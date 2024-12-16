亨利加集团连环获奖 夺家办及卓越上市公司殊荣

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 亨利加集团有限公司（下称"亨利加集团"、"本公司"；连同其附属公司统称"本集团"；香港联交所上市编号：3638.HK）欣然宣布，本集团近日连夺两大奖项，包括荣获"大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业（家族办公室组别）"及"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024"，足见本集团的品牌影响力与日俱增，家族办公室业务渐获巿场认同，同时亦是资本市场对集团多元化战略发展，特别是金融业务相关布局的肯定。

"大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业（家族办公室组别）"

"大湾区新质生产力企业大奖"颁奖礼于12月13日举行，由大湾区家族办公室协会、香港国际家族办公室总会、香港国际区块链金融总会、大湾区国际医疗大健康产业总会、财经周刊《金星汇》以及家族办公室杂志《家办》联合主办。奖项旨在表彰和鼓励于创新技术应用、生产效率提升、经济结构优化以及可持续发展方面卓有成效的优秀企业，进而促进行业内的创新与发展，特别是新质生产力的发展。是次荣获"大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业（家族办公室组别）"，标志着本集团在家族办公室业务的前瞻性布局卓有成效，行业地位及竞争力获得市场认可。本集团深谙香港在家族办公室领域享有优厚发展条件及政策红利，积极发展多元化业务至家族办公室领域。为更好发展该业务，本集团汇集海内外行业专家组成专业团队，同时利用金融科技及创新产品和服务，为客户提供全面的财富管理及传承方案，实现"陪伴客户保值、增值与传承"的目标，提升品牌竞争力及其可持续发展的能力。本集团亦通过创立"港湾商学院"、举办"港湾家族办公室2024香港高峰论坛"等举措，稳步推进香港家办生态圈建设，为行业创新及发展出力，充分反映本集团致力开拓及发展家办业务的决心。

图：亨利加集团荣获"大湾区新质生产力企业大奖-金融服务业（家族办公室组别）"

"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024"

无独有偶，本集团近日（12日）亦获香港专业财经媒体《信报财经新闻》颁发"上市公司卓越大奖2024"，由港湾家族办公室首席经济师邢磊先生代表领奖。"上市公司卓越大奖"由《信报财经新闻》主办，迄今已举办九届，每年以独家研发的股票追势系统EJFQ"信号"，以及邀请财经贤达担任评审，选出及表扬过去一年表现卓越的上市公司。近年外围环境仍存在不少挑战，而香港正值新发展阶段，香港超级联系人的角色在新形势下迎来新机遇，本集团亦乘势而上，延伸业务至家族办公室，并以它为核心业务，于香港实施多元有效的策略，持续提升家族办公室品牌知名度，该等策略充分展现本集团对探索更具潜力的家族办公室业务的决心，亦获得市场的青睐。本次集团荣幸获颁"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024"，不仅是资本市场的肯定，也将继续成为鼓励集团巩固金融及家族办公室业务的动力。

图：亨利加集团荣获"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024"，由港湾家族办公室首席经济师邢磊先生代表领奖 图：亨利加集团荣获"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024"

亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生表示："此次连夺两项大奖，我们备受鼓舞，这是对本集团业务专业、服务质量及管理体系的高度认可，更是本集团坚持实践'以金融创造价值，倚科技创新未来'发展理念的有力支持。展望未来，本集团将继续全力发展家族办公室业务，深化金融业务多元化策略，更新运营模式，加快科技创新并将其与金融业务结合，以为客户财富传承保驾护航，引领在港家办行业实现新质生产力可持续发展。"

有关亨利加集团有限公司（股份代号：3638.HK）

亨利加集团有限公司（股份代号:3638.HK）是一家专注于金融和科技领域的多元化企业，业务涵盖综合金融及专业服务、电子产品贸易，食品供应链及生命科技等领域，形成"金融+科技"双轮驱动的可持续发展模式。

本集团的金融业务网络更已遍及大中华及亚太地区，成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势，与全球首屈一指的金融服务机构合作，提供资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。本集团成员是证监会核准的持牌法团、同时拥有保监局的保险中介人牌照、积金局的强积金中介人牌照、以及放债人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台，为客户提供全方位的金融及专业服务。

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