来源 Hunlicar Group Limited 亨利加集团连环获奖 夺家办及卓越上市公司殊荣 - 多元金融布局逐步奏效 家办业务获市场认可

香港, 2024年12月16日 - (亚太商讯) - 亨利加集团有限公司(下称"亨利加集团"、"本公司";连同其附属公司统称"本集团";香港联交所上市编号:3638.HK)欣然宣布,本集团近日连夺两大奖项,包括荣获"大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业(家族办公室组别)"及"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024",足见本集团的品牌影响力与日俱增,家族办公室业务渐获巿场认同,同时亦是资本市场对集团多元化战略发展,特别是金融业务相关布局的肯定。 "大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业(家族办公室组别)" "大湾区新质生产力企业大奖"颁奖礼于12月13日举行,由大湾区家族办公室协会、香港国际家族办公室总会、香港国际区块链金融总会、大湾区国际医疗大健康产业总会、财经周刊《金星汇》以及家族办公室杂志《家办》联合主办。奖项旨在表彰和鼓励于创新技术应用、生产效率提升、经济结构优化以及可持续发展方面卓有成效的优秀企业,进而促进行业内的创新与发展,特别是新质生产力的发展。是次荣获"大湾区新质生产力企业大奖 - 金融服务业(家族办公室组别)",标志着本集团在家族办公室业务的前瞻性布局卓有成效,行业地位及竞争力获得市场认可。本集团深谙香港在家族办公室领域享有优厚发展条件及政策红利,积极发展多元化业务至家族办公室领域。为更好发展该业务,本集团汇集海内外行业专家组成专业团队,同时利用金融科技及创新产品和服务,为客户提供全面的财富管理及传承方案,实现"陪伴客户保值、增值与传承"的目标,提升品牌竞争力及其可持续发展的能力。本集团亦通过创立"港湾商学院"、举办"港湾家族办公室2024香港高峰论坛"等举措,稳步推进香港家办生态圈建设,为行业创新及发展出力,充分反映本集团致力开拓及发展家办业务的决心。 图:亨利加集团荣获"大湾区新质生产力企业大奖-金融服务业(家族办公室组别)" "《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024" 无独有偶,本集团近日(12日)亦获香港专业财经媒体《信报财经新闻》颁发"上市公司卓越大奖2024",由港湾家族办公室首席经济师邢磊先生代表领奖。"上市公司卓越大奖"由《信报财经新闻》主办,迄今已举办九届,每年以独家研发的股票追势系统EJFQ"信号",以及邀请财经贤达担任评审,选出及表扬过去一年表现卓越的上市公司。近年外围环境仍存在不少挑战,而香港正值新发展阶段,香港超级联系人的角色在新形势下迎来新机遇,本集团亦乘势而上,延伸业务至家族办公室,并以它为核心业务,于香港实施多元有效的策略,持续提升家族办公室品牌知名度,该等策略充分展现本集团对探索更具潜力的家族办公室业务的决心,亦获得市场的青睐。本次集团荣幸获颁"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024",不仅是资本市场的肯定,也将继续成为鼓励集团巩固金融及家族办公室业务的动力。 图:亨利加集团荣获"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024",由港湾家族办公室首席经济师邢磊先生代表领奖 图:亨利加集团荣获"《信报财经新闻》上市公司卓越大奖2024" 亨利加集团有限公司主席及执行董事张烈云先生表示:"此次连夺两项大奖,我们备受鼓舞,这是对本集团业务专业、服务质量及管理体系的高度认可,更是本集团坚持实践'以金融创造价值,倚科技创新未来'发展理念的有力支持。展望未来,本集团将继续全力发展家族办公室业务,深化金融业务多元化策略,更新运营模式,加快科技创新并将其与金融业务结合,以为客户财富传承保驾护航,引领在港家办行业实现新质生产力可持续发展。" 有关亨利加集团有限公司(股份代号:3638.HK) 亨利加集团有限公司(股份代号:3638.HK)是一家专注于金融和科技领域的多元化企业,业务涵盖综合金融及专业服务、电子产品贸易,食品供应链及生命科技等领域,形成"金融+科技"双轮驱动的可持续发展模式。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华及亚太地区,成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,提供资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。本集团成员是证监会核准的持牌法团、同时拥有保监局的保险中介人牌照、积金局的强积金中介人牌照、以及放债人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。



