大的回报。

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